Měla jsem deset let sakra kliku, říká fotografka Alžběta Jungrová

Pocházíte z intelektuální rodiny. Vaši pradědečkové publicista Ferdinand Peroutka a politik Richard Bienert se významně zapsali do historie národa – slýchávala jste o nich v dětství či dospívání často?

Jako každé dítě jsem pouštěla všechno jedním uchem tam a druhým ven. Ale samozřejmě jsem slýchávala historky od babiček, rozebírala se u nás politická situace, nic se netajilo. O pradědečcích jsem tedy věděla, ale bohužel jsem ani jednoho z nich nepoznala. Praděda Peroutka zemřel v New Yorku dva dny poté, co jsem se narodila.

Největší problém je fakt, že většina lidí dělá to, co je nebaví. A pak se utápějí v nesmyslech.