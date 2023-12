Každý čtvrtý Francouz prodá aspoň jeden z vánočních dárků, ukázal průzkum

O prodeji vánočních dárků momentálně ve Francii uvažuje rekordní počet lidí. Ukazuje to nejnovější barometr spokojenosti tržiště eBay, který vznikl ve spolupráci se společností Kantar. Nový průzkum ukázal, jak moc se francouzské spotřební návyky v poslední době proměnily, a to hlavně kvůli velké krizi životních nákladů. Informoval o tom server EuroNews.

Do 28. prosince by se mělo ve Francii přeprodat více než 1 milion vánočních dárků a v dalších dnech by tento počet měl ještě trojnásobně vzrůst. O prodeji dárků ve Francii momentálně uvažuje o 2,5 milionu více lidí než loni.

„Podíl Francouzů, kteří jsou své dárky připraveni prodat, vykazuje v roce 2023 nebývalý nárůst. Finanční potřeby tak v letošním roce převažují nad potěšením,“ uvedla k tiskové zprávě Sarah Tayebová, která je generální ředitelkou společnosti eBay ve Francii.

Utržené peníze použijí na pokrytí vánočních výdajů (30 procent dotázaných), navýší si rodinné rezervy (42 procent respondentů) nebo si koupí jiný dárek, který se jim líbí (29 procent dotázaných). V průměru Francouzi doufají, že si prodejem dárků přijdou na alespoň 49,43 euro, což je v přepočtu zhruba 1 200 korun.

První zaznamenané trendy prodejů ve Francii ukazují, že jde hlavně o videohry, přičemž obzvláště oblíbené jsou série, jako jsou tradiční Pokémoni či Mario, ale také Barbie, jejíž filmové zpracování mělo v letošním roce velký úspěch. Francouzi ale s oblibou inzerují také knihy nebo hračky.