O svatbě i návratu na snowboard. Furt mě to baví, říká Adamczyková

Sjezdovka dlouhá asi 200 metrů.

Mírný svah, spíš začátečnický. Jeden vlek, jedna lanovka, špinavý, sypký a škaredý sníh. A všude kolem vylepené billboardy s fotkami hor.

V hodně bizarních kulisách probíhal návrat Evy Adamczykové na snowboard. Nejprve absolvovala pár dní v madridské hale, pak týden na ledovci v rakouském Hintertuxu.

Návrat probíhal i v lyžařské hale v Madridu.

„Ta hala pro mě není, nechci dělat halový sport, mám ráda hory. Je smutné, v jaké situaci momentálně hory jsou, zažíváme klimatickou krizi tady a teď. Ale aspoň jsem mohla na snowboardu stát. Jak se na to dívám zpětně, bylo možná lepší začít právě v Madridu, kde jedete jen 12 vteřin dolů a pak můžete odpočívat,“ vyprávěla 29letá snowboardistka.

Žádné skoky, boule ani nic podobného zatím ani nezkoušela. Chce svým pochroumaným kotníkům dát co nejvíc času zvyknout si zase na pohyb, který ji dovedl k největším úspěchům.

I proto zatím jen sjíždí sjezdovku a neblbne.

„Ale na sněhu vypadá hezky. Postupně se do toho dostává, to ježdění v posledních dnech už vypadalo moc hezky. Uvidíme, jestli se to podaří promítnout do boulí a pak i do snowboardkrosové tratě, což bude úkol dalšího soustředění,“ říká reprezentační kouč Marek Jelínek.

Krátká, ale úspěšná sezona

V minulé sezoně absolvovala jen dva závody Světového poháru.

„Uznávám, že to byla sice krátká, ale zato úspěšná sezona,“ usmála se na pondělní tiskové konferenci Adamczyková. „Jeden závod jsem vyhrála, ve druhém jsem skončila druhá. A v nejlepším se má přestat.“

Jak ráda by ale nepřestala.

Loni měla možná nejlepší formu svého života, když si v Montafonu při krkolomném manévru v cíli zlomila oba kotníky.

Diagnóza byla krutá – několik náročných operací, neúčast na olympiádě a nejistá budoucnost.

„Ale nikdy mě nenapadlo, jestli to má ještě cenu. Vím, že si všichni kolem říkají: Ty jsi furt zraněná, furt se vracíš, ale já to tak nevnímám. Svá vyskakovací ramena ani neberu jako zranění a od Koreje před čtyřmi lety jsem vlastně vážně zraněná ani nebyla,“ připomněla. „Beru to tak, že se to vždycky zlepší a že budu jezdit, i když bolístek už mám víc. Ale ježdění mě furt baví a chybí mi, proto se furt snažím vrátit.“

Kdyby ale myšlenky pouze upírala k návratu, zbláznila by se.

A tak se věnovala i jiným věcem.

Třeba psala bakalářskou práci, později úspěšně složila i státnice. Starala se o své koně, které má se sestrou. Chodila taky víc do společnosti, s partnerem Markem navštěvovala divadla, bavila se na koncertech, zajela si i na Colours of Ostrava.

A taky se vdala, takže budoucí úspěchy už bude přijímat pod novým příjmením.

„Zvykla jsem si dobře, na kartičky už se podepisuju jako Adamczyková,“ vyprávěla. „Celý ten svatební den byl skvělý, všichni jsme si to v Krkonoších užili. O tom, že bych zůstala Samková, jsem neuvažovala, protože to, co jsem dokázala, jsem dokázala jako člověk, ne s nějakým příjmením. Takhle je to za mě správně, když začínáte novou životní etapu.“

Nemusí si nic dokazovat

S novým příjmením tak vstupuje i do sezony, ve které od ní nikdo nic neočekává.

Až v červnu jí lékaři vyndali šrouby z nohou, od té doby mohla začít s pořádnou přípravou. Začala se věnovat posilování, rehabilitaci nebo i atletickému tréninku.

„Začala jsem suchou přípravu, v běhu jsem trochu omezená prvních 10 minut, než se to zahřeje, ale pak už to jde. Levá noha je trochu horší. Snažím se zvýšit rozsah, aby mě nijak neomezovala. A podle posledních vyšetření to vypadá, že kosti jsou srostlé dobře, což je fajn,“ líčila s úsměvem.

Jedno se ale přece jen změnilo, a to rozcvička.

Adamczyková o sobě sama prohlašuje, že není úplně rozcvičovací typ, že v tomhle byla vždycky spíše líná.

„Vždycky jsem se při ní trochu ulívala, ale teď si musím dávat víc záležet, protože jsem tužší, bolavější,“ směje se.

Následující měsíce tak pro ni budou hlavně o tom, aby zase do nohou získala jistotu, která ji přivedla k titulu olympijské šampionky i mistryně světa. Ráda by se sice objevila už na Světovém poháru v Montafonu na začátku prosince, podle kouče Marka Jelínka ale není kam spěchat.

„Netlačil bych na to. Byl bych spokojený, kdyby nastoupila do jakéhokoliv svěťáku a pokud by závodila na mistrovství světa, byl bych přešťastný,“ má trenér jasno. „Tohle je absolutně návratová sezona. Není důvod ji tlačit, nutit, ona si sama nemusí nic dokazovat.“