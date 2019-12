René se chtěl zabít. Teď omládl, má nové zuby a šanci, že potká lásku

Dlouholetí přátelé žijí každý na jiném konci republiky, René v Orlové a Petr v Ústí nad Labem. „Splácel jsem skoro milion a půl, k tomu rozvod, děti, insolvence,“ vyjmenovává své životní patálie René, který pracuje jako svářeč a zámečník. „Pět roků jsem skoro nežil. Z jedné práce do druhé, byl jsem hodně unavený.“

Dcera Dominika se na trápení svého otce, který podle jejích slov uvažoval i o sebevraždě, nemohla déle koukat. Proto ho přihlásila do castingu pořadu, který lidem mění nejen vizáž, ale často také životy. „Viděla jsem, jak je zničený. Jak furt maká a jak se to na něm podepsalo, tak jsem mu chtěla dát nový začátek,“ uvedla.

René nedávno splatil insolvenci, ale jeho kamarád Petr byl v době natáčení se splátkami teprve v polovině. „Rozvod byl složitý a já jsem to neunesl, byl tam nějaký alkohol a začal jsem na sebe kašlat,“ popsal svůj pád do propasti Petr, který už čtyři roky žije s přítelkyní Kateřinou a jejími dcerami.

„To období trvalo pět šest let a než jsem se z toho rozkoukal, tak už tu byly dluhy, půjčky. Jak jsem nepracoval, tak jsem neměl nic zaplacený, začaly skákat úroky a už se to valilo,“ přiznal Petr, jenž je zaměstnaný jako člen ostrahy.

„Insolvenci řešíme oba dva, já jsem měla taky finanční problémy, ale když jsme byli spolu, tak jsme si řekli, že to zvládneme. Podporujeme se navzájem a věřím tomu, že to překonáme,“ dodala jeho přítelkyně, která pracuje na poště.

Na svůj věk nevypadali

Do studia přišli René a Petr v dost zuboženém stavu. Zanedbaný vzhled, nadváha, špatný chrup a neupravené vlasy. Oba čtyřicátníky přitom ani nepřekvapilo, že jim lidé ve vitríně tipovali i šedesát let.

„Přál bych mu od srdce to omlazení a taky bych mu přál, aby ten vztah, co teď má, vyšel nadosmrti,“ řekl o svém kamarádovi René, který zadoufal: „I já si možná jednou najdu nějakou ženu...“ Také Petr byl pln optimismu a myslel na svého přítele. „Ten pořad mu určitě pomůže,“ řekl. „Protože on si fyzicky tak zhuntoval tělo, že mu to pomůže nakopnout ten restart do další části života.“

René před proměnou

A jak viděli kolemjdoucí v obchodním centru sympaťáka Reného, kterému bylo 48 let? Působil na ně ustaraně, neupraveně a vyžile. „Je zapotřebí, aby se sebou něco udělal. Zuby, vousy dát pryč, fitko by prospělo,“ radili muži, kterému tipovali od 55 do 60 let.



Ani o dva roky mladší Petr nedopadl moc dobře. Návštěvníci obchodního centra si všimli, že vypadá zanedbaně a upracovaně, že by měl navštívit stomatologa a mohl by zhubnout. „Pán na mne působí tak, že přijde z práce domů, otevře si pivo a lehne si,“ domnívala se jedna dáma. Také Petrovi pak lidé hádali věk spíše blíže k šedesátce.

Proměna Reného: Nové zuby a styling zmátly dceru

Tým, který si vzal na starost restart unaveného svářeče ze severu Moravy, vedli zubní lékař Alexander Schill a rázná stylistka Gabriela Koutská. První jmenovaný tu byl opravdu na místě, protože Reného chrup působil katastrofálně.



„Nesměje se, protože má problémy se zuby.“ uvedla lékaře do problému moderátorka Martina Randová. „Bude to sice hodně práce a hodně úsilí, ale něco s tím uděláme,“ dal unavenému muži naději stomatolog.

Svou radikální proměnu začal René ve fitness studiu. „On vyzařuje takovou správnou energii, je prostě správný člověk,“ popsala ho osobní trenérka Lenka Myslivcová. „Co se teď bude dít, to mu tak strašně prospěje, že bude úplně úžasný,“ věštila.

Návštěva u výživové poradkyně pak Reného doslova vyděsila. Rodinná anamnéza a výsledky měření totiž nepřinesly dobré zprávy. Dozvěděl se, že mu hrozí nejen infarkt, ale i cukrovka. „Je to velká motivace a odhodlání,“ slíbil.

Následovala návštěva na klinice plastické chirurgie. „Máte nějaké kilo navíc, medicína něco dokáže odstranit, ale to gró je hlavně na vás,“ vysvětlil mu estetický chirurg Andrej Sukop. A hned se dal do práce - upravil Renému horní víčka.

Stěžejním bodem proměny ovšem byla návštěva stomatologa. „Ten chrup je v dezolátním stavu, zuby jsou masivně zkažené,“ zhodnotil Alexander Schill. „Všechny zlomené a zkažené zuby jsme museli extrahovat a nahradili jsme je implantáty. René dostane dočasné fixní náhrady a později definitivní fixní náhrady,“ dodal.

Volný čas si René krátil procházkami a čekalo ho také příjemné překvapení. Pít pivo sice nesměl, ale mohl se v něm aspoň vykoupat. „Připadám si jako v pohádce,“ popsal své pocity. „Nechci, aby to nikdy skončilo. Každý den mi přinese něco nového.“

Na další zákrok na klinice dostal pokyn oholit si krk, ale zatím netušil proč. Plastický chirurg Martin Tománek mu to vysvětlil. „My jsme nad tou vaší postavou přemýšleli, jak vás vylepšit. Provedeme laserem asistovanou liposukci podbradku a to ostatní necháme na vás.“

Když měl René všechny zákroky za sebou, nastal čas vybrat outfit. Setkání s Gábinou Koutskou pro něj bylo osvěžující. Vyzkoušel si různé stylingy, košile, svetry, pohodlné kalhoty i boty.

„Měl jste někdy něco podobného na sobě?“ ptala se ho. „Ne, nosil jsem jenom montérky a nějaký tepláky,“ přiznal René, který řekl, že na případné rande by vyrazil v čemkoli z toho, co mu stylistka vybrala. Korunou jeho vzhledu pak byla návštěva kadeřnice, která mu na hlavě vykouzlila mladistvý sestřih.

Závěrečné měření prokázalo, že René po celý měsíc opravdu všechno dodržoval a tvrdě na sobě makal. Ani nechtěl uvěřit, že zhubl o deset kilogramů. „Cítil jsem na sobě, že se s tím tělem něco děje, ale že to bude tak velký, to jsem nepočítal.“

Závěrečné finále bylo v případě Reného opravdu velkolepé. „Kdo to je ten pán?“ ptal se zubní lékař Alexander Schill udiveně. Také Martina s Gábinou byly v úžasu. „Říká se že šaty dělají člověka, ale tady jsou šaty docela v područí nějaký energie a je to fakt neuvěřitelná proměna,“ prohlásila stylistka nadšeně.

René po proměně

Když se pak René poprvé podíval do zrcadla, málem ztratil řeč. „To jako fakt? Ne!“ zvolal. „To není možný, to je jiný člověk, to nejsem já,“ divil se. „Jsi to ty, jen jsi byl schovaný,“ prohlásila Gábina.



René byl ze svého nového já dojatý až k slzám. „Jsem strašně spokojený, opravdu to stálo za to.“ řekl. „Děkuji, že jsem se mohl vrátit o těch deset let zpátky a prožít to znovu.“

Ve vitríně sklidil nový René zasloužené pochvaly. Sympaťák, pěkné oči a úsměv, upravený vzhled... Všem se líbil. A kolik že mu kolemjdoucí tipovali let? Maximálně čtyřicet.

Proměna Petra: Zvládl noční nájezdy na lednici

O proměnu mladšího z kamarádů se postaral tým odborníků vedený estetickým chirurgem Martinem Tománkem a návrhářem Osmany Laffitou. „Vám příroda nadělila krásnou postavu, kterou vy jste trošku zkazil,“ oznámil Petrovi lékař. „Naším cílem bude, abyste nevypadal silně, ale statně.“

Petr před proměnou

„Vypadá to tu útulně a hlavně: je to kousek od stadionu Bohemky, což je úžasný,“ pochvaloval si Petr své dočasné ubytování. „Stesk mi dojde asi za pár dnů, ale musím to vydržet.“ dodal. Co nemohl vydržet, byl noční hlad, který ho budil a navigoval k lednici, jak byl z domova zvyklý. „Budou tři hodiny, mám hlad, nikde nic, ticho, samota,“ natočil si na kameru.



Při vstupním měření nedopadl zas tak špatně. „Celkovou tělesnou hmotnost máte hodně vysokou, ale je skvělé, že není tvořená jen velkým množstvím tuku, ale také velkým množstvím svalů,“ vysvětlila mu dietoložka Jitka Tomešová, která mu vytkla vysoké hodnoty u břišního tuku. „Jíte pravidelně, což je dobře, ale spíš to u vás bude otázka porcí. Zřejmě jíte víc, než byste musel,“ dodala.

Když dorazil do tělocvičny, zaradoval se osobní trenér Kiro Markopulos: „Konečně pořádnej chlap!“ Petr, který předtím, než absolvoval operace páteře, docela cvičil, Kira překvapil. „Upřímně jsem docela koukal, protože jsem mu nemusel ukazovat techniku žádného cviku, na který jsem ho vzal,“ pochvaloval, si. „Pokud zapojí trochu vůle, co se týče stravování, tak bude mít úžasnou postavu,“ slíbil.

Petr byl sice stoprocentně odhodlaný, ale zpočátku bojoval s hladem. „V lednici bohužel jen samá krabička,“ natočil si. „Takhle vypadá deset krabiček na dva dny. A myslím, že bych to úplně v pohodě zvládl za den.“

Proměna naštěstí Petra zaměstnávala, a tak neměl tolik času myslet na jídlo. Nejprve se vydal na kliniku, kde podstoupil první zkrášlující zákrok. „Operace šla dobře,“ pochvaloval si Andrej Sukop. „Odstranili jsme nadbytečnou kůži na horních víčkách, zpevnili sval, vyndali jsme část tukových váčků a odstranili jsme maximum kožních výrůstků,“ popsal.

„Měl jsem z toho strach jako ze všech operací, který jsem prožil předtím, ale bylo to něco úplně jiného,“ pochvaloval si péči na klinice Petr. Návštěvu Prahy využil i k tomu, aby se vydal na hřbitov ve Vršovicích, kde jsou pohřbeni jeho babička s dědečkem.

Velký fanoušek fotbalového klubu Bohemians pak zažil velké překvapení. Navštívil zápas, kde hrála stará garda i s jeho idolem Antonínem Panenkou. „Pro mě to znamená dětství, kdy jsem chodil poprvé na Bohemku a viděl jsem tyhle chlapy hrát. Je to zážitek,“ radoval se Petr, který dostal od Antonína Panenky dres a pozvání na pivo.

Stejně jako René měl i Petr zásadní problém se svými zuby, navíc se přiznal, že se hrozně bojí zubaře, a proto k němu vždycky přijde, až když je pozdě. „Už teď mám tlak nevím jaký, křeče v břiše, chce se mi na záchod, je mi na omdlení,“ popsal své pocity po příchodu na stomatologickou kliniku.

„Petr nemá chrup v příliš dobrém stavu, chybí mu tam několik zubů,“ konstatoval Alexander Schill. „Dnes bychom zavedli implantáty, otisky pošleme do laboratoře a při nejbližším sezení je dostanete,“ slíbil rozklepanému Petrovi,

Aby vypadal co nejmladší, podstoupil Petr také vyhlazení vrásek. Korektivní dermatoložka Lenka Faltová mu předvedla novinku, kterou je ošetření podkoží čela. „Výsledek nastupuje postupně, i několik měsíců,“ popsala. „Tak to je skvělé, Petře, budeš pořád jen mládnout,“ radovala se moderátorka Martina.

Také setkání s Osmany Laffitou si Petr užil. Vyzkoušel elegantní i sportovnější módu a protože výrazně zhubl, cítil se skvěle. Velký hmotnostní úbytek potvrdilo i závěrečné měření. „Daří se mi skvěle, vše jsem poctivě dodržoval, kalhoty mi padají,“ oznámil dietoložce, která mu na oplátku oznámila, že shodil osm kilogramů. „Chci v tom pokračovat,“ slíbil jí i sobě.

Posledním krůčkem k novému vzhledu byla návštěva kadeřnice, která mu krásné vlnité vlasy ostříhala jen po stranách, a také sezení v barber shopu, kde se postarali především o jeho vous.

„Vidím před sebou štíhlého člověka. Celá ta proměna: vousy, vlasy, i jak je oblečený, jsem spokojený,“ radoval se Osmany Laffita, když viděl proměněného Petra. „Počkej, až se sám uvidíš.“

Petr po proměně

„Já vás mám v paměti jako vysokého lehce obtloustlého muže,“ začal doktor Tománek. „A musím říct, že vám zůstala výška a k tomu relativně sportovní postava.“



Sám Petr byl ze svého mladšího já nadšen. „Tak to ne! To je bomba,“ zíral překvapeně na svůj odraz v zrcadle. „Já jsem maximálně spokojený a moc děkuji,“ dodal. Přiznal, že nejtěžším oříškem pro něj bylo jídlo. „Ale budu vzpomínat na každý den. Strašně moc jsem si to užil a ještě jednou moc děkuji.“

Ve vitríně působil na kolemjdoucí jako svěží, odpočatý mladý muž, který je za vodou a má život v pohodě. Tipovali mu od 35 do 38 let. „Ta sebeprezentace je pro něj důležitá,“ zaznělo také.

Když se oba kamarádi po měsíci odloučení setkali, nemohli věřit vlastním očím. „Nechápu nic,“ řekl René. „Já taky ne,“ souhlasil Petr. Oba se shodli na tom, že se chtějí vídat častěji a plánovali také společnou dovolenou, která se snad povede poté, co Petr s Kateřinou budou mít vyřešenou insolvenci.