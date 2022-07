Bolest je součástí mé hry. Manželovi se má práce líbí, říká profesionální domina

Máte na sobě květované šaty, jemné líčení a působíte na mě velmi romanticky. I takové jsou dominy?

To slyším pořád. Myslím si, že je velmi důležité nezabít v člověku chuť se se mnou bavit. Atmosféra by měla být přátelská a hravá. Kdybych přišla a tvářila se drsně a nepřístupně, ničemu bych nepomohla. Vám je to možná jedno, ale aby byl klient uvolněný a otevřel se, na začátku potřebuje otevřenou náruč.

Muže je potřeba trochu přechytračit. Díky tomu má prvotní vstřícnost neškodí pozdějšímu dominantnímu zážitku.