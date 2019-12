Ženy jsou lepší než muži a svět by vedly mnohem lépe, věří Barack Obama

13:29 , aktualizováno 13:29

Pokud by všechny státy světa vedly ženy, celková životní úroveň by se v nich nepochybně zvedla. Na soukromé konferenci v Singapuru věnované tématu vůdcovství to řekl bývalý americký prezident Barack Obama. Ačkoliv ženy nejsou bezchybné, jsou nepochybně lepší než muži, poznamenal někdejší šéf Bílého domu.