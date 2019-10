Ve vztahu jim chyběla chemie. Až omládnou, budou se častěji milovat

Sympatický pár žije nedaleko Vyškova. Bývalá policistka a někdejší voják z povolání se znají už od školky a čtvrt století jsou manželé. Kromě dvou již dospělých dětí mají v pěstounské péči tříletou Vanessku. I kvůli ní zatoužili po omlazení, prý aby vedle ní nevypadali jako babička s dědou.

Hlavním motivem změny ovšem byla spíš nuda a šeď, která se spolu s lenivostí něco se sebou dělat nenápadně vplížila do vztahu. „Stává se z něho ten usedlý táta, nebo spíš děda,“ posteskla si Alena na adresu svého muže. „Sedne si a už se mu nic nechce.“

Podle ní je to i kilogramy, které během společného života nabrali, svůj podíl mají také starosti a povinnosti. „Snažíme se pomáhat někomu jinému, ale sobě ne,“ shrnula Alena, která před proměnou doufala, že se do ní manžel znovu zamiluje.

Než se manželský pár na několik týdnů rozdělil, aby každý po svém a za pomoci odborníků omládl, čekal je jeden z nejnepříjemnějších okamžiků. Museli si stoupnout do vitríny v obchodním centru a nechat se zkritizovat cizími lidmi.

I když Michal ve studiu vtipkoval, že se mu za sklem docela líbilo, ani on, ani jeho žena nebyli z hodnocení kolemjdoucích nadšeni. Oběma vytýkali především nadváhu, ale také působili unaveně a oblečení se kritikům obzvlášť nelíbilo. Nejhorší pak byl odhad věku - Aleně tipovali od 53 do 62 let a Michalovi od 55 do 62 let. Přitom manželé teprve oslavili 47. narozeniny.

Proměna Michala: Návrat ke sportu i plastická operace

Garantkami proměny sympatického čtyřicátníka se staly estetická dermatoložka doktorka Marta Moidlová a stylistka Gabriela Koutská. První z nich slíbila Michalovi vrátit do obličeje energii a jeho postavě mužnost, druhá se těšila na totální obnovu jeho šatníku.

Jako tradičně začala proměna důkladnou analýzou těla. Michala doslova šokovalo, že jeho metabolický věk určily přístroje na 62. „Máte spoustu parametrů v pořádku a jediné, co nemáte v pořádku, je tuk,“ vysvětlila mu nutriční terapeutka Margarita Iliopulu. „Protože máte v rodinné anamnéze kardiovaskulární onemocnění i cukrovku druhého typu, bylo by vhodné zhubnout zejména nitrobřišní tuk,“ oznámila překvapenému Michalovi.

Michal před proměnou

Kromě vyvážené stravy tak přišel na řadu i trénink v posilovně. Michal byl jako voják zvyklý pravidelně cvičit, ale pak se přesunul do kanceláře a trochu zlenošil. „S Michalem toho zvládneme dneska hodně, jde spíš o to ukázat mu, jak začít,“ prozradila fitness trenérka Lenka Myslivcová. „Po třiceti letech jsem dělal dřepy,“ povzdychl si zpocený muž. „Trenérka je drsňačka, normálně mě mučila, ale cítím se krásně, fakt super, jsem šťastný člověk.“

Zatímco tělocvična nebyla pro Michala nic nového, návštěva kliniky plastické chirurgie byla naprostou novinkou. Primářka Moidlová mu tam odstranila jizvu na čele a stařeckou skvrnu v obličeji. „Ta jizva není moc hluboká, ale je tam takzvaný silniční lišej neboli traumatická tetováž, a to dělá dojem šmouhy na obličeji,“ vysvětlila s tím, že zákrok trvá jen několik sekund. Doktorka Eva Dřevinková si ho vzala do parády a operovala mu nejen horní a dolní víčka, ale také odsála tuk z podbradku a odstranila zvětšenou prsní žlázu, takže se jeho hrudník stal mužnějším.

Po operaci měl Michal dost času na přemýšlení. „To, že ona to tak cítí, že se sama sobě nelíbí, to jsme řešili doma několikrát,“ přiznal. „Je pravda, že jsme se milovali a mazlili daleko častěji, ale jak jsme přibrali a psychicky tím začneš ztrácet, že se sám sobě nelíbíš, tak se to celý rozbilo.Takže teď, když budeme krásní a budeme se líbit sami sobě, tak se budeme asi chtít víc milovat,“ uvažoval.

Michal, který rád jezdí na motorce, si užil speciální dárek, kterým byla návštěva motorkářského centra Harley-Davidson a svezení na legendárním motocyklu. „To je normálně splněný sen,“ zářil štěstím.

Motivace byla veliká, a tak Michal ve volném čase nezahálel a věnoval se své fyzičce. A výsledky se dostavily. Na kontrole u nutriční terapeutky se dozvěděl, že zhubl více než čtyři kilogramy a snížil množství nitrobřišního tuku o dvacet centimetrů čtverečných. „Výsledky jsou opravdu skvělé,“ chválila ho.

Pak už si vzala muže do parády stylistka Gabriela. „Můj styling není jen o tom, že Michala oblékneme před kameru, ale chci mu poradit, jak se má oblékat dál ve svém životě,“ prozradila. Vybrala pro něj lépe padnoucí kalhoty, košile, svetry do „v“, které opticky prodlužují postavu, i sportovní saka.

Když nadešel den, kdy se měl Michal konečně spatřit v zrcadle, sešly se ve studiu také jeho garantky. Ony i moderátorka byly proměnou nadšené. „Já nemám slov, Michale, moc vám to sluší,“ chválila výsledek proměny Martina. „Já si Michala pamatuji jako zasmušilého, posmutnělého, ale sympaťáka. A teď je to sympaťák ještě větší, ale přišel dobře naladěný, sebevědomý mladý muž, “ shrnula Marta Moidlová.

Michal po proměně

A jak se líbil nový Michal sám sobě? „Dobrý den,“ pozdravil svůj odraz v zrcadle a prohlásil, že se s tím člověkem ještě musí seznámit. Také kolemjdoucí hodnotící jeho proměnu ve vitríně měli jasno. Tipovali mu od 35 do 40 let a chválili jeho styl a sympatický vzhled.



Proměna Aleny: Už žádné hábity

Garanty proměny unavené maminky a manželky byli estetický chirurg, doktor Martin Tománek a make-up artistka Lucia Hrušková-Gibodová. Na otázku lékaře, co by na sobě ráda změnila, odpověděla Alena bez váhání: „Kdybych mohla mít velké přání, tak ořezat ze všech stran, abych nebyla tak tlustá.“ Lucia se zase těšila na to, jak sympatickou ženu naučí používat líčidla a její hezký obličej rozzáří.

Alena před proměnou

Analýza těla dopadla podobně jako u Alenina manžela. „To, co pro vás není výhodné, je fakt, že máte větší množství tělesného tuku, a co je negativní, že tam převládá ukládání nitrobřišního tuku, kde jste nad normou o 32 cm čtverečných.“ „Osmdesát kilo, to je strašný,“ vyděsila se Alena při pohledu na výsledky. „To se ani nedivím, že mě ten chlap pomalu ani nechce.“



Stejně jako Michal, i Alenina cesta k mladšímu vzhledu začala v tělocvičně. Do práce si ji vzal fitness trenér Kiro Markopulos. „Ze začátku jsem se bál, ale zjistil jsem, že fyzičku má Alena dost dobrou na to, jak se podceňovala, a myslím si, že celkově trénink zvládla úplně úžasně,“ pochválil Alenu s tím, že pokud bude všechno dodržovat, tak dokáže bez problémů zhubnout deset až patnáct kilogramů.

Taková prognóza Alenu potěšila, spoléhala totiž na to, že když shodí kila, chemie ve vztahu se vrátí. „Je pravda, že skoro vymizela,“ postěžovala si. „Myslím si, že kdybychom se dostali do toho mladšího módu, že i ta energie tam přijde.“

Další kroky Aleny vedly na kliniku estetické chirurgie, kde ji primářka Moidlová po hloubkovém vyčištění a oživení pleti zbavila nehezké bradavice nad horním rtem. Podobně jako manžel pak Alena podstoupila estetickou úpravu horních a dolních víček a také liposukci tukové tkáně na horní části těla. K dokonalosti také pomohl zákrok na dentální klinice, kde Alena dostala novou korunku.

I na ni čekal adrenalinový zážitek, a to řízení opravdu rychlého vozu. Na zkušební trati uháněla pod vedením instruktora rychlostí přes 285 km/h a poté si i trochu zafilozofovala: „Člověk by si měl v životě uvědomit, kdy jet rychle a kdy je dobré včas zabrzdit.“

Potom už ji čekala změna šatníku pod vedením stylisty Jana Koukola. „Alča se obléká do volnějšího oblečení podobně jako více žen v České republice a my se budeme snažit více zvýraznit její křivky,“ vysvětlil a ačkoli respektoval její sdělení, že je kalhotová, zkusila si také šaty i kostýmky, které jí velmi slušely. „Muži milují křivky a ty vy máte,“ řekl jí stylista.

„Já myslím, že Míša ocení, když trošičku změním šatník a stáhnu ty velikosti, abych ukázala své přednosti a zadnosti,“ souhlasila Alena, kterou pak čekala ještě návštěva v kadeřnickém salonu, kde si pro ni připravili prosvětlení vlasů.

Na kontrole v nutriční poradně i ona sklidila chválu, protože zhubla nitrobřišní tuk skoro na normu. „Zhubla jsem a duševně jsem omládla tak o dvacet let,“ radovala se Alena.

A pak už bylo na čase postavit se před zakryté zrcadlo. Proměna Aleny všechny přítomné doslova omráčila. „Už jsem tady naznačoval, že Alenka má v sobě přirozenou krásu a za přirozenou krásou se chlap vždycky otočí,“ prohlásil doktor Tománek. „A tato přirozená krása byla umocněna určitými vylepšeními a vylepšení jí na přirozené kráse neubrala.“ Podle make-up artistky byla nová Alena mladou kočkou s jiskrou. „Sexappeal tam je úplně s velkým S,“ dodala.

„To su já? Nemám slov. To je úžasný!“ nevěřila svým očím u zrcadla omládlá Alena, které stylista vybral tmavé kalhoty, zavinovací bílý top a žlutý blejzr. „Mně tak silně bije srdíčko, že nemůžu ani pořádně mluvit,“ oznámila dojatá žena a všem děkovala.

Alena po proměně

Její proměnu pochválili i kritici za vitrínou. Chválili oblečení, účes i líčení. A tipovaný věk byl od 30 do 35 let.



Dojemný okamžik nastal, když se omlazený pár poprvé setkal. „Kdo to je?“ vtipkovala Alena na adresu svého muže. „No nádherný, sluší ti to moc,“ dodala. A pak byla stejně překvapená jako celý štáb. Její dojatý manžel poklekl, vytáhl z kapsy krabičku a zeptal se: „Alenko, máme stříbrný výročí, tak bych tě chtěl poprosit, jestli bys znova řekla svoje ano...“