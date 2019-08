Neplodnost a samota. I s tím se musela potýkat Michelle Obamová

„Snažili jsme se o dítě, ale nešlo to. Pak však vyšel jeden těhotenský test pozitivně a my jsme zapomněli na všechny starosti a prožívali obrovský pocit štěstí, jenže o pár týdnů později jsem potratila. S tím zmizel veškerý optimismus,“ píše Michelle, která se kvůli potratu začala cítit „osamělá a ztracená“.

Ve své knize chce vysvětlit ženám, že potrat neznamená selhání, tak jak to pociťovala ona sama.



„Nevěděla jsem, jak běžné potraty jsou, protože se o nich příliš nemluví. Ženy po něm většinou žijí dál ve svém smutku a myslí si, že jsou nějakým způsobem rozbité,“ vysvětluje bývalá první dáma.

Dnes se však Obamovi těší ze dvou dospělých dcer, Malii Ann (21) a Natashi (19), které se v rodině přezdívá Sasha. Problém s početím vyřešili na konci devadesátých let umělým oplodněním. Ani to se však neobešlo bez vypjatých situací.

Michelle totiž celým procesem procházela sama, když jejího muže volala povinnost, v letech 1997 až 2004 zastával post senátora za stát Illinois. Pocit osamění je podle ní to nejtěžší, čím si žena může v takové době procházet. Zároveň je to však emoce relativně běžná a páry by se s ní měly naučit vypořádat.

Zpověď Michelle mnozí vnímají jako důležitý krok v šíření osvěty mezi ženami, které jsou v podobné situaci. „Myslím, že to je nejhorší věc, co si my ženy můžeme navzájem udělat, a to nesdílet pravdu,“ tvrdí Obamová.

Michelle Obamová se svou knihou Becoming.

Poradna pro prezidentský pár

S upřímností, možná až zarážející, popisuje Michelle také potíže v jejich tolik adorovaném manželství, které pramenily z toho, že Barack často nebýval doma. Ještě v době, kdy byl senátorem, mu proto navrhla návštěvu manželské poradny. „Zpočátku byl proti. Myslel si, že si s tím dokážeme poradit sami a vylévání svých pocitů někomu, koho ani nezná, mu přišlo trochu dramatické.“

Nakonec však souhlasil a dvojice vyhledala psychologa, který jim dokázal pomoct. Ještě před první návštěvou si Michelle myslela, že odborník dokáže jejího manžela „spravit“. On se však k Michellinu překvapení obrátil na ni.

„Pochopila jsem, že není na mém manželovi, aby mě udělal šťastnou, ale že já se musím naučit, jak sama sebe naplňovat a dostat sama sebe výš na svůj vlastní seznam priorit.“

Odpovědí na problémy se stala tchyně

Od té doby prý Barackovi přestala počítat každou zmeškanou večeři a soudit ho za to, že při nedostatku času na rodinu nějakým způsobem zvládne chodit do posilovny. Zavedla také novou rodinnou politiku.

„Nečekali jsme na tátu, jestli se vrátí včas domů a dá dětem pusu na dobrou noc. Bylo na něm, aby si udělal čas na rodinu,“ popisuje Michelle. Odpovědí na problémy se stala také její matka Marian Robinsonová, která k nim začala docházet několikrát týdně ve 4:45 ráno, aby se postarala o děti. Michelle si tak mohla zajít zacvičit a vrátit se včas, aby děti připravila do školy. To jí prý vrátilo sílu a vnitřní klid. Matka se později za tímto účelem nastěhovala i do Bílého domu.

Manželství Baracka a Michelle Obamových je prý skvělé, neobejde se však bez spousty práce.

Barack Obama, tehdy čerstvý absolvent Harvardu, si vzal právničku Michelle Robinsonovou v roce 1992. Jejich skoro tři dekády trvající manželství je podle Obamových „fenomenální“, do poradny však prý chodí stále, pokud je to potřeba. A snaží se jít příkladem i dalším dvojicím.

„Nechci, aby se mladí lidé rozešli v ten moment, kdy se setkají s nějakým problémem. Já vždycky říkám, ’Podívejte, pokud jste svoji 50 let a 10 z nich je strašných, pak se vám v manželství opravdu daří’,“ vysvětluje Michelle. Manželství podle ní vyžaduje spoustu práce a ani to jejich, na pohled dokonalé, není bez vady.