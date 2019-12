Šperky rozvíjejí ženskost. Noste je při každé příležitosti

Muži v klenotnictví * Vezměte si z nich příklad

Pokud se vám líbí nějaký šperk, ale přemýšlíte, že byste spíše měla koupit novou pračku nebo kolo pro děti, děláte velkou chybu! Inspirujte se u mužů. Pokud se jim zalíbí drahé hodinky, bez problémů investují desetitisíce. Fakt je ten, že pánové nemají tolik druhů ozdob k nošení jako my. Hodinky milují, protože je můžou všelijak nastavovat a na ciferníku vidí desítky údajů, které považují za nezbytné. Žena nic štelovat nepotřebuje, žena se prostě zkrášluje. * Pánové se nepletou

Je hodně mužů, kteří rádi obdarovávají ženu šperkem. Mají obvykle přesnou představu a s ní do klenotnictví vstupují. Rádi si o svém nápadu pohovoří. Prodavačky v klenotnictvích se shodují, že muži se moc nepletou, jimi vybraný šperk se mění jen výjimečně. Šperk darují většinou k významným událostem. A pak také, když „něco“ provedli a hodlají se usmířit patřičnou kompenzací. * Dar z lásky

Tím je šperk věnovaný ženě, kterou muž miluje a které si váží. Zpětně je pak obdarován, kdykoli se žena při pochvale klenotu pochlubí: to mám od manžela! V tu chvíli je připraven letět koupit další.