Cirkus mají v krvi. Tři ženy, které žijí štacemi, žonglováním a akrobacií

Cirkus Ohana v hororovém stylu je každopádně originální!

Táta mému nápadu zpočátku nevěřil

Marcela Joo (32),

principálka, ředitelka a choreografka hororového cirkusu Ohana

Mladá ředitelka prvního českého hororového cirkusu a maminka dvou dětí patří k slavné cirkusové rodině Joo. Jejím tatínkem byl principál Jaromír Joo. Cirkus ovlivnil celý její život takzvaně od plenek.

„Jsem osmá generace cirkusového umění, moje děti už devátá. A na své dětství vzpomínám moc ráda. Tatínek a maminka Marcela byli artisté. Protože našim předkům cirkus znárodnili, byli oba v angažmá. Když jsem se narodila, hned jsme jeli na sezonu k cirkusu do Holandska. Další rok už tatínek znovu založil svůj vlastní cirkus,“ vzpomíná na své první roky Marcela s tím, že pět let jezdili s cirkusem ve Finsku, než se definitivně vrátili zpět do České republiky.

„Velmi rychle se pak díky tatínkovi Jaromírovi stala z cirkusu Jo-Joo velmoc. Vyrůstala jsem v největším a nejslavnějším českém cirkuse,“ je přesvědčená.

Touha po samostatnosti vedla Marcelu k založení vlastního cirkusu.

Cirkusové dospívání

Představu, že u cirkusu se musí už odmala tvrdě trénovat, mi principálka částečně vyvrací. „Nikdy mě nikdo do tréninku nenutil. Jenže od dětství vidíte rodiče pracovat a vystupovat. Vidíte, jak jim za to lidi tleskají. A proto se to chcete automaticky naučit také. Měla jsem štěstí, že moje babička Slávina Berousková byla špičková artistka v plastické akrobacii. To mě hrozně lákalo,“ říká Marcela Joo. Proto začala trénovat nejprve s babičkou.

Ve čtrnácti letech pak pro ni nastal zlomový okamžik, když do jejich cirkusu přišla dvojice akrobatů, která ji začala učit vzdušné akrobacii. „Bylo to vystoupení v síti. Tenkrát to ještě nikdo nedělal. Učili mě to jako první. Během roku mi tento pár dal dohromady vystoupení ve výšce, což bylo zlomové. Dělám to dodneška. Je to můj život a moc to miluju,“ rozplývá se Marcela, která však dodává, že v osmnácti letech o tento svůj vysněný život málem přišla.

„Spadla jsem z dvanácti metrů. Udělala jsem první trik a spadla na hlavu. Měla jsem zlomený sedmý krční obratel a jen dva milimetry mi zbývaly do úplného ochrnutí, to byl velký poprask. Rodina pak byla proti, abych pokračovala a riskovala,“ vzpomíná Marcela. Ale nakonec si pokračování vybojovala.

Doba osamostatnění

Marcela Joo ale po dvacátém roce nakonec rodinný cirkus opustila a rozhodla se vydat vlastní cestou. Po angažmá v Polsku pak s přítelem a tatínkem jejích dvou dětí Robertem Mukenšnábelem a kamarádem Matesem Břešťákem rozjeli vlastní cirkus Ohana.

„Chtěla jsem roztáhnout křídla, měla jsem nějaké svoje nápady. Přála jsem si osamostatnit se. Ale vždycky jsem věděla, že to bude cirkus, protože mi zkrátka koluje v krvi,“ uvádí Marcela s tím, že pak přišel i nápad. Úplnou náhodou, když vyrazili do letního kina na horor IT, který se odehrával také v cirkusovém prostředí.

„Začalo to větou:,Náš cirkus odvál vítr do kanálu.’ V tu chvíli jsem si uvědomila, že to je ono. Za týden jsme to celé pak dokázali nějak zrealizovat. Moje mamka ušila kostým, já jsem Matese (z toho je dnes slavný hororový klaun Špína, pozn. red.) namalovala, vzali jsme balónek a s pár letáčky jsme šli ve dvou do města. A druhý den nám přišel skoro plný stan lidí,“ vypráví.

Nelehký rozjezd

Přesto prý ale nebylo jednoduché o svém záměru ostatní přesvědčit. „Nikdo nám příliš nevěřil, že to s našimi nápady někam dotáhneme. Začali jsme od nuly a podporu od rodiny nebo kolegů z branže jsme dostali až ve chvíli, kdy jsme byli rozjetí a začalo to fungovat,“ vzpomíná Marcela.

„I můj tatínek říkal, že jestli to chci dělat, musím začít sama. Dva roky k nám pak nepřijel a dojel až na Letnou, kde jsme postavili hororový cirkus. Až pak táta uznal, že to děláme dobře a že je na naši rodinu pyšný. Tento jeho názor byl pro mě důležitý a hnal mě dál. A protože tu už tatínek není, jsem ráda, že jsme si to stihli říct,“ dodává.

„Na Letné jsme pak s naším stanem z druhé ruky hostovali tři měsíce. A každý den jsme měli vyprodáno. Jsem na to pyšná, ale nebylo to hned. Pár let jsme museli jméno budovat,“ uzavírá s dovětkem, že Ohana Horor Cirkus se liší od jiných tím, že je to ryze artistická a akrobatická show. Prolínají ji klauni, tanečníci, baviči. A úplně vše je v hororovém stylu.