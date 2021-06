Ženy na rozdíl od mužů nemají problém přiznat, že se jim kamarádka nebo herečka v televizi líbí. Dokážou ocenit její krásu a přitažlivost. Tím to ve většině případů končí. Co když se ale za platonickým zalíbením skrývá sexuální pud, který v sobě ženy držely ve snaze „být normální“ až do dospělosti?