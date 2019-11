O 10 let mladší: Budete mít prsa jako ve dvaceti, slibovala lékařka Daně

Třiačtyřicetiletá Dana a o sedmnáct let starší Miloslav se s dcerou Nelou přestěhovali z Čech na Moravu, aby tu začali nový život. Mají fyzicky náročnou práci, protože pracují jako zedníci a obkladači, Daně navíc lékaři diagnostikovali Crohnovu chorobu a kvůli podnikání přišly i vážné finanční potíže.

„Sáhli jsme si oba dva na dno,“ přiznala Dana. “Udělali jsme si život trošku složitější, než bychom ho mohli mít. Ale dokázali jsme se s tím poprat.“ Manželé jsou spolu přes 15 let a stále jim to klape. „Máme skvělý vztah, jsme spolu neustále, 24 hodin denně,“ dodal Míla s tím, že někdo by to asi nedal.

Z důvodu nemoci musela Dana podstoupit několik operací a užívá velké množství léků, což se na jejím stavu i sebevědomí podepsalo. Manžel byl ovšem vždycky při ní.

„Byly chvíle, kdy jsem byla na dně, a vždycky tady byl, mám v něm velkou oporu,“ prozradila. „Když jsme se poznali, tak jsem měla o dost kilo míň, měla jsem pěkný pevný prsa a nebyla jsem permanentně v montérkách. A nikdy se nestalo, že by mi třeba řekl, že mi to nesluší.“

Míla, který si navzdory věku připadá duševně stále mladý, přiznal, že by byl rád, kdyby se jeho ženě zdvihlo sebevědomí, protože ji poslední dobou pozlobily zuby a není spokojená se svým poprsím. Od proměny si také sliboval oživení intimního života. „Až se uvidíme, tak tam ta chemie zase naskočí, jako poprvé. To bude bomba,“ těšil se.

Nejprve ale oba manžele čekala ta nejnepříjemnější část, museli se postavit do skleněné vitríny v nákupním centru a podrobit se kritice kolemjdoucích. Na Daně si všímali především kruhů pod očima, zanedbaného a ztrhaného vzhledu. Tipovali jí věk od 51 do 62 let, což nečekala a rozplakala se. „Nebojte, jste tady správně,“ chlácholila ji moderátorka Martina.

Co se týkalo Miloslava, jeho vzhled byl také ohodnocen jako zanedbaný, kritiku sklidily i ponožky v sandálech a ošuntělé tílko. Dokonce byl nazván i uprděným páprdou. Veselému šedesátníkovi pak lidé tipovali věk od 63 do 75 let.

Dana před proměnou

Proměna Dany: Nové zuby a pevnější prsa

Garanty Daniny proměny se stali stomatolog Tomáš Pospíšil a makeup artist Pavel Bauer. „Vidím, že tady chybí přibližně šest zubů, což paní Danu hendikepuje, ale dneska se to dá poměrně rychle vyřešit a vrátit jí úsměv,“ slíbil unavené ženě lékař. A vizážista dodal, že vidí velký prostor pro líčení a zvýrazněním rtů ten úsměv ještě podtrhne.



Na začátku každé proměny je vždy návštěva nutriční poradkyně a měření. Dana se dozvěděla, že i když kvůli nemoci hodně zhubla, stále ještě má asi devět kilogramů tuku v těle nad normu. Její metabolický věk navíc ukazoval číslo 50, což Danu nepotěšilo. „Jsem trochu opotřebovaná,“ vysvětlila.

Zato trenérku Lenku Myslivcovou zednice a pokladačka překvapila. „Ty jo, ty máš bicáky,“ vydechla překvapeně. „To je od těch pytlů,“ prozradila Dana, která v tělocvičně ukázala, že fyzicky je na tom dobře, jen nezná ty správné sestavy cviků a není zvyklá pravidelně sportovat. „Připadám si, jako když jsem skládala vozík cementu,“ postěžovala si po odchodu z tělocvičny.

Její další kroky vedly na oční kliniku. Kromě toho, že ji trápila krátkozrakost, také měla velké bolesti v pravém oku, které si zranila v lese. Zákrok spravil oba problémy najednou. „Pro mě ta operace znamená hrozně moc, protože až Míla zjistí, že jsem na tu operaci šla, tak nebude chápat. Už mi delší dobu říkal, že to nemám odkládat,“ přiznala Dana.

Největší starostí pro ni ovšem byly chybějící zuby. „Ráda bych se zasmála,“ zadoufala. „Teď to nejde, jako to šlo dřív.“ Zákrok, který Daně opět vyčaroval úsměv na tváři byl překvapivě rychlý - stomatolog nejprve zavedl tři nitrokostní šrouby, pak udělal otisky a nechal vyrobit nové zuby. Ty přišly na řadu po několika dnech a Dana byla nadšená.

Během měsíce odloučení měla dostatek času přemýšlet a hodně se jí stýskalo jak po manželovi, tak po dceři. Naštěstí měla před sebou ještě dost zákroků, které ji přivedly na jiné myšlenky.

„Vždycky jsem si zakládala na svých prsou,“ přiznala Dana s tím, že teď už má jen „hučáky“. „Takže kdybych si něco mohla přát, tak určitě plastiku prsou.“ „Tak tohle přání ti splníme,“ potěšila Danu moderátorka Martina. Doktorka Dřevínková nejprve provedla operaci horních a dolních víček, a pak se pustila do modelace prsou. „Prsa zvedneme, aby vypadala krásně jako ve dvaceti,“ slíbila.

Celá nová i s novými červenými nehty se pak vydala na závěrečné měření, kde sklidila velkou pochvalu. Zhubla tuk a přibyly jí svaly. Její metabolický věk pak ukázal zcela reálné číslo 43.

Společně se stylistou se pak oddala radostnému zkoušení outfitů, na které dosud nebyla zvyklá. Sama byla překvapená, že se v šatech, elegantnější módě i lodičkách cítila dobře. Následovala ještě návštěva kadeřnice, která vlasy provzdušnila a dala jim tvar, a pak už se mohla Dana svěřit do rukou vizážisty a chystat se na velké finále.

Dana po proměně

„Strašně tě to rozsvítilo, vypadáš úžasně,“ chválil Danu Pavel Bauer. „Já jsem Danu skoro nepoznal,“ podivoval se stomatolog Tomáš Pospíšil. „Musím říct, že jsi opravdu kočka,“ shrnula proměnu moderátorka.



Sama Dana se u zrcadla úplně rozzářila. „Ježíši, to je úžasný, děkuju, moc děkuju,“ reagovala na svůj nový vzhled. „Máloco mě připraví o slova, ale nevím, co říct. Sama sobě připadám po strašně dlouhý době atraktivní,“ usmívala se. A podobně vnímali její proměnu i kolemjdoucí v obchodním centru, na které působila sebevědomě a elegantně. „Vyzařuje z ní krásná energie,“ bylo slyšet. Odhad jejího věku byl od 38 do 42.

Proměna Míly: Stal se z něj štramák jako Sean Connery

Garantkami proměny sympaťáka Miloslava byly korektivní dermatoložka Lenka Faltová a stylistka Gabriela Koutská. „Pán je relativně často a rád na sluníčku, má hodně výrazných vrásek na čele, ty můžeme určitě zkorigovat, pomůžeme i s váčky na horních a dolních víčkách nebo s rozšířenými žilkami v centru obličeje,“ uvedla první z nich.

„Mně se pan Miloslav strašně líbí, protože mu kouká srdce z očí,“ dodala stylistka. „Takže vás jen trochu zhezčíme, já vás odnaučím nosit ponožky v sandálech, to necháme patnáctiletým holkám z Tokia. Nechte se překvapit, budete vypadat fantasticky.“

Míla před proměnou

Míla sice na první pohled nepůsobí „oplácaně“, ale měření ukázalo sedm kilo tuku nad normu. „Bude potřeba sáhnout vám do jídelníčku,“ odhadla nutriční poradkyně.



Po měření následovala ukázková fitness hodina. „Míla určitě potřebuje zlepšit střed těla, začít se protahovat, protože je hodně zkrácený,“ vysvětlil trenér Kiro Markopulos.

Podobně jako Dana vyrazil i Míla na oční kliniku, kde mu naměřili dvě a půl dioptrie na dálku a 4 dioptrie na blízko. Obě vady vyřešil jeden rychlý zákrok, takže mohl Míla své brýle na čtení symbolicky vyhodit do koše. „Pro mě je ta operace úplně zásadní. Když mi to Martinka řekla, tak jsem úplně nadskakoval,“ vysvětlil Míla.

Proměnu vzal opravdu zgruntu, jídelníček perfektně dodržoval a také hodně chodil. Stesk po manželce ho ale ani na chvíli neopouštěl. „Z toho stesku jsem se naštval a přestal jsem kouřit,“ prozradil.

Na řadě pak byl další omlazovací zákrok, a to frakční radiofrekvence na odstranění vrásek na čele a také neinvazivní zpevnění kůže na břiše. K mladšímu vzhledu mu měla dopomoci také operace horních a dolních víček.

Míla si chtěl vyzkoušet práci uměleckého kováře, a tak své ženě ručně ukoval krásné srdce.

Na závěrečné měření dorazil s dobrým pocitem, protože hodně zhubl a padaly mu kalhoty. „Budu si muset pořídit šle,“ smál se Míla. „K redukci došlo a především u nebezpečného nitrobřišního tuku ,“ chválila ho nutriční poradkyně.

Stylistka Gábina se rozhodla udělat z Míly elegána a ukázala mu, jak nosit košili, svetr nebo sako. „Nikdy nemíchejte víc než tři barvy v outfitu,“ radila mu.

Závěrečné finále bylo úspěšné. „Je to štramák,“ usmívala se moderátorka Martina Randová a dermatoložka Lenka Faltová dodala: „Já jsem úplně nadšená, pan Míla vypadá skvěle.“ Také stylistka Gábina Koutská byla spokojená: „Myslím, že to Mílovi strašně sluší a je mu to vidět i na výrazu v očích.“ Také on sám byl nadšen. „Jó, to je bomba,“ usmíval se na sebe do zrcadla. „To teda vypadám daleko líp, než jsem čekal.“

Míla po proměně

Také na lidové hodnotitele, kteří se zastavili u vitríny, zapůsobila jeho proměna pozitivně. Podle hodnocení kolemjdoucích vypadal svěže, mladistvě, moderně a vyzařoval zdravé sebevědomí. „Má obrovské charisma a připomíná mi Seana Conneryho,“ zaznělo také. Jeho tipovaný věk se pohyboval od 48 do 54 let.



„Co jste mi to z něj udělali?“ ptala se překvapená Dana. „Je krásnej,“ usmívala se. A pak přišlo dojemné překvapení - moderátorka Martina naznačila, že sice vypadají jako romantický manželský pár, ale něco k tomu ještě chybí. A vytasila se se snubními prsteny. Ty původní totiž skončily v zastavárně.

