Studenty protestující za Gazu měsíce trénovaly skupiny napojené na Hamás

Studenti Kolumbijské univerzity v New Yorku se už týdny a měsíce předtím, než do jejich kampusu vtrhla policie a propalestinský protest rozehnala, radili třeba se skupinou National Students for Justice in Palestine (NSJP), jež je zastřešující organizací pro samostatně fungující skupiny Students for Justice in Palestine (SJP).

Ty podle nové studie dostávají peníze od organizací napojených na palestinské teroristické hnutí Hamás, které vládne Pásmu Gazy a vedlo bezprecedentní útok na izraelské občany ze 7. října minulého roku. Studii minulý týden zveřejnil Institut pro studium globálního antisemitismu a politik (ISGAP). Mezi podporovateli Hamásu zmiňuje organizace Wespac, Americans for Justice in Palestine (AJP) či Jewish Voice for Peace (JVP).