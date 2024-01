Fotka je hotová v momentě, kdy máte na jídlo chuť, říká fotografka Hrbková

Kolik času stráví fotografka jídla doma při vaření?

Já nevařím, já jen do jídla žvaním! Sice se celý život točím kolem jídla, v mé kuchyni v ateliéru už se ho připravilo nespočet, ale sama vařit neumím.

Vůbec nic?

Jak se u mě často něco dělá, mám stále jídlo k dispozici. Není důvod něco chystat. A taky nejsem nijak náročná. Chci kvalitní suroviny, jinak sním všechno. Dnes večer si třeba udělám salát, do trouby hodím tuňáka, řepu, mrkev, posypu to parmazánem a to mi stačí. Takové vaření zvládnu, ale nečekejte, že bych třeba upekla a nazdobila dort, to vážně ne.