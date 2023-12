Jak může miminko z jesliček roznést dárky? Nastolte pravdu o Ježíškovi

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Pozor, text jen pro dospělé! Vánoce bez Ježíška by snad ani neměly svoje kouzlo. Kdo by nám přinesl dárky? No přece rodiče. Už to vědí vaše děti? Promyslete dobře, kdy a jak s pravdou ven, radí týdeník 5plus2.