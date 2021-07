Daleké cesty, nové končiny, vůně letních večerů – to vše láká k dobrodružství cestovatelskému, ale i milostnému. Na dovolené vypadá vše lépe, ať už ji trávíte u českého rybníka, nebo u exotického moře. Pokud se ale dovolenou rozhodnete využít i k navázání nových vztahů, to už je „jiná písnička“.

„I jinak pragmatičtí lidé, kteří si ověřují každý svůj krok, na dovolené odhodí zábrany a chovají se nezodpovědně. Pokud se budeme bavit o vztazích, románky na dovolené berou obvykle vážněji ženy, muži se chtějí bavit. Ženy plánují budoucnost, není to tak vždy, ale v 80 procentech ano,“ říká psycholog Douglas Grant. Pokud bychom vycházeli z jeho pravidel, platilo by:



1. Nejprve si ujasněte, co od setkání se zajímavým protějškem čekáte. Ženy sice mají tendenci na začátku brát vše s lehkostí a užívat si flirtu, po krátké době ale začnou mít pocit, že potkaly osudovou lásku a začnou se na ni upínat. Většinou to končí „útěkem“ muže, který nechce být lapen. Proto je důležité si ujasnit hned na začátku, že tento muž není stvořen k plánování rodiny...

2. Sledujte signály. Není nutné být pesimistou, i na dovolené vznikly vztahy, které přetrvaly léta a přešly třeba do manželství, jen je potřeba sledovat signály. Pokud se svým protějškem vedete něžné hovory „o ničem“, v popředí je sex a muž si dává velmi záležet na tom, aby vám nic neslíbil, o něčem to svědčí. Když vám toho o sobě nic moc neprozrazuje, je skoro jistota, že je buď zadaný, nebo prostě stojí jen o flirt a sex. Když ale naopak povídá důležité detaily ze svého života, kde studoval, kde pracuje, o své rodině, je to znamení toho, že to s vámi myslí rozhodně vážněji než na jednu noc. Samozřejmě, mohl by si všechno vymyslet, ale takových mistrných lhářů není mnoho a většinou jim nestojí za to vymýšlet si tolik lží...

3. Netlačte. I když se prázdninový vztah jeví dobře a vypadá to, že váš protějšek je z vás stejně nadšený jako vy z něj a chce vás vídat i po návratu z dovolené, nejančete a nezačněte „tlačit na pilu“. Znáte se málo a sama nevíte, jestli vám „pan Dokonalý“ bude vyhovovat. Dejte si čas na to, abyste se dobře poznali, nechte ho vést celý příběh. Muži to mají rádi, a pokud budete milá, zábavná a okouzlující a zároveň se nebudete za každou cenu snažit ho tlačit do závazků, máte šanci na úspěch.

Po návratu z dovolené by to podle psychologa mělo vypadat tak, že dáte muži pár dní na aklimatizaci. „Mužům vše chvíli trvá, i když se mu žena líbí, obvykle ji nekontaktuje hned. Chvilku mu trvá, než si vybalí, oddychne, zajde s přáteli ven – dejte mu 3–5 dní a uvidíte. Pokud se ozve, máte vyhráno, pak pomalu nastává čas domlouvat si další rande a řešit blízkou budoucnost. Jen, milé ženy, držte své emoce na uzdě,“ radí americký psycholog.