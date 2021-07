Bolestí až na vrchol slasti. Pronikněte do tajů BDSM hrátek

Svět BDSM praktik byl dlouho uzavřenou subkulturou, do níž bylo obtížné proniknout a obestíralo ji velké množství tabu. A do určité míry obestírá nadále. Časy se ale mění, společnost je stále otevřenější, a tak se povědomí o „temné straně sexuality“ zvyšuje. Samozřejmě k tomu přispívají i knihy a filmy jako (často vysmívaných) Padesát odstínů šedi. Jenže ty mají s realitou pramálo společného, ba co víc, v chápání toho, oč tu skutečně běží, mohou být i nebezpečné. Proč? A co byste o BDSM měli vědět? Pojďme se na to společně podívat.