Nosíte řetízky, náhrdelníky, náušnice či prstýnky z drahých kovů? Používejte je opravdu jen na parádu. Nenoste je do bazénu ani do sauny či páry, nepracujte v nich na zahradě ani doma a když je nemáte na sobě, ukládejte je do šperkovnice. A občas jim věnujte trochu péče. Poradíme, jak na to.