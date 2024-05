Nová expozice na Boudě se věnuje zkouškám na opevnění, bunkry propaguje i kniha

Tvrz Bouda je až do 30. září otevřena každý den. V pracovní dny jsou garantované vstupy do tvrze v 11, 13 a 15 hodin. O víkendech a svátcích je to vždy v 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin.

V sobotu 4. května ve 12 hodin bude pro fanoušky opevnění zařazen velký okruh s prohlídkou na tři hodiny.

Kdo má chuť v pěti mohutných železobetonových objektech propojených systémem podzemních chodeb strávit více času, může v sobotu 25. května v 9.15 hodin vyzkoušet nadstandardní okruh s časovou náročností asi na šest hodin.