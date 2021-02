Žádné swingers party. Vztah BDSM a sexu je komplikovaný, říká studie

Motivy zájmu autorky studie, socioložky Julie Fennellové, o vztah BDSM a sexu přitom byly též velmi osobní, sama se totiž od roku 2010 pohybuje uvnitř oné subkultury. A sama tak měla přímo před očima paradox: zatímco v očích veřejnosti je toto prostředí prostoupené sexem a lidé ho mají spojeno se sexuálními orgiemi, subkultura samotná o tom, zda na svých akcích sex dovolit, dlouho zaníceně debatovala.

Sama socioložka se do oněch diskuzí zapojila. Byla pro připuštění sexu. „Bránila jsem sexuální BDSM. Nakonec jsem hodně mluvila o tom, že ‚je OK dělat to pro sex‘,“ líčí na serveru PsyPost. A uvědomila si, jak absurdní to je. „Sociologicky mi to přišlo surreálné, protože každý mimo BDSM subkulturu má za to, že sex je právě to, co děláme na prvním místě!“ usmívá se.

Přesto se o sexu v komunitě vedly velké pře. Nakonec se prý debata posunula ve prospěch otevření dveří sexu. Existují však akce, které sex nepřipouštějí, ačkoli i ty leckdy mají hranice stanovené tak kreativně, že dovolují různé druhy sexuálního aktu.

Debata však byla tak překvapivá, pestrá a dlouhá – sahá vlastně až do dnešních dní –, že se Fennellová rozhodla zjistit víc. Aby seznala, jakou roli vlastně sex v rámci BDSM hraje, rozhodla se svou komunitu oslovit s dotazníkovým šetřením. Vyzpovídala na 1 600 jejích členů.

BDSM není swingers a má značně antisexuální normy

Především seznala, že důležitým faktorem je intenzita angažmá v BDSM komunitě. Čím je k ní vztah hlubší, tím méně jde o sex. Muži a ženy, kteří se aktivit oné komunity účastnili často a činorodě, uváděli, že BDSM je pro ně „převážně nesexuální“, častěji vypovídali, že se BDSM aktivit neúčastní pro sexuální rozkoš a vzrušení. A méně často se hlásili k dotazníkovému výroku „dávám přednost tomu, aby BDSM hrátky zahrnovaly sex“. Z výsledků šetření čnělo, že čím hlubší zapojení v BDSM scéně, tím menší roli sex hrál. To bylo první překvapení.

Druhé přinesl věkový aspekt. Jeho vliv autorku práce, která nese název „Je to složitější: sex a subkultura BDSM“ a kterou vydal magazín Sexualities, zaskočil ještě víc. Analýza odpovědí respondentů a respondentek totiž vyjevila, že starší lidé preferují i praktikují sexuální BDSM častěji a více než mladší. A platilo to všeobecně, i když to Fennellová prozkoumávala z mnoha úhlů. Nehrálo roli ani to, zda dotyční stáli na submisivním, nebo dominantním pólu, ani to, jak „služebně“ dlouho ve scéně byli. Podle autorky je to nejpodivnější zjištění celého výzkumu.

Je to podle ní těžko interpretovatelný paradox. „Většina pansexuálních BDSM akcí začala dovolovat sex až po roce 2000. A nejmladší lidé přišli do scény po roce 2010, kdy byla spousta míst sexuálně pozitivních, což je termín, který scéna používá pro akce, které připouštějí sex. Takže logicky by se starší lidé měli o sexuální BDSM zajímat méně,“ vysvětluje. Ale není to tak – lidé vyššího věku se sexu při BDSM věnují více a více po něm i touží.

Ještě jedno zjištění výzkum přinesl. „Pokud jste se s partnerem nebo partnerkou seznámili kdekoli jinde než na akci BDSM, a to včetně těch sexuálních, byla vyšší pravděpodobnost, že s nimi budete mít sex,“ líčí. A zdůrazňuje, že to platilo opravdu jak pro BDSM akce, které sex nedovolují, tak pro ty, které mu otevírají dveře. Dokonce do té míry, že rozdíl mezi nimi nebyl statisticky podstatný. „Sexuální normy BDSM scény jsou hluboce antisexuální,“ shrnuje Fennellová.

To musí být pro veřejnost naprosto překvapivé, dodává, protože soudí, že BDSM „úchyláci“ jsou prostě jedna rodina se stoupenci swingers. „Jenže ve skutečnosti mezi oběma subkulturami probíhá věčná a ne zrovna přátelská válka,“ vysvětluje.

Její výzkum směřuje pozornost jak členů BDSM scény, tak akademiků, kteří ji zkoumají, k otázce, zda například scéna sama neposunuje své členy a členky k tomu, aby BDSM nahlíželi méně sexuálně. Sama Fennellová se věnuje intenzivní desexualizaci směru FemDom, jejímiž protagonistkami jsou dominantní ženy. Věnovat se jí prý chce i ve své chystané knize Binding and Unbinding Kink.

A kromě toho Fennellová připomíná, že se věnovala pouze pansexuální scéně BDSM. Subkultury BDSM gayů, transsexuálů a dalších je v tomto ohledu třeba prozkoumat.