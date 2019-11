O 10 let mladší: Život se s ní nemazlil, teď je z šedé myšky sexy kráska

Aleš je vyučený kuchař, ale pracuje jako řidič v pekárnách. Vstává v jednu ráno a ve dvě už je v práci. „Kolegové mi říkají, že nevypadám na to, kolik mi je, že vypadám starší,“ postěžoval si muž, kterému bude za rok čtyřicet. „Štvou mě hlavně ty vrásky, co mám na čele.“

Libuše pracuje v továrně jako dělnice na tři směny, a vedle toho se stará o rodinu, kterou kromě ní a Aleše tvoří ještě šestiletý Vojta a šestnáctiletá Anička, takže na sebe nemá čas.

„Dřív, když jsme chodili na diskotéky a na zábavy, tak jsem se malovala. Ale teď do práce mi to přijde takový zbytečný,“ přiznala Libuše (42). Chtěla by se celkově změnit. „Vypadám jako šedá myška,“ povzdychla si.

Dospívající dcera rodičům nabídla, že se během jejich proměny postará o brášku. „Já to rodičům strašně moc přeju,“ řekla na kameru. „Doufám, že se pak budou k sobě líp chovat a že si budou jeden druhýho víc vážit. A třeba se už nebudou tak hádat kvůli blbostem.“

„Je to už hodně dlouho, co mi manžel naposled řekl, že se mu líbím,“ připustila Libuše. Jsou spolu s Alešem už 17 let a jak říkají, prožili si spolu dobré i zlé a všechno překonali. Jen vášeň se jaksi vytratila. „Čekám od toho, že se zase víc sblížíme. Náš milostnej život není úplně ideální,“ postěžoval si Aleš. „Já už jsem taková unavená. Není taková jiskra jako zamlada,“ dodala Libuše.

To, co oba slyšeli od kolemjdoucích z obchodního centra, kde se na začátku proměny museli postavit do vitríny, asi čekali. Libuše by podle nich měla zapracovat na své pneumatice, chyběl jí šmrnc a vypadala unavená a nezajímavá. Mladé ženě lidé tipovali věk od 47 do 66 let.

Aleš podle kolemjdoucích vypadal jako klasický řidič autobusu, co jen sedí a hodně jí, chyběl mu sexappeal, vypadal zapškle a vadilo také jeho bříško. Odhadovaný věk byl od 40 do 50 let.

Libuše před proměnou

Proměna Libuše: Z šedé myšky elegantní dámou

Garanty proměny dvojnásobné maminky s nulovým sebevědomím byli plastický chirurg Andrej Sukop a make up artist Pavel Bauer. Libuše se především toužila zbavit břicha, které jí zůstalo po dvou těhotenstvích, a také zvětšit prsa a zmenšit zadek.



„Já myslím, že kdyby se něco udělalo s konturama těla, tak na ty prsa by se nemuselo vůbec sáhnout,“ oponoval chirurg. „Ono čím méně, tím lépe, zvláště v chirurgii.“ Pavel Bauer pak zhodnotil její pleť jako velmi pěknou, slíbil ale zaměřit se na vlasy.



Při kontrole v nutriční poradně se Libuše dozvěděla, že je na hranici obezity a její metabolický věk je 57 let, což ji docela vyděsilo. Při návštěvě fitness studia proto ochotně vstřebávala informace, které jí předávala trenérka Lenka Myslivcová.

„Cvičila jsem naposledy před dvěma lety, ale vzdala jsem to,“ přiznala Libuše. „Jsem líná. Není chuť a není čas.“ Slíbila tedy, že omezí sledování seriálů a bude trénovat tělo aspoň dvacet minut denně.

Poté, co absolvovala ošetření dentální hygienistkou, opravu kazu a rekonstrukci ulomeného zubu, splnil se jí sen. Společně s moderátorkou pořadu Martinou Randovou navštívila studio, kde se točí Ordinace v Růžové zahradě, a dokonce si v něm i zahrála.

Pak už následovala návštěva kliniky plastické chirurgie. „Po dětech máte rozestouplé břišní svaly, tak uvidíme, jaká tam bude situace,“ upozornil ji lékař s tím, že svaly sešije a také odstraní převis kůže.

„Libuška má krásně sešitou diastázu, měla by mít úplně jiný postoj, neměla by se hrbit, neměla by ji bolet záda,“ pochvaloval si odvedenou práci doktor Sukop. „To bříško je úplně ploché, ta řasa je pryč, takže když se nám dobře zahojí, nic lepšího jsme si nemohli přát.“

Během rekonvalescence Libuše hodně myslela na děti, od kterých se nikdy na tak dlouho nevzdálila. Když ji navštívila Martina, povídaly si o tom, kdy se to stalo, že Libuše ztratila sebevědomí.

Ukázalo se, že to unavená maminka neměla vůbec lehké. Během dětství a dospívání ztratila oba rodiče, vychovávali ji starší bratři, z nichž jeden také nedávno zemřel. „Ale až budu krásná a budu mít to sebevědomí, tak se budu cítit jinak, budu přemýšlet jinak, pak se budu mít líp.“ zadoufala Libuše.

VIDEO: O 10 let mladší: sebevědomí jsem ztrácela už od dětství, říká Libuše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další procedurou, která mladou ženu čekala, byl zákrok na klinice estetické dermatologie, kde jí aplikovali výplň do nosoretních rýh, které měla hodně výrazné. A pak ještě následovala liposukce, která měla za cíl zlepšit kontury jejího těla. „Ty strasti taky člověka trochu namotivují, aby s tím něco dělal,“ řekl doktor Tomášek. „Bude z ní hezká holka a určitě se nebude muset stydět nebo hledat na sobě nějaký komplex.“

Při závěrečném měření dostala Libuše pochvalu. Zhubla necelé čtyři kilogramy z celkové hmotnosti a zbavila se hlavně nebezpečného nitrobřišního tuku. „Mělo to smysl,“ radovala se. „Jsem ráda, že jsem to podstoupila. Podepsalo se to na mě tak, že se cítím líp, mám víc energie a jsem v pohodě, uvolněná, klidná, a koukám na svět z trošku jiný perspektivy.“

Teď už ji čekaly samé krásné zážitky. Například návštěva kadeřnického salonu, kam dříve moc nechodila. Vlasy si stříhala i barvila sama. A také setkání se stylistou Janem Kukolem. Ten ženě, která měří méně než 160 cm doporučil výstřihy do V, které ji opticky prodlouží a ukážou její pěkný dekolt. “Volil bych také menší kabelky,“ dodal.

A pak už následovalo velké finále. Jak se na její proměnu dívali garanti? „Před měsícem k nám přišla malá nesebevědomá Libuška a já mám pocit, že od nás odjede Libuše s velkým L jako žena s velkým Ž. Jsem nadšený z toho, jaký velký krok dokázala udělat,“ chválil ji stylista.

„Tohle není Libuška,“ vydechl překvapeně doktor Sukop, který na otázku moderátorky, jaké změny jsou na Libuši nejvíce patrné, bez nadsázky odpověděl: „Nejvíc patrné je to, že jsem ji vůbec nepoznal!“

Podle plastického chirurga přišla úplně jiná osobnost. „Nejenže fyzicky vypadá nádherně, nalíčená je nádherně, ale ona je úplně jinak sebevědomá, to je úplně jinej člověk,“ dodal.

Libuše po proměně

Také sama proměněná žena byla v šoku. „To není možný, to nejsem já,“ řekla po pohledu do zrcadla. „Mně se úplně točí hlava,“ dodala s tím, že vypadá jako úplně jiný člověk. „Cítím se líp a stouplo mi sebevědomí,“ uznala.



Také vitrině sklidila úspěch. Tipovali ji na právničku, vypadala prý mile a odpočatě. „Vizáž na jedničku. Je to kočka,“ vyslechla si. Tentokrát jí kolemjdoucí hádali od 35 do 40 let.

Proměna Aleše: Dietu nedodržel, ale i tak omládnul

Garantkami Alešovy proměny byly plastická chiruržka Eva Dřevínková a stylistka Gabriela Koutská. Hlavním přáním unaveného muže středních let bylo odstranění vrásek, operace očních víček a zmenšení bříška.

„Je to splnitelné a určitě vám to hrozně prospěje, omladí vás to, dodá vám svěží pohled,“ slíbila mu Eva Dřevínková. Stylistka mu vyčinila za to, že se obléká jako o generaci mladší mladík a naznačila mu, že ho naučí lépe si vybírat šatník.

Aleš před proměnou

„Čekám, že do našeho vztahu přijde nová energie a budeme si sebe víc vážit,“ těšil se Aleš na proměnu. Nejdříve to ale schytal od nutriční poradkyně. Jeho metabolický věk byl 47 let a za to, že celý den prakticky nejí a večer to dohání dostal pořádně vynadáno.



A pak už to začalo zostra. Velkým Alešovým snem bylo vidět zápasníky MMA a to mu štáb splnil, netušil ovšem, že se bude muset aktivně zapojit do tréninku. A tady se ukázalo, jak je na tom špatně. „Choděj ke mně lidi taky bez kondičky, ale aby člověk udělal pět koleček a už dejchal, to jsem ještě neviděl,“ chytal se za hlavu David Kozma, česká jednička ve velterové váze.

Když Aleš viděl, jak je na tom špatně. Začal ve svém dočasném bytě makat a cvičit. Zaháněl tak i stesk po manželce a dětech.

Na operační sál si ale zašel odpočinout. „Těšíte se, jak budete vypadat? Jako před dvaceti lety,“ slibovala mu doktorka Dřevínková. Efekt by podle ní měl vydržet deset až patnáct let.

Následovala opět zubní hygiena, kde konstatovali pokročilý zánět dásní, a bělení zubů. Za odměnu si pak Aleš užil thajskou masáž, kam si s ním přišla popovídat i moderátorka Martina.

„Vy jste na začátku říkal, že se vám nebude stýskat po rodině,“ naznačila. „To bylo na začátku . Sám jsem překvapený, jak moc mi chybí,“ přiznal Aleš, který se těšil na výsledek proměny. „Když se změníme, budeme mít větší kondici, tak můžeme spolu dělat i víc aktivit,“ doufal.

Pak se Aleš konečně dočkal odstranění nenáviděných vrásek a také podbradku. „Tenhle měsíc mám víc injekcí, než za celý život,“ stěžoval si na klinice estetické dermatologie.

Závěrečné měření Aleše ani nutriční poradkyni moc nepotěšilo. Protože nedodržoval dietu a večer mlsal sladké ovoce a možná nejen to, tak nezhubl, ale jeho hmotnost se ještě zvýšila.

“Po fyzické stránce se cítím líp,“ tvrdil Aleš. „Inspirativní to je, chci změnit jídelníček, začít cvičit, chodit s rodinou víc na výlety a neválet se doma,“ sliboval.

Stylistka mu ukázala, jak se oblékat v klidných barvách a mužném stylu. „Už vám není dvacet, takže nemůžete nosit divoké vzory,“ řekla Alešovi Gábina Koutská s tím, že mu sluší zemité barvy.

Ačkoliv Aleš nedodržoval dietu, kosmetické zákroky, změna outfitu a šmrncovní střih vlasů ho omladily. „Já jsem úplně v úžasu, jak vypadá svěže a mladistvě,“ žasla doktorka Dřevínková. „Alešovi to nejen sluší, ale on se i cítí,“ dodala stylistka.

Aleš po proměně

Ve vitríně také budil nový Aleš jiné emoce. Podle některých vypadal jako manažer, ozvalo se i hodnocení, že je elegantní a hezký člověk. Věk, který Alešovi kolemjdoucí tipovali, byl od 35 do 39 let.



Když se oba manželé po měsíci a spoustě změn setkali, nemohli se vůbec poznat. Nové protějšky se jim ale evidentně moc líbily, měli se k sobě jako za svobodna. Také dcera Anička, která mezitím nejen zvládla hlídání brášky, ale také vysvědčení na vyznamenání, byla nadšená. „Jsou úžasný! Mamča se strašně změnila a sluší jí to.“

VIDEO: O 10 let mladší: Z šedé myšky sexy kráska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Povedla se podle vás proměna? celkem hlasů: 41