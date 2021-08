Covid změnil naši dovolenou, tchyni už bez ostychů necháme doma

Které státy jsou v zelených číslech? A kde v zahraničí si nechat udělat test? Jak je to s cestováním neočkovaných dětí? To je jen zlomek věcí, které musíte řešit, pokud chcete odcestovat do zahraničí. Pandemie se citelně podepsala na plánování dovolených a ukázala, s kým je vlastně lidé chtějí trávit.