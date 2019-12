Přátelíme se a plánujeme další natáčení, říká režisérka Manželských etud

Od skončení natáčení nastala podle jejích slov největší změna v příběhu rozvedeného páru Mirky a Kuby. „Mirka už se odstěhovala z jejich domu, který si pořídili brzy po svatbě a nyní ho prodávají. Kuba se vrátil ze Slovenska zpět do Česka a žije se svojí přítelkyní a čerstvě narozeným synem,“ přiblížila Hana Třeštíková novinky ze života párů.

„Irena s Petrem jsou stále bezdětní, ale tráví spolu daleko víc času nad společným podnikem s názvem Neznámí vinaři. Alena a Bernard se stále nepohádali a Petra s Viktorem dál žijí ve svém venkovském domě a druhé dítě zatím nemají. A Lukáš se Zuzankou k sobě po dlouhém nepříjemném rozvodu zase našli cestu a vycházejí spolu dobře téměř jako přátelé,“ řekla režisérka, která má se všemi velice přátelský a úzký vztah.



„Snažila jsem se jim vracet jejich důvěru a během natáčení s nimi sdílet i svůj život. Také jsem se snažila se s nimi vídat i mimo natáčení, aby věděli, že mi na nich záleží jako na lidech, ne jako objektech. Jsem vděčná za jejich přátelství a jsem ráda, že mi Etudy do života přinesly nové vztahy,“ uvedla Třeštíková a dodala, že byly situace, kdy bylo natáčení ohroženo.

„Všichni s natáčením souhlasili v době zamilovanosti a harmonie a nikdo do projektu nešel s tím, že se před kamerou budou i rozcházet. Bohužel k životu patří vzlety i pády, a tak to patří i k natáčení,“ vysvětlila dokumentaristka, že ne vždy se všem do natáčení chtělo. Dodala, že štáb pokaždé respektoval, pokud někdo z protagonistů odmítl natáčet, a naopak vždy ocenil, když k natáčení nakonec svolili.

Měla jsem strach z reakcí po odvysílání

Režisérka je přesvědčena, že natáčení samotné do jejich života moc nezasáhlo. „Díky našemu přátelství byli všichni při natáčení autentičtí a kamery si pak už ani moc nevšímali.“ řekla a dodala, že obavy měla spíš z toho, co nastane po odvysílání.

„Všem jsem ukázala první verzi střihu, a pokud měli nějaké připomínky, tak jsme je buď rovnou vypořádali, nebo o nich diskutovali. Ohlasů po vysílání jsem se hodně bála a všem svým protagonistům jsem říkala, ať hlavně nečtou internetové diskuze, protože anonymní diskutéři dokážou být velmi zlí,“ uvedla Třeštíková, která měla obavy, aby za pár let všechny dvojice s natáčením souhlasily.

Ohlasy diváků ji nakonec potěšily. „Zaznamenala jsem podporu všem párům, dokonce také hodně komentářů, že cyklus je inspirativní a že si z těch příběhů diváci berou cennou zpětnou vazbu do svého vztahu.“



A zda by režisérka dnes na svém projektu něco změnila? „Když teď Etudy běžely v televizi, ze zvědavosti jsem se na pár dílů podívala a musím přiznat, že jsem s výsledkem spokojená a nic bych neměnila. Je to týmová práce a já měla velké štěstí na spolupracovníky - kameramana Davida Cysaře a střihače Jakuba Hejnu, Šárku Sklenářovou a Danu Klempířovou,“ řekla pro OnaDnes.cz režisérka, producentka a radní Hana Třeštíková.