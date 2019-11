O 10 let mladší: Dvojčatům Lence a Jitce se splnil sen omládnout a zkrásnět

Dvojčata se společně přihlásila do pořadu O 10 let mladší proto, že se starosti a zdravotní problémy do jejich tváří otiskly natolik, že jim lidé hádají klidně o generaci víc, než je jejich skutečný věk.

„Když jdu někam s dcerou, říkají, že si s sebou vzala babičku,“ postěžovala si Jitka moderátorce Martině. Devětačtyřicetiletá žena má vážné zdravotní potíže, lékaři u ní diagnostikovali Crohnovu chorobu.



„Napřed mě léčili s ulcerózní kolitidou, jenže se mi po jedenácti letech začalo střevo stahovat,“ popsala s tím, že první zákrok nepomohl. „Museli mě operovat znova, to už jsem skoro měsíc o sobě nevěděla. Nevím, co se se mnou dělo.“

Sestra Lenka, která má sama náročný život, protože jí to nevychází s muži, měla o Jitku velkou starost. Je na ni hodně psychicky napojená, často se vídají nebo si aspoň denně telefonují. Do pořadu se přihlásila právě kvůli sestře, která vypadala mnohem starší.

„Jituška vypadá, tak jak vypadá,“ posteskla si. „Když za mnou přijela a sousedi ji ještě neznali, tak říkali: přijela vám maminka. A to ji asi hodně bolí,“ vysvětlila.

Ovšem ani Lenka na svých 49 let rozhodně nevypadala. Aby zabezpečila chod domácnosti a zaplatila hypotéku, musela si naložit na záda dvě zaměstnání: pracuje v továrně a ještě chodí uklízet.

Ještě před tím, než se sestry musely na celý měsíc rozloučit, čekala je asi nejnepříjemnější součást proměny. Postavily se do vitríny v nákupním centru a vystavily se tak kritice kolemjdoucích. Zatímco Jitka brala situaci s klidem, Lenka byla hodně nervózní a stresovaná. „Necítila jsem se vůbec dobře, bylo to pro mne katastrofální,“ popsala.

První přišla na řadu o několik minut mladší, ale hodně unavená Jitka. Tu tipovali lidé většinou na důchodkyni, pozastavovali se nad tím, že vypadá zanedbaně, má pytle pod očima a viditelné křečové žíly. Odhadovaný věk se pohyboval od 60 do 80 let.

Ovšem ani Lenka si nevyslechla nic pozitivního. „Mojí babičce je 79 a vypadá líp,“ zazněl jeden z komentářů. Nepovedený účes, žádný make-up, pytle pod očima, vzhled důchodkyně – tak ohodnotili kolemjdoucí druhou ze sester, jejíž věk tipovali mezi 60 a 70 lety.

Proměna Jitky: Změna jídelníčku i nový obličej

Garanty proměny mladší ze sester se stali cévní chirurg Robert Vlachovský a stylista Jan Koukol.

„Pocity mám kdovíjaký, různobarevný,“ prozradila Jitka. „Za prvé mi hodně chybí Léňa a za druhé tu samotu budu muset nějak překonat. Nejvíc mě bude trápit, že v tom bytečku si nebudu mít s kým povídat, zasmát se.“

Jitka před proměnou

První kroky odhodlané ženy vedly k výživové poradkyni, která konstatovala, že na první pohled Jitku trápí množství tuku, kterého má v těle zhruba o patnáct kilogramů víc, než je norma. „Vzhledem k onemocnění, kterým trpíte, musí být redukce pozvolná a musíme opravit váš jídelníček,“ oznámila Jitce, která přiznala, že se těší na to, jak bude vše dodržovat.



I přes zdravotní komplikace je při redukci hmotnosti důležitý pohyb. To se Jitka dozvěděla na ukázkové hodině s fitness trenérkou Markétou Paštikovou. „Cvičení mi dalo zabrat, jsem rozklepaná, třesou se mi nohy,“ přiznala Jitka.

Protože samotu těžce snášela, vzala ji Martina na procházku po Praze. „Jak se cítíte ve svém těle?“ zeptala se Jitky. „Ve svém těle se cítím úplně hrozně. Opravdu jak stará unavená ženská,“ přiznala s tím, že necítí žádné sebevědomí. „Ale ono to přijde. Musím se naučit mít na sebe chviličku,“ dodala.

První zákrok, který Jitka podstoupila, byla laserová operace křečové žíly na stehně. „Byť největší problémy udává Jitka pod kolenem, tak je to právě toto místo, které se musí uzavřít. Ta žíla je celá postižená od třísla až po koleno,“ vysvětlil chirurg Robert Vlachovský.

„Paní Jitka může po zákroku odejít po svých. Každé dvě hodinky doporučujeme udělat si malou procházku,“ poradil. „Během týdne bude fit a může se věnovat běžné denní aktivitě.“

Pak už přišla na řadu operace horních a dolních víček a po nějakém čase také lifting obličeje, který provedl plastický chirurg Andrej Sukop. „Začala jsem na sobě vidět, že to úplně házím za bok, protože jsem si namlouvala, že přes těch šedesát let mám a už se nikomu líbit nemusím,“ připustila Jitka. „Jenomže, doprčic, vždyť mi ještě ani není padesát!“

Dalším krokem ke kráse a mladšímu vzhledu byla návštěva zubní kliniky. Jitka totiž měla vyjímatelnou náhradu. „Vypadám klidně, ale kdybyste viděla ty nervy, jak jsou na pochodu. Už to chci mít za sebou,“ prozradila v čekárně Martině. Zákrok nakonec tak hrozný nebyl a zubní lékař Alexander Schill zavedl do Jitčiny čelisti čtyři implantáty, na které pak nasadil fixní můstek.

V mezičase navštívila moderátorka Jitčinu rodinu na Moravě. Manžel, syn i dcera se shodli na tom, že budou v domácnosti napříště víc pomáhat. Nejvíc asi maminka chyběla Dominice, která se neubránila slzám.

Ani Jitce samotka moc neprospívala. „Samota je hrozná, proto dělám velký procházky, abych přišla mezi lidi,“ vysvětlila. „Obdivuju Leničku, že v osobním životě dokáže být takhle sama,“ řekla Jitka. Přiznala však také, že měla konečně čas uspořádat si myšlenky a říci si, co chce a co ne.

Její proměna ovšem ještě neskončila. Jitka se také zbavila brýlí na dálku a problému s šedým zákalem, když jí na oční klinice voperovali umělou čočku. „Mám strašně krásnej pocit. Kdybych mohla, tak si dám panáka a vykřičím to do celýho světa, nebo aspoň rodině, že se mi splnil sen,“ zářila.

Jako překvapení si štáb pro Jitku připravil návštěvu psího útulku. „Jsou krásní, kdyby člověk mohl, tak si je všechny vezme domů,“ povzdychla si Jitka, která je podle svých slov taková psí máma.

Závěrečné měření bylo radostné jak pro Jitku, tak pro dietní poradkyni. „Gratuluju, super,“ zvolala nadšeně. „A co je pro mě strašně důležité a pro vás zdravotně zajímavé, že ztrácíte zejména nitrobřišní tuk,“ chválila Jitku, která prohlásila, že v nastoupené cestě bude pokračovat. „Potřebovala jsem poradit,“ přiznala.

Setkání se stylistou Janem Koukolem pak pro ni bylo jako za odměnu. „Ukážu vám, jak se cítit pohodlně i v ne úplně oversized věcech,“ slíbil jí. Vyzkoušela si tak i kousky, na které by se v obchodě ani nepodívala, jako zářivě červené šaty nebo pouzdrovou sukni a zavinovací halenku. Cítila se dobře i v podpatcích. „To mám obrovskou radost, protože málokdo je chce, ale to je obrovský klíč k ženskosti,“ usmíval se stylista.

Korunou krásy pak už byl jen vlasový styling. „Člověk je zavřený v té ulitě a já už do ní nechci,“ rozhodla se Jitka. „Chci být, jako když se ze škaredé housenky stane krásný motýl.“

A pak už následovalo velké finále. „Ježišmarjá, ty jsi nádherná!“ zvolala moderátorka Martina překvapeně, když se Jitka objevila na scéně. „Já nevím, já jsem se ještě neviděla,“ špitla proměněná žena.

„Já jsem v šoku, já vás nepoznávám,“ vrtěl udiveně hlavou chirurg Robert Vlachovský. „Jitko, krásný, ty záříš,“ zvolal stylista Jan Koukol. „Já už se jen hrozně těším, až se ty sama uvidíš.“

„To su já?“ zarazila se u zrcadla Jitka, které z toho překvapení upadla kabelka na zem. „No to je úžasný. Já budu mít hlavu až ve výšinách, někde ve hvězdách. To je bombastický,“ nemohla uvěřit svým očím.

Na otázku, co se v ní změnilo, odpověděla: „Asi jsem se moc zadupávala. Opravdu jsem se bála zvednout hlavu, podívat se lidem do očí, ať jsem šla kamkoliv, třeba na nákup,“ přiznala. „Teď budeš, Jitko, chodit na nákup každých deset minut,“ prohlásila Martina.

Jitka vypadala po proměně o dvacet let mladší

Také ve vitríně sklidila tentokrát Jitka jen samou pochvalu. „Vypadá jako dáma, povolání bych si tipla na majitelku cukrárny nebo kavárny, pečuje o sebe.“ Už ani slovo o babičkách, „nové“ Jitce lidé hádali od 47 do 49 let.



Proměna Lenky: Nová tvář i porušení dietního režimu

Garanty Lenčiny proměny byli plastický chirurg Andrej Sukop a vlasová stylistka Petra Měchurová. „Na obličeji máme chronické otoky, máme nadváhu, vzhledem k objemu jsme hodně malí, máme málo pohyblivou kůži a otoky, tam kde se špatně upravují, není to vůbec jednoduché, té práce je tam hodně a uvidíme, jak to půjde,“ zapochyboval hned na začátku lékař.

Lenka před proměnou

Stejně jako sestra se Lenka dozvěděla u výživové poradkyně, že má v těle víc tuku, než by bylo záhodno. Navíc její metabolický věk ukazoval o 15 roků vyšší cifru, než kolik Lence opravdu je.



„Jsem z toho dost špatná, vykolejená,“ přiznala Lenka. I ona se nejdřív vypravila za trenérkou, která jí ukázala, jak cvičit a posilovat tělo. „Je mi fajn, i když to bolelo,“ hlásila. „Budu se snažit na sobě ne trochu, ale dost máknout.“

Pak už přišly na řadu zkrášlovací procedury. „Chtěli bychom malinko osvěžit horní víčka a také se pokusit aspoň trochu zmírnit otoky a ten nevzhledný tvar dolních víček a tváře,“ plánoval chirurg Andrej Sukop, který se během zákroku rozhodl, že Lence pomůže ještě víc.

„Během této operace bychom chtěli ubrat kůži, ale zároveň zavěsit celý vazivový aparát, abychom udrželi tvář hezky vzhůru a zároveň se i podpořila dolní víčka a nestahovala se nám dolů,“ popsal s tím, že se ještě pokusí odsát tuk z podbradku.

Také Lenka vyrazila na zubní kliniku, dokonce v tom samém termínu jako Jitka. „Když jsem šla kolem budovy, cítila jsem, že v mé blízkosti je moje sestra,“ poznamenala. Čekala ji výměna neestetických zubních výplní.

Aby se lépe zotavovala, dostala Lenka dárek, vyhlídkový let. „Přišla jsem na to, že jsem jenom přežívala a vždycky to bylo jen o těch druhých,“ vysvětlila. „Teď jsem nastartovaná, že si ten život chci prožít a najít si správného partnera, se kterým prožiju zbytek života.“

Také při vybírání nové garderóby si to Lenka užila. Gábina jí vybrala sukni s halenkou a ona se překvapivě cítila dobře. „My jsme malý holky a nesmíme si dovolit žádné velké vzory,“ kladla jí na srdce stylistka, která dodala na adresu vysokých podpatků: „Moje maminka mi odmalička vtloukala do hlavy: pro krásu se musí trpět.“

Závěrečné měření odhalilo, že Lenka nedodržela předepsaný jídelníček. „Pravidelnost a velikost porce je důležitá, ovlivňuje to i určité biorytmy v těle a je škoda, že tohle nebylo úplně splněno,“ poznamenala dietní poradkyně.

„Hrozně moc mi to dalo,“ popsala Lenka v kadeřnickém křesle své pocity z proměny. „Ušla jsem hodně cesty, abych se cítila dobře.“ A pak už zbývalo jen se postavit před své garanty a poprvé se podívat do zrcadla.

„Neuvěřitelné. Nejen, co se udělalo operačně, ale i vlasy, všechno, nádhera,“ okomentoval její nový vzhled Andrej Sukop. Lenka byla tak nervózní, že se jí třásla kolena. Když se konečně směla podívat do zrcadla, upadla jí kabelka, stejně jako sestře.

Lenka po proměně

„Můžu k tomu blíž?“ zeptala se. „Musíš,“ odpověděla Martina. A Lenka se rozplakala radostí. „To je fakt neuvěřitelné, co jste se mnou udělali.“ vydechla.„Já jsem čekala hodně věcí, ale toto rozhodně ne. Cítím pocit blaha a štěstí.“



Také vitrína prozradila, že se proměna povedla. Lence lidé chválili šaty, střih vlasů i make-up. Tipovali jí od 40 do 45 let.

„My jsme fakt stejný,“ radovaly se pak sestry, když se po měsíci opět shledaly. „Už tě nepustím,“ slibovaly si. „Už nebudeme nikdy tak dlouho bez sebe.“

