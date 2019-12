Ztraceni ve vlastních zájmech. Manželské etudy sledovaly další dvojici

„Je to skvělej chlap, už devět let spolu žijeme a dneska uděláme velkej mejdan pro hodně kamarádů,“ těšila se v den svatby sedmadvacetiletá Irena, finanční manažerka v nadnárodní firmě. O dva roky starší Petr, account manažer v reklamní agentuře, o ní na oplátku prohlásil, že je anděl. „Vydejchává věci, které jí dělám, a já ty její, je to vzájemná symbióza.“

Jediným bezvýznamným obláčkem na jinak bezchybném novomanželském štěstí byl spor o Irenino příjmení. „Mám ráda svoje příjmení, je to jméno táty, a už si beru tebe, to je dostatečný, nemusím si brát i tvoje příjmení,“ vysvětlila svému snoubenci.

Irena se s Petrem seznámila na letním táboře, on tam byl jako oddílový vedoucí, ona přijela na návštěvu. „Všichni říkali, že se budeme buď nenávidět, nebo naopak,“ vzpomínal Petr. Připadala mu nafintěná, ale přitahovali se, i přesto, že Irena si tehdy říkala, že v hlavě nic nemá: „je blbej, ale je hezkej.“

Svatba místo mejdanu

Kamera sledovala mladý pár i v jejich malém pronajatém bytě. Děti zatím ani jeden z dvojice nechce. „Svatba byla, protože jsme chtěli udělat mejdan,“ přiznali.



Petr byl i po svatbě dál v jednom kole. Pracoval v reklamní agentuře, hrál se svou kapelou Vasilův Rubáš a do toho se ještě oba věnovali amatérskému divadlu. Rodinu rozhodně neplánovali, a jedinou změnu do jejich naplněného života vneslo co dva roky stěhování do lepšího podnájmu.

„Devadesát šest metrů čtverečních se střešními okny, obývák o velikosti bytu, ze kterého se stěhujeme, v rohu budu mít bicí... ,“ chlubil se Petr ani ne rok po svatbě s tím, že na vlastní byt se zatím nechtějí vázat a dodal, že vstupují už do třetí stěhovací dvouletky.



Občas se potkáváme jen v hospodě

„Těhotná nejsem, ani dítě nějak neplánujeme,“ přivítala štáb doma Irena půl druhého roku po svatbě a pochlubila se, že začala cvičit jógu, plánuje trenérský kurz a myslí si, že by mohla od příštího roku dávat lekce.

Irena se našla ve svých zájmech, Petr byl pohlcen těmi svými. „Vasilův Rubáš zabere čas, divadlo dva dny v týdnu, někdy víkendy, Irena má jógu a je taky časově vytížená, tak mě nenutí, abych s ní byl často doma,“ říká. „Uvidíme, jestli budou děti. To by pak bylo všechno jinak. Teď se potkáváme doma tak jednou týdně. Já jsem ten, kdo spíš nějak zaimprovizuje. Irena je ta, co mi říká: ne, tenhle týden jsme ještě spolu nebyli doma, miláčku,“ vylíčil situaci Petr a dodal, že pochopil, že manželka potřebuje jeden večer u rodinného stolu. „Já to rodinné zázemí takhle hozené nemám, ale to jsme si vysvětlili, to už je zvládnutej moment,“ uzavřel téma.

„Občas je to i tak, že na sebe i dva týdny nenajdeme čas a potkáme se třeba v hospodě společně s dalšíma kámošema, a to pak člověku trošku vztah chybí,“ posteskla si Irena a vylíčila, že když už má Petr volno, chce spát nebo se přesune k počítači, zatímco ona by nejraději něco společně podnikala.

Petr stále žil svou kapelou, která už začala koncertovat i ve větších sálech a pokřtila své první album. Irena byla ponořena do jógy, kterou začala vyučovat. Oba dva navíc zatěžovalo čím dál víc jejich hlavní stresující zaměstnání.

Od jejich svatby uplynuly skoro dva roky, od seznámení víc než deset. Pár poprvé opatrně mluvil o tom, že by si pořídil dítě a přiznal, že zdravotně to bude v jejich případě komplikovanější. „Musí se to nějak hormonálně připravit, tak zjišťujeme, co se v tom všechno musí podniknout. Je to komplikace, o které ví Irena už z mládí, ale dá se jednoduchou léčbou snadno vyřešit,“



Mám pocit, že není ten chlap

Na čas se do jejich podnájmu nastěhoval Vasil, kamarád z kapely, a aby se manželům někdy podařilo potkat jen ve dvojici, posílali si pozvánky na rande do elektronického kalendáře.

„Jsme spolu jedenáct let a pořád se na něj hrozně těším. Brala jsem si ho s těmi vlastnostmi... jasně, bylo by hrozně fajn, kdyby po snídani dal ten svůj hrnek do dřezu, ale jsou to drobnosti. Jediný, co bych chtěla, aby tu svou práci v reklamce nebral tak strašně vážně. Teď je ve fázi, kdy si myslí, že když něco nebude včas a dokonalý, že se zhroutí svět...No, nezhroutí,“ řekla na kameru Irena, která je už ostřílená lektorka jógy a připouští, že už nestíhá s Petrem jeho společenské tempo.

„Vadí mu, že ho občas do něčeho tlačím: přijde v pět ráno z hospody a měl by jít do práce, ale on se potřebuje vyspat. A mně to vadí, tak se ho snažím vzbudit, vykopat z postele. Mám pak pocit, že to není ten chlap, který dokáže nést následky toho, že se nepodíval na hodinky, nebo že myslel, že je důležité se opít,“ vylíčila Irena svoje pocity.

Irena zkolabovala

O pár měsíců později Irena dopisuje svou knihu o józe, Petr změnil agenturu, ztloustl a zase zhubl, koupili si auto a zavedli společné středy. Irenin sen je vlastní jógové studio, ale svou práci finanční manažerky zatím neopustila.

„Budeme už spolu 12 let, občas je krize, třeba když přijde v sedm ráno a nedá o sobě vědět,“ dozvídají se diváci. „Občas se spolu vyspíme a posunuli jsme se, že dítě by nám asi už nevadilo,“ shodli se.

Pokud dítě, tak by si ho Irena přála do vlastního bytu, ale ze zabydleného podnájmu se jim nechce. „Nespěcháme, děti se do našeho životního stylu moc nehodí,“ říká Petr a Irena přitakává, že svou práci už nesnášela a tělo zkolabovalo, takže plán „dítě“ ustoupil. „Týden jsem byla v nemocnici, nikdo vlastně nevěděl, co mi je, ale měla jsem čtyřicítky horečky, vůbec nešly srazit.“



Irena změnila práci a zvolnila: „Byli jsme strašně málo spolu a já to vnímala, že on je pořád na koncertě, ale on zas, když není, tak já mám jógu. Začali jsme spolu každé ráno snídat. Strávit čas se svým manželem není vůbec špatný,“ pochvalovala si.



I když se Petrově kapele dařilo čím dál víc, sílila také touha po dítěti. „Na konci roku se budeme o miminko snažit nějak víc, i ambulantně, kdyby to nešlo,“ svěřil se Petr.

Hnízdit bych chtěla ve vlastním

O několik měsíců později si manželé koupili byt na hypotéku. „Já byla ten hlavní iniciátor a tahala jsem ho na prohlídky bytů s tím, že ve vlastním bych hnízdila raději,“ přiznala Irena, která se v té době rozhodla dojít na matriku a změnit si příjmení po manželovi. „Bylo to hezký, Petr mi přinesl kytku tulipánů, taková druhá svatba,“ vzpomínala.

Uplynulo zase pár měsíců, než pár režisérka opět navštívila a natočila jejich chytrou domácnost v řádu desítek tisíc, po níž Petr toužil. „Můžu třeba rozsvěcet mobilem,“ ukazovala Irena a dodala, že to má jednu výhodu. „Když jsem v ložnici a on v pracovně a chtěla bych, aby si šel lehnout, tak mu můžu zhasnout,“ řekla. Na dotaz, co dítě, oba připustili, že se teď vydatně snaží.



Máme za sebou rozchod

Sedm let po svatbě měl za sebou sledovaný pár nejtěžší období. „Máme za sebou rozchod,“ řekla Irena a vysvětlila, že ho vyprovokoval Petr. „Napřed řekl, že vztah nemá přirozený vývoj, protože se nedaří dítě, a že neví, jestli mě miluje. Řekla jsem, že dobře, ať to zjistí a já že se mezitím odstěhuju. Občas jsme se viděli a pak jsme spolu jeli do rumunského Banátu. Petr si tam v jedné fázi znovu nasadil snubní prstýnek. Když jsme se vrátili, zkusili jsme spolu strávit víkend v Kutné Hoře, abychom zjistili, jestli to dokážeme a jaké by to bylo. Hned další víkend na to jsem odjížděla do Indie a tam si dala svůj restart. Po návratu jsme se začali dávat do kupy,“ vylíčila Irena, co se dělo, a dodala, že jiný muž v jejím životě se neobjevil. „Chtěla jsem vztah udržet a neměla potřebu hledat něco jiného. A Petr? Nevím. Vždycky měl holky rád a přitahoval je, ale já po tom nepátrám,“ dodala.

Petr by o tom roce raději jen vyprávěl, jak natočili klip, vydali cédéčko a jak kreslil pro Čechomor. Ale manželské etudy jsou především o vztahu, takže připustil: „Málem jsme se rozvedli, těžkej rok to byl. Člověk si uvědomí, že něco má, až když to ztratí. Smutný to bylo.“



Irena (36) a Petr (38) dál žijí sami ve svém holešovickém bytě a kapela Vasilův Rubáš chystá další desku, končí dokument Hany Třeštíkové.