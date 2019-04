Módní doplňky by se neměly podceňovat. Jsou pomyslnou korunou celého outfitu. Pro letošní rok boduje originální vrstvení šperků. Jedinečná souhra náramků, řetízků a prstenů vynese i nudný model do trendy výšin. Naučte se mezi sebou šperky kombinovat a buďte IN.