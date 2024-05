Nebyly to trávicí potíže, ale zhoubný nádor. Jolaně pomohla jehlová biopsie

“Myslela jsem, že mám něco s tlustým střevem, ve chvílích bolesti jsem nemohla udělat ani krok,“ vzpomíná dnes paní Jolana, jak ji gynekoložka po ultrazvukovém nálezu odeslala na krevní testy. Ty dopadly špatně.

Jolanu tak její lékařka odeslala do Onkogynekologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde takovým pacientkám stanoví diagnózu rakoviny vaječníků i její rozsah během jediného dne. “Ženy k nám přicházejí s podezřením na ovariální karcinom a my jim uděláme během jednoho dne kompletní diagnostiku, konstatuje David Cibula, přednosta Kliniky.Tu tady provádějí ultrazvukem.

„Metoda ultrazvuku je nejméně náročná, ženy nemusí nikam jezdit, ani se připravovat, je to poměrně rychlé. Už takto fungujeme 20 let, ale teprve časem jsme si potvrdili, jak je to výjimečný servis pro pacientky, že jsme schopni jim poskytnout jednodenní servis,“ doplňuje Cibula.

„Při potvrzení operovatelného onemocnění vidí pacientku tentýž den také anesteziolog, internista, psycholog, specialista na výživu – a pacientka je naplánována k operaci,“ říká Cibula.

To byl případ Jolany. „Ráno jsem tam přijela a večer odjížděla s termínem operace,“ potvrzuje. Cibula dodává, že v současné době se k nim jezdit učit tento management z mnohých pracovišť z celého světa.

Odebrání vzorku na počkání

Pokud se zjistí, že onemocnění je ve velmi pokročilé fázi s malou šancí na kompletní odoperování nádoru, provede se pacientce takzvaná jehlová biopsie. A to bez operace, ambulantně. Metodu zvanou tru-cut biopsie začali lékaři z VFN používat v běžné praxi jako první na světě a nyní se ji od nich učí odborníci z celého světa.

“Abychom mohli začít specifickou onkologickou léčbu, musíme přesně znát histologickou diagnózu – a elegantní, rychlou a jen minimálně invazivní cestou, jak se dobrat výsledku, je jehlová biopsie,“ říká Filip Frühauf z Onkogynekologického centra. Jde přitom podle něj o metodu s velmi malou zátěží na celkový stav pacientky.

„Jehlová biopsie se provádí ambulantně, bez nutnosti anestezie. A protože je tak málo zatěžující, můžeme s prodlevou několika dnů od ověření diagnózy už začít onkologickou léčbu a nemusíme čekat na nějakou rekonvalescenci,“ dodává lékař. K navigaci prováděné biopsie používají již zmíněnou metodu ultrazvuku.

„Dosahuje lepší přesnosti než ostatní zobrazovací metody, a to s tou výhodou, že ji lze právě využít k navigaci jehly při odběru biopsie,“ přibližuje Frühauf. A doplňuje, že právě zdejší tým lékařů se podílí na přípravě mezinárodních doporučení týkající se použití ultrazvuku v onkogynekologii.

„Ultrazvuk má skutečně celou řadu výhod oproti jiným zobrazovacím metodám: vyšetření je velmi dobře tolerované, bez rentgenového záření, nejsou žádné známé kontraindikace, není třeba žádná speciální příprava ani aplikace kontrastní látky,“ shrnuje lékař přednosti metody.

Rychlý proces, brzká úleva

Tak rychlý sled událostí, kdy se vše odehraje během jediného dne, je podle lékařů pro pacientku výhodný – zvlášť pro tu s pokročilým nálezem. „Má plné břicho nádorového postižení, všechno je pro ni složité, doprava i návštěvy u lékaře. Je tedy vhodné při jedné návštěvě zvládnout úplně všechno, protože je to pro pacientku minimální zátěž,“ vysvětluje Frühauf.

Když je znám výsledek histologie, začíná léčba. „Zahajujeme ji co nejdřív, protože většina už má těžké příznaky. Dobrá zpráva je, že v 80 procentech případů chemoterapie extrémně rychle zabírá a hned se jim uleví,“ dodává lékař. Jolana čekala na operaci dva týdny.

„Bylo to za pět dvanáct, jak se říká. Myslím, že bolesti břicha byly až v době, kdy jsem to měla v rozjetém stádiu, příznaky jsem zřejmě včas nezachytila,“ potvrzuje žena slova lékařů, že karcinom vaječníků se předem neprojevuje.

Při operaci odebrali Jolaně vaječníky a vejcovody. „Byly tam bezesné noci, ale snažila jsem se doufat, že to dopadne dobře. Což dopadlo: povedlo se vyndat všechno a nyní jsem čerstvě po chemoterapii,“ sděluje Jolana s tím, že následovat bude roční biologická léčba formou tablet.

Podle Frühaufa se však karcinom v 70 procentech případů bohužel vrací.

„I když žena nemá vaječníky, vejcovody, ani dělohu, zůstává tam pobřišnice, tenké a tlusté střevo, játra, slezina... Ve všech těchto místech se to může znovu objevit,“ udává lékař s tím, že nemoc se znovu projeví podobnými příznaky. „Zase přijde únava, problémy s dechem, se zažíváním a začne nové kolo léčby,“ doplňuje Frühauf.

Operace může být i prevencí

Podle lékaře je toto zákeřné onemocnění v podstatě bezpříznakové, až dokud není nádor v pokročilém stádiu. Nic jako typický příznak, který předchází onemocnění, totiž neexistuje. „Proto také toto onemocnění nemá screening, jako má prso nebo tlusté střevo či děložní čípek. U vaječníků to není,“ potvrzuje Cibula.

Účinná prevence se pak podle jeho slov týká asi čtvrtiny pacientek. Jde o prevenci ve smyslu včasného záchytu u rodiny, kde je genetická predispozice. „Je důležité být si toho vědom a podívat se i do rodiny,“ zdůrazňuje lékař.

Cesta ke snížení rizika onemocnění vede přes včasné odstranění vaječníků a vejcovodů. „Sledujeme ženy a v určitém věku jim doporučíme, aby si nechaly odstranit tyto orgány, přestože jsou zatím vlastně zdravé. Tím vlastně téměř to riziko eliminujeme,“ objasňuje lékař. S tím, že typicky čekají, až žena založí rodinu.

Do specializovaného pražského Onkogynekologického centra se může dostat na své přání každá pacientka, tedy i ta, kterou její gynekolog poslal jinam. „Kapacitu stále máme, ani není možné příjem nových pacientek nějak zastropovat,“ podotýká Frühauf.

Lékaři se drží pravidla, že všichni onkologičtí pacienti mají vždy právo na takzvaný druhý názor. „I když jsou v léčení někde jinde, mohou sami po své ose vyhledat jiné pracoviště,“ dokládá s poznámkou, že na klinice mají vždy jeden den v týdnu vymezený pro příjem nových pacientek.

„Každou středu je naše centrum otevřené pro všechny nové pacientky. A není potřeba se objednávat,“ uzavírá lékař.