Předsevzetí si nedávejte v lednu. Změny nechte na jaro, pak uspějete

Je to trochu z extrému do extrému. Na konci roku se nezřízeně cpeme a pijeme jako o život a v lednu najednou propadáme asketickému způsobu života. Obžerství versus dieta, předvánoční utrácení peněz versus krocení rodinného rozpočtu.

Do top 10 se v předsevzetích řadí k dietám a šetření ještě „začnu sportovat“, „přestanu kouřit“, „najdu si lepší práci“, „už na sobě nenechám dříví štípat“ nebo „usmířím se s rodinou“.

Přiznejme si, že s předsevzetími to většinou končí nevalně. Existují na to i studie – v Británii je podle průzkumů celoročně úspěšných v dodržování plánů jen 12 % lidí, Američané jsou na tom s deseti procenty ještě hůř.

Co potřebujete k úspěchu • opravdovou vnitřní motivaci

• pevnou vůli a vytrvalost • ochotu překonávat překážky a těžké chvíle • být realista a nedávat si nesplnitelné cíle • velké úkoly si rozdělit na menší, dílčí části • snahu vytvořit si z nových způsobů návyk (jako čištění zubů) • počítat s drobnými neúspěchy • průběžně se odměňovat, když to jde dobře

I podle mnohem optimističtějších statistik dopadají nejhůře kuřáci odhodlaní přestat se svým zlozvykem. Chuť na cigaretu je obvykle přemůže. Podle specialistů na odvykání kouření není divu, protože zbavit se závislosti obvykle nejde bez odborné pomoci a léků.

Co se týká šetření financí, tam úspěšnost podle Médea Research dosahuje naopak téměř osmdesáti procent. Jak je vidět, uhlídat kasičku a účet je snazší než uhlídat si tělesné neřesti.

Proč to lidé právě s hubnutím vzdávají dřív, než vůbec okusí první úspěch, o tom něco ví koučka a životní průvodkyně Hana Adamíková. Podle ní se do předsevzetí často pouštíme s velkou vervou a bez předešlé přípravy. „Místo hlubokých a niterných vizí se lidé ženou za krátkodobými cíli a nejdou po podstatě,“ říká.

Muži versus ženy • Muži obecně v předsevzetích řeší svoje zdraví a hmotnost výrazně méně než ženy.

• Když už se muži rozhodnou, jsou obecně ve svém úsilí vytrvalejší. • Také bývají spokojenější se svým snažením a nenechají se odradit jednorázovým selháním. • Ženy více vnímají dílčí neúspěchy. • Ženy také častěji svá předsevzetí probírají se svým okolím.

Mentorka podotýká, že období začátku roku není vhodné pro žádné drastické a dramatické změny. Tělo by mělo především odpočívat a nabírat energii na následující rok.

„Co v zimním období nenačerpáte, už nikdy jindy v roce nedoženete. Chcete-li začít hubnout, počkejte s nákupem permanentky do posilovny na jarní rovnodennost. Právě toto období je úžasné pro dynamický start nových aktivit,“ polemizuje s lednovým načasováním Adamíková. „Možná také zjistíte, že se vám daleko lépe běhá v zelenajícím se parku než v nevětraném fitku.“

Počkejte na jaro

Sama si v lednu nedává předsevzetí, ale „novoroční záměry“. „Na začátku listopadu, v období Dušiček, začínám bilancovat nad uplynulým rokem,“ vysvětluje. „Podle starého keltského svátku Samhain je to čas na uzavření se do sebe a uctění minulého roku. Vyhodnocuji, co se povedlo a co ne. Na slunovrat se pak spojuji se svým životním posláním a tím, co zde mám dělat. Nový rok mi pak slouží ke směru, jakým se chci v nadcházejícím roce ubírat. Předsevzetí, tedy o co konkrétně se ten rok pokusím, si dávám až v období Hromnic.“

S konkrétní akcí si pak Hana Adamíková počká na jarní rovnodennost, kdy má člověk nejvíc energie. „Dělám to tak již několik let a musím říct, že jsem sama překvapená, jak krásně to funguje. Člověk jde totiž v souladu s přírodou,“ dodává.

Zvládnete to sami?

Pokud se přece jen rozhodnete s kouřením a kalorickými dobrůtkami skončit hned teď, zvažte, jestli rovnou svůj záměr vytrubovat do světa.

„Je pravda, že podpora okolí je důležitá,“ uznává Adamíková. „Na druhou stranu by lidé neměli dělat zásadní rozhodnutí pro své publikum, tedy pro druhé, ale pro sebe. Důležité je vnitřní přesvědčení vycházející z nitra. Až potom může přijít na řadu podpora, která dá člověku oporu v těžkých chvílích.“

Stačí si představit následující situaci: Všude rozhlásíte, jak jste se rozhodla nejíst pečivo a při prvním dámském večírku se zakousnete do chlebíčku. Není lepší zpytovat svědomí v duchu než nahlas?