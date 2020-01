Co o vás prozradí čmáranice. Vyjadřují vnitřní neklid i pedantství

Říká se, že co je psáno, to je dáno. A budete se divit, platí to i o obrázcích. Podle psychologů se při kreslení dostáváte do svého podvědomí a odkrýváte své nejtajnější touhy, trápení a myšlenky. Každý symbol, který „hodíte na papír“, má nějaký význam.