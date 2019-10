O 10 let mladší: Petra se zbavila vousů a Jana konečně vypadá jako žena

Jana pracuje jako údržbářka sportovního centra v Ústí nad Labem, její manželství trvá přes dvacet let a kromě dvou dospělých dětí mají s mužem Lubošem také čerstvé vnoučátko.

Na svých 39 let si Jana připadala stará a doufala, že se jí díky televizní proměně zvedne sebevědomí. „Protože momentálně nemám vůbec žádný, jsem na nule,“ prozradila.

„Jsem nešťastná vždycky, když mu přijdu na nevěru,“ přiznala zkroušená žena. „Což za těch 23 let vždycky nějaká byla. Ať už se s tou ženskou stýkal, nebo jsem přišla na inzeráty, kde psal, že žije sám, nemá děti a tak. Naposledy před půl rokem.“

Manželovy nevěry byly také hlavním důvodem, proč se Jana do proměny přihlásila. Matčině rozhodnutí fandila i dcera Pavla, které se nedávno narodilo miminko: „Možná to zní blbě, ale kdyby s taťkou nezůstala, může si najít jinýho chlapa, kterej jí bude mít víc rád.“

Petra je sice vyučená švadlena, ale pracuje v továrně jako dělnice. I ona žije s manželem a dcerou v Ústí nad Labem. Problémy u ní doma nastaly, když si vzali do péče manželovu dceru z prvního vztahu.

„To bylo docela peklo,“ popsala žena. „Od tý doby se změnil, přestal si mě všímat, doma se mnou nekomunikoval. I co se týká sexu, všechno skončilo. Neexistovala jsem.“



Petra, která i vlivem stresu shodila třicet kilogramů, se nemaluje a s módou si podle slov dcery Elišky nerozumí. „Nejsem hezká,“ popsala sama sebe mladá maminka.

Než se obě kamarádky postavily do vitríny v pražském obchodním centru, aby se podrobily přísnému hodnocení kolemjdoucích, zeptala se jich moderátorka Martina Randová, co by o sobě řekly samy.

„Já se hodnotím celý život hodně kriticky,“ oznámila Jana a Petra se pokusila situaci zlehčit: „No, očíčka by to chtělo trochu srovnat a ten obličejíček taky poupravit. Tělo, to naštěstí není pořádně vidět...“

To, co nakonec vyslechly, obě ženy asi přece jen nečekaly. Jana podle kolemjdoucích vypadala nešťastně a ztrhaně, působila mužským dojmem, tipovali ji na kuřačku a možná i alkoholičku. Věkově ji zařadili mezi padesátku a šedesátku. U Petry si všímali především vousů a povislých prsou, vytýkali jí zanedbaný vzhled a neženské oblečení. Hádali jí od čtyřiceti do padesáti let.

Proměna Jany: Díky plastice se začne mít ráda

Garanty proměny starší z kamarádek se stali lékařka Eva Dřevínková, která se zabývá plastickou chirurgií, a stylista Jan Koukol.



Jednou z prvních procedur, které Jana absolvovala, byla dentální hygiena. Uklázalo se, že jí na jedné straně chybí dva zuby a nemůže se proto usmívat, což pro dentistu Alexandera Schilla nebyl žádný velký problém.

Pak už si na svou klientku brousila zuby Dřevínková. Ta provedla hned několik zákroků, od zmenšení ušních boltců přes kontury obličeje a dolní i horní víčka. „Ty operace pro mě byly zvláštní, protože já jsem v životě na žádných nebyla,“ přiznala ovázaná Jana, která se těšila, až se vše zahojí a ona uvidí svou novou tvář.

V rámci proměny se Jana rozhodla, že přestane kouřit. Předsevzetí však porušila hned druhý den, a tak ji čekalo překvapení – terapeutické sezení, které spíš než lekcí odvykání kouření bylo pro ztrápenou ženu psychoterapií a hledáním nové, šťastné Jany.

Jana před proměnou

Jana měla během proměny dost času přemýšlet o svém manželství. „Zjistila jsem, že to, co manžel dělá, je nějaká psychická nemoc, tak jsem se rozhodla pro zásadní krok,“ natočila si na video. „Manželovi dám ještě šanci, až se vrátím domů, ale pouze pod jednou podmínkou: že vyhledá odbornou pomoc psychologa a začne ten svůj problém řešit.“



Zkrášlení obličeje nebylo jedinou změnou Janina vzhledu. Čekala ji také liposukce na problematických místech a poté i zákrok, který ji na nějaký čas zbavil problému, jenž ji léta trápil – nadměrného pocení. Doktorka Marta Moidlová si přitom vzala na paškál také Janin obličej, který si o dermato-kosmetické vylepšení rozhodně říkal.

Pak už došlo na soukromou módní přehlídku. Stylista klientce vybral šaty, ve kterých se, jak přiznala, cítila zvláštně, protože je zvyklá nosit kalhoty. Vyzkoušela si také kalhotový kostýmek s halenkou, což je podle Jana Koukola pro Janu skvělá volba.

Závěrečné přeměření prozradilo, že Jana shodila celkem čtyři kilogramy, z toho tři kilogramy tuku. Dietoložka ji pochválila i za pokles břišního tuku. Také biologický věk, který Janě na začátku vyšel 41 let, se výrazně snížil na 32 let. „Když jsem sem přišla, tak jsem se cítila na šedesát a víc,“ přiznala Jana. „Takže pro mě je to hodně velká změna.“

Jak se blížilo finále, přišel čas na úpravu vlasů. „Kvalita vlasů je dobrá. Jsou trošku sušší, ale to je následkem zesvětlování,“ zhodnotil kadeřník, který Janě navrhnul, že jí sestříhá vlasy kolem obličeje, aby se skrylo vysoké čelo. „Já se stříhám sama a barvu děláme taky doma, takže moje péče je skoro žádná,“ přiznala Jana.

Když se po proměně ukázala garantům a moderátorce, byli všichni v šoku. „Jano, to není možný! Bože, ty jsi nádherná!“ nadšeně zvolala Martina Randová. „Já myslím, že je na vás velice dobře vidět, že jste žena, a opravdu vám to moc sluší,“ chválila její proměnu Dřevínková. „Přeji vám do života, aby vám to prospělo a vydrželo.“ „Upřimně, já mám obrovskou radost a nemám slov. Strašně se těším, až se ty sama uvidíš,“ dodal Jan Koukol.

Jana po proměně

Při pohledu do zrcadla Jana nemohla ani mluvit. „Koho tam vidíš?“ ptala se jí moderátorka. „Někoho úplně jinýho,“ vydechla Jana, která si prý nedokázala představit, jak bude vypadat, a přiznala, že už se cítí sebevědoměji. To ostatně vycítili i kolemjdoucí u vitríny, kde se ukázala po proměně. Hádali jí od 35 do 42 let a chválili její atraktivní a svěží vzhled.



VIDEO: O 10 let mladší - proměna Jany Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proměna Petry: Konec hladovění a vousy pryč

Garanty proměny mladší z kamarádek se stali estetická dermatoložka Marta Moidlová a make-up artist Pavel Bauer. „Co se týče obličeje, potřebujete ho rozzářit. U nadměrného ochlupení budeme muset vyšetřit hladiny vašich hormonů,“ prohlásila lékařka. Vizážista zase slíbil úpravu obočí a líčení, kterému dosud Petra moc nedala.

Když se mladá žena ubytovala, byla nadšena z balkonu a krásného výhledu na Prahu. „Já se na to moc těším,“ hlásila. „Těším se na tu změnu a že budu mít konečně sebevědomí. Pak nebude problém udělat nějaký vážnější rozhodnutí,“ dodala.

Vstupní analýza odhalila, že Petra na jídlo doslova kašlala – její vzorový jídelníček zel prázdnotou. „Nemáte skoro žádné svaly,“ řekla jí dietoložka Jitka Tomešová. „Musíte víc jíst.“

Petra se vymlouvala, že se nemůže donutit jíst, když nemá hlad. „Vaše tělo hladoví už takovou dobu, že už se na vás možná brzy vykašle a nebude vám žádnej hlad hlásit,“ oznámila jí dietoložka. „Protože ví, že to u vás nemá cenu. Jestli takhle budete pokračovat dál, tak se poměrně závažně ohrožujete,“ oznámila Petře, které analýza stanovila biologický věk na 50 let.

Petra před proměnou

Aby se mladá žena propracovala k pevnému tělu, vypravily se s moderátorkou Martinou do posilovny. „Zadní část stehen a paže, to jsou partie, se kterými mají ženy problém nejčastěji. Na to je důležitý zatěžovat ten sval,“ řekl jim trenér Kiro Markopulos. „Z jedný strany se cítím dobře, z druhý strany jsem úplně vyřízená,“ oznámila Petra po cvičení.



Její manžel byl doposud k pocitům své ženy vlažný, ale zřejmě si je začal uvědomovat až poté, co odjela na proměnu. „Asi to chce udělat i kvůli mně, protože já jsem měl v palici jak se říká tmu,“ prozradil. Přiznal také, že své ženě píše denně zamilované esemesky, i když ví, že si je zatím nemůže přečíst. „Ona si to třeba nemyslí, ale já ji miluju,“ dodal.

Poté, co Petra absolvovala operaci horních a dolních víček, vydala se na vysněný zákrok – modelaci prsou. „Nebudeme nic zmenšovat, jen přebytečnou kůži odstraníme a zbylou tkáň upravíme tak, abychom z ní vymodelovali hezké prsy,“ popsal plastický chirurg Andrej Sukop.

Prospěla Janě a Petře proměna? celkem hlasů: 247

Protože během proměny měla Petra narozeniny, rozhodl se ji štáb potěšit a splnil jí přání setkat se s Osmany Laffitou. Návštěvou u něj doma a v ateliéru byla vyučená švadlena okouzlena. „Důležitý je sebevědomí, co budeš mít po tom. Už nebudeš mít strach, jak se lidi na tebe dívaj,“ vysvětlil jí osobitý návrhář, který jí dal kytici a kosmetický dárek. „Musíš se mít sama ráda.“

Velkou změnou byl pro Petru další zákrok, kterého se ujala Marta Moidlová. „Protože to nadměrné ochlupení je příznakem řady chorob, tak jsme vás nechali důkladně vyšetřit,“ oznámila mladé ženě. „Část výsledků už máme, máte hodně zvýšenou hladinu naštěstí slabého mužského pohlavního hormonu a kromě toho jsme našli zvýšené hodnoty pro jeden metabolický dědičný syndrom,“ dodala.

„Laser je nejúčinnější známou metodou k odstranění nadměrného růstu chloupků, funguje to ovšem jen pokud jsou v aktivní růstové fázi, proto je nutné těch zákroků udělat více,“ vysvětlila dermatoložka.

Gábina Koutská, která měla na starost Petřinu garderóbu, byla z klientky nadšená. „To je neuvěřitelný, tobě sluší úplně všechno,“ radovala se. „Vystříhala bych se jen velkých vzorů, ty bych dala pouze na spodní část, třeba na kalhoty. Co Petře sluší, to jsou čisté linie a jednobarevné odstíny,“ dodala.

Závěrečná kontrola ukázala, že se Petra snažila. „Moc vám gratuluju, ty změny jsou opravdu vidět,“ chválila ji dietoložka s tím, že svaly šly nahoru a biologický věk poklesl o tři roky. „Cítím se líp, líp se mi chodí, nejsem tak unavená, tak jsem spokojená,“ radovala se Petra, kterou čekal ještě kadeřník, který oživil barvu jejích vlasů, jež dosud vylepšovala jen pomocí barvicích šamponů.

Všichni včetně garantů tušili, že závěrečné odhalení bude pecka, ale že taková, to nečekali. I Pavel Bauer, který Petru líčil, přiznal, že takhle komplet s vlasy a outfitem je to docela jiná žena. „Ježišmarjá, já kdybych šla takhle po ulici, tak tě nepoznám,“ užasla moderátorka Martina. „Ta barva vlasů je fantastická,“ dodal vizážista.

Petra po proměně

Když se Petra postavila poprvé před zrcadlo, nevěřila vlastním očím. „Nene!“ zavrtěla nevěřícně hlavou. Takovou změnu prý nečekala. „Je to fantastický, z ošklivky udělali krásku,“ radovala se.



Také ve vitríně sklidila pozitivní ohlasy. Kolemjdoucí hodnotili její elegantně sportovní vzhled, působila na ně sympaticky a roztomile, hádali jí od 28 do 36 let.