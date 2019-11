O 10 let mladší: Pavel se zbavil pivního břicha a Růžena si zase věří

Růžena měla v životě smůlu na muže a od své účasti v pořadu O 10 let mladší si slibovala, že se jí konečně podaří získat sebevědomí a třeba i najde toho pravého. V současnosti žije sama, její dospělý syn se odstěhoval s přítelkyní do města. Se samotou bojuje i brigádou v hospodě, kam chodí na pivo také její kamarád Pavel.

Ten si na osamělost stěžovat nemůže, má mladou ženu a dvě malé děti. Bývalému fotbalistovi a současnému trenérovi, který pracuje jako svářeč, ale vadilo, že mu lidé hádají o hodně vyšší věk.

Sympatický chlapík vedl v minulosti nezřízený život, holdoval alkoholu, pral se a divočil. Usadil se až poté, co založil rodinu. „Změnily se mi priority,“ vysvětlil. Jediná neřest, která mu zůstala, bylo pivo, jež podle jeho slov k fotbalu tak nějak patří.

Svoji kamarádku Růženu do proměny doslova vyhecoval a sám se na ni těšil. „Je to impuls, ke kterému bych se nedokopal. Doma člověk zpohodlní, nechce se mu do ničeho. Budeme se navzájem podporovat,“ dodal.

První zatěžkávací zkouškou sebevědomí Růženy a Pavla bylo hodnocení cizích lidí, kteří si je prohlíželi ve vitríně v pražském nákupním centru a pak se na kameru podělili o své dojmy.

Růžena (48) si vyslechla, že vypadá v obličeji dost ztrhaně a zřejmě má starosti, působí jako babička, asi o sebe vůbec nepečuje a měla by chodit cvičit. Tipovali jí věk od 55 do 60 let.

Pavel (43) si vysloužil kritiku zejména pro své „pivní“ bříško, ale také na kolemjdoucí působil zanedbaně a unavený životem. Jak ostatně předpokládal, jeho odhadovaný věk osciloval mezi 50 a 60 lety.

Proměna Růženy: Menší boky a větší poprsí

O změnu vzhledu životem unavené Růženy se postaral tým vedený estetickým chirurgem Martinem Tománkem a make-up artistkou Luciou Hruškovou-Gibodovou.

„V oblasti těla zkusíme něco vytvořit, tak aby tam byly dokonalejší tvary, a necháme ty, které skoro dokonalé jsou,“ prozradil chirurg. „Máte nádherné oči, které jsou schované pod spadlejšími víčky, a také máte hezkou pleť,“ oznámila Růženě make-up artistka. „Vlasy budou změna, vidím vás úplně jasně bez ofiny. Nosíte ji určitě už od čtvrté třídy na základce,“ dodala.

Růžena před proměnou

Začátkem každé proměny je vždycky návštěva u výživové poradkyně. Před tím, než si u ní Růžena stoupla na váhu, dopřála si ještě kávu se šlehačkou. Jako by tušila, že s nezdravou stravou je minimálně na měsíc konec. Nejvíc byla překvapená z toho, jak přístroje vyhodnotily její biologický věk – na 64 let se opravdu necítila...

Na cvičení do fitness centra pak vyrazila s elánem a tichou výčitkou sama k sobě: „Napadlo mě, že bych se měla začít hýbat, ale nebyl čas. Já vím, že je to výmluva...“ Trenér Kiro Markopulos ji chválil. „Když Růženka přišla, tak jsem se trochu bál, že nebude vůbec fyzicky ve formě, ale překvapilo mě, že byla.“

Překvapila ovšem také sebe. „Mám ze sebe dneska radost. Omezím zákusky, to je největší zlo,“ dodala. A aby potvrdila své rozhodnutí něco se sebou dělat, naplánovala si improvizovaný trénink – chodila po schodech nahoru a dolů.

Po návštěvě zubní hygienistky, která Růženě poradila, jak si správně a lépe čistit zuby, se odhodlaná žena vydala na svůj první opravdický zákrok. Do parády si ji vzala lékařka Dřevínková, která kromě operace horních a dolních víček provedla niťový lifting.

„To je zákrok, který provádíme v lokální anestezii. Zavádíme nitě, které mají mnohočetné háčky, a snažíme se zdvihnout spadlou a povislou tkáň,“ vysvětlila. „Růženka byla úžasná, zvládla ten zákrok úplně bezvadně,“ chválila pacientku.

Při zotavování ze zákroku měla Růžena čas myslet na svého parťáka. „Mám z toho takové smíšené pocity. Přemýšlím, co Pavel. Musí to být pro něho hrozné, být tak dlouho od rodiny. Asi bych to psychicky nedala,“ prozradila.

Další vylepšení, které si Růžena přála, se týkalo její postavy. Toužila se zbavit přebytečných tukových polštářků na bocích a vnějších stehnech, které pak chirurg Tománek po určité úpravě použil ke zvětšení prsou. „Prsa jdou takto zvětšit omezeně, asi o číslo a půl,“ vysvětlil.

Dalším splněným přáním bylo pro ženu ze severní Moravy setkání s její oblíbenou kapelou Kabát. Zúčastnila se zvukové zkoušky, dostala dárky, vyfotila se s muzikanty a užila si i večerní koncert. „Jsem nadšená,“ neskrývala radost.

Jaká by to byla proměna, kdyby se netýkala i šatníku. Gábina Růženě vysvětlila, že i na vesnici se může oblékat elegantně a originálně. „Máte krásnou postavu a fakt jste hrozně zhubla, vypadáte super,“ chválila její pokroky. „Můžete si vzít obyčejné tričko, ale když si přes něj dáte sako, tak si lidi řeknou: hele, té Růženě to sluší, to zkusím taky,“ radila.

V oblečení, jaké ji samotnou nikdy nenapadlo vyzkoušet, se Růžena cítila dobře. „Divila jsem se, že jsem se vlezla do velikosti 40, to mi udělalo radost,“ svěřila se také.

I kontrolní měření ukázalo výrazné pokroky. Nejvýraznější byla ztráta břišního tuku a v pase výživová poradkyně naměřila Růženě o deset centimetrů méně. Ona sama měla největší radost ze štíhlejších nohou. „Cítím se lépe,“ dodala.

Korunou krásy ženy jsou vlasy. Ty měla Růžena podle kadeřnice suché a krepaté. Se vším si však poradila a vybrala zajímavý střih i novou barvu. Pak už bylo na řadě jen líčení. „Zvýraznila jsem oči,“ vysvětlila make-up artistka. „Je vidět, že je Růženka čerstvě po chirurgických úpravách, s tím jsme se musely trošku popasovat. Každopádně až se uvidí v zrcadle, bude nadšená,“ slíbila.

Růžena po proměně

„To není možný, to je fantastický! Vám to strašně sluší,“ ohodnotila Růženinu proměnu moderátorka Martina. Spokojen byl i lékař Tománek: „Mně se Růženka líbí. Pracovalo na ní hrozně moc odborníků a já jsem moc rád, že se to podařilo v takových mezích, že i na malé vesničce obstojí v kritice a sklidí jenom potlesk.“ Nadšená byla i make-up artistka Lucie: „Nevěděla jsem, že to se šatama bude tak fantastický.“

Sama Růžena se v zrcadle nemohla poznat. „To jsem jako já, jo?“ ptala se překvapeně. „A ty vlasy, no nádherný, děkuju moc!“ Podle moderátorky bylo na první pohled vidět, že je konečně sebevědomá.

Dobré hodnocení obdržela Růžena také od kolemjdoucích v nákupním centru. „Paní má asi hodně dobrou práci, nějaké vyšší postavení. Je elegantní, má hezkou postavu. Působí velmi žensky.“ Tentokrát osmačtyřicetileté dámě hádali o hodně méně, a to mezi 40 a 42 lety.

Proměna Pavla: Hubnutí vzal vážně a překvapil nejen sebe

Omlazení odhodlaného dvojnásobného tatínka si vzal na starost tým vedený lékařkou Evou Dřevínkovou a stylistou Janem Koukolem. Sám Pavel si přál operaci očních víček „Ty mě dělají staršího a unavenějšího,“ přiznal. „Pak prsa, ty už jsou na malou sportovní podprsenku. A možná i to břicho?“

Pavel před proměnou

K výživové poradkyni Pavla překvapivě doprovodila i moderátorka Martina, která si nechala také změřit hodnoty a vystavit svému tělu „vysvědčení“. Dietoložka Jitka Tomešová byla šokována Pavlovým jídelníčkem, zejména výčtem nápojů. „Džus, pivo, džus, kola,“ četla a kroutila při tom hlavou. Přístroje naznačily, že Pavel by měl shodit 21 kg, a jeho biologický věk byl 58 let. To Martina dopadla lépe – sundat by měla 8,5 kg a věk 47 seděl na rok přesně.

Po návštěvě zubní hygienistky, která mu věnovala sadu na domácí bělení zubů, vyrazil Pavel do tělocvičny, kde trenérovi popravdě přiznal, že činky sice doma má, ale slouží spíš jako opora pro dětské hračky. „Impuls to pro něj je, jako by byl i pro mě, kdybych já šel za nějakým trenérem,“ uznal sportovec Kiro. „Teď už je to jen o té vůli.“

Sám Pavel se cvičení nebál. „Horší to bude s jídlem a pivem, to si myslím bude největší oříšek,“ zamyslel se. „Nedovedu si představit, že bych šel do hospody a dal si sodovku, připadá mi to svým způsobem scestné.“

Na klinice plastické chirurgie se konalo první překvapení. „Pan Pavel byl lehce při těle, což je pořád, ale on na sobě hodně zapracoval,“ oznámil doktor Andrej Sukop. „Původně jsme chtěli dělat horní víčka, spodní víčka a ještě jsme uvažovali něco s podbradkem, ale když jsem ho dneska viděl, tak bych udělal jen horní víčka.“

Přestože Pavel cvičil a poctivě dodržoval stravu, byly tu partie, jako třeba poprsí, kterým bylo třeba pomoci. „Použijeme laserovou techniku kombinovanou s vibrační liposukcí,“ oznámil chirurg Tománek před zákrokem. Poté absolvoval ještě laserový zákrok pro omlazení pleti a zlepšení její struktury.

Po několika dnech rekonvalescence vyrazil Pavel ven a to rovnou tam, kam ho to táhlo nejvíc. Navštívil postupně všechny pražské ligové stadiony, které si prohlédl i s odborným výkladem. Jako dárek dostal čepici od trenéra Trpišovského.

Ve volném čase si Pavel oblíbil procházky po Praze, při kterých měl dost času přemýšlet. „Čím déle tu jsem, tím víc se mi hlavou honí různé věci, hlavně o rodině, o tom všem, co bude a nebude. Doufám, že zase nespadnu do toho, co bylo, a že se začnu trošičku o sebe starat.“ Svoji proměnu pak sympatický muž zakončil v tetovacím salonu. Zvolil symbol majáku, který mu připomínal návrat domů.

Setkání se stylistou Janem Koukolem pro něj bylo inspirativní. Ukázal mu, jak se oblékat mladistvě a sportovně a přitom lehce elegantně. Sám se divil, že se v košili, svetru, úzkých kalhotách a botách do špičky cítil dobře.

Závěrečné měření potvrdilo to, co bylo na první pohled vidět. Pavel za měsíc zhubl sedm kilogramů, a to hlavně tuk. Podobně jako Růžena měl v pase o deset centimetrů méně. „Mám chuť pokračovat ve cvičení i stravování, protože si myslím, že to je lepší cesta, než kterou jsem šel doteď,“ uznal Pavel.

Pavel po proměně

Jeho nová image překvapila i moderátorku Martinu. „Ty jsi strašně hubenej, jsi to ty?“ zvolala, když se postavil před zakryté zrcadlo. „Sám nevím,“ pokrčil Pavel rameny. „Ještě jsem se neviděl.“

Podle lékařky Dřevínkové vypadal Pavel krásně. Kromě toho, že zhubl, má zjemněný obličej a prozářené oči. „Perfektní! Vypadáte minimálně o deset let mladší,“ prohlásila.



Sám Pavel byl ze své proměny překvapen. „Nevím, co bych dodal,“ oznámil, když se po měsíci spatřil. „Chtěl bych všem strašně poděkovat za to, co pro mě udělali. Člověk si někdy říká, že si to až nezaslouží,“ dodal skromně.

Také ve vitríně stál úplně jiný Pavel než na počátku pořadu. Ohlasy byly pozitivní: „Je poznat, že na sebe dbá.“ „Dává si záležet od hlavy k patě, aby mu to slušelo.“ „Kdyby mě pozval na kafe, tak bych šla.“ „Sympatický mladík.“ Tentokrát také Pavlovi tipovali o mnoho méně, od 34 do 37 let.

