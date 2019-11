Manželské etudy: Jakub a Mirka si přáli dům, který je nakonec rozdělil

Mirka poznala o rok staršího Jakuba na Technoparty. „Pořád za mou běhal,“ vzpomínala v dokumentu po letech. Bylo jí tehdy 23 let. Svatba se konala v den jejich šestého výročí, kdy už spolu vychovávali dceru Emilku.

„Já z ní byl úplně paf, měla dredy po pás,“ popsal moment seznámení Jakub, který v době sňatku pracoval jako podnikatel v oboru finančního poradenství. Svatbu odůvodnil tím, že by s Mirkou chtěli další miminko a že on dost jezdí autem, tak bral úřední akt něco jako zabezpečení rodiny. „A taky jsem šťastnej, že jsem jí konečně uhnal.“

„Jsem šťastná, ale to jsem byla i bez svatby. Když už máme dítě, tak jsem si řekla, že tedy jo,“ konstatovala Mirka, která před mateřskou dělala sociální pracovnici. Všichni tři bydleli v Praze v podnájmu, kde už dál Mirka žít nechtěla. „Já jsem z vesnice a s dítětem to v Praze moc nezvládám,“ uvedla, a spolu s Jakubem si vzali úvěr a koupili starý dům na venkově. „Koupili jsme staveniště a je tu ještě dost práce,“ uvědomovali si, ale těšili se, až se do domu přestěhují a pořídí si ovce a prasata.



„V Praze je drahé bydlet, do léta bychom se sem chtěli nastěhovat,“ říkal Jakub na kameru v zimě a dodal, že si musí nastudovat, jak se dělají kluci.



Z Mirky se stala mezitím zodpovědná máma, ale podle ní Jakuba dítě moc nezměnilo. „V některých věcech je pořád nezodpovědný,“ stěžovala si, a když Kuba skončil se svou poradenskou firmou a zkrachovalo i jeho plánované podnikání s kamarádem, do vztahu se vkrádala krize.

Při porodu jsem zpívala

„Stále se s ní nenudím, pořád udělej támhle, pomoz tady a nemám ani čas zlobit,“ popsal a diváci viděli, že si mladí manželé opravdu pořídili ovce a prasata. Do toho Mirka otěhotněla a porodila syna Dana. „Kdo z chlapů může říct, že si porodil svého syna,“ pochlubil se. „Myslel jsem, že u toho bude někdo, kdo s tím má větší zkušenosti, ale nakonec to k nám paní porodní asistentka ani nestihla.“

Pyšná na sebe byla i Mirka. „Zvládli jsme to doma sami, jen jsem se Kuby ve dřepu chytla za nohy na poslední stah a celou dobu jsem si říkala, že nebudu křičet, ale že si budu zpívat. A vyšlo to, zpívala jsem si Rozvíjej se poupátko. A vůbec mi nedošlo, že se máme podívat, jestli se narodil kluk, nebo holka.“

Zážitek porodu manžele sice spojil, ale finanční nouze byla naopak důvodem většiny hádek. Jakubovi nevyšla další práce, a nebýt dědictví po tátovi, byli by už na dně. „Jenže zdroj není bezedný, vydrží ještě tak dva měsíce. Člověk je nervní, blbě spí,“ svěřil se Kuba. Oba se shodli na tom, že prožívají nejhorší rok. „Potřebujeme splácet hypotéku, a nebýt úspor, jsme asi na dlažbě.“

Jakub nemohl najít práci podle svých představ a bral alespoň zednické práce, brigády. „Hledám práci, lidé nechodí ani do hospod, natož aby investovali. Než ji najdu, můžu dělat cokoliv jiného. Mirka je hotová doma z těch dvou malých šmudlů. Je mi jasné, že mateřská není žádná dovolená. V žádném případě.“



Mirka má sice Kubu pořád ráda, ale už ji občas štve. „Jsem dost nespokojený člověk a pořád pracuju na tom, abych byla spokojená,“ snaží se o sebereflexi, zatímco Jakub popisuje fakta: „V jednu chvíli jsme byli na rozvod. Nemáme peníze, nemůžeme na výlet, není na benzín. Kdybych měl shrnout poslední půlrok, tak je to na hov.., všechno jde do prd.... Všichni budou řešit, že potetovanej pankáč zas bere dávky,“ zoufal si, když ho kamera zachytila při pokládání dlaždic. „Ani ty dávky už nedostávám. Vyběhávat je, když tam stojíš frontu mezi těma sociálně slabejma, do kterých jsme teď taky spadli? Na tohle jdou všechny ty moje daně, miliony, které jsem zaplatil? Ve finále ti ženská na úřadu řekne: Máte barák? Máte auto? Co tady chcete?“

Jakub je rozhodnutý, že financím už se věnovat nebude. „Lhát lidem, že nějaký produkt je nejlepší, a přitom není, to se mi fakt už nechce,“ prohlásil, a jak ona, tak Mirka byli nešťastní z toho, že už se spolu vůbec neumí domluvit. „Jako bychom byli každý z jiné země, ale vzdát to nechceme ani jeden,“ shrnula Mirka a Jakub si fňukat zakázal. „Máš cos chtěl, tak si nestěžuj a zakousni se!“

Od jejich svatby uplynuly necelé tři roky. Rodina je bez proudu, který neplatila. „Jestli je tohle to dno, tak ať už se člověk konečně odrazí!“ přál si Kuba.

Proklínám ten barák

Když Jakub konečně našel práci a nastoupil k pásu v automobilce, finanční situace se sice trochu zlepšila, ale jejich křehký vztah dostával dál zabrat. „Často ten barák proklínám, stává se, že si člověk kvůli jednomu špatnému rozhodnutí podělá život na pěkně dlouhou dobu. Jenže se musí kousnout. Teď jsem byl v lese, přijel jsem domů a tam prázdno, ticho. Na druhou stranu klid, žádnej řev,“ popsal Jakub chvíli, kdy zjistil, že Mirka od něj i s dětmi odešla.

„Nečekal jsem, že odejde, i když jsem jí někdy v afektu říkal, ať si to zkusí. Tak jsem zvědav, jak to dopadne. Byl bych strašně moc rád, kdyby se vrátila, všechno se srovnalo a zase bychom spolu vycházeli. Ale teď jsem na ni naštvanej, že se sebere a odejde i s dětmi,“ komentoval Jakub na kameru.

Mirka se rozhodla, že se na čas s dětmi odstěhuje, ale nejela k rodičům, aby to za dětmi neměl Kuba daleko. „Rozhodovala jsem se asi půl roku, čekala jsem, co bude, a když to bylo furt horší, nemohla už jsem dýchat. Ten barák to fakt vyhrotil. Nejsem s ním a je mi líp, protože se ke mně nikdo nechová tak, jako se choval on. Děti neviděl dva týdny, to je blbé,“ vysvětlovala a dodala, že krize jsou normální a bez nich by nepřišla šance na posun. „Pokud bychom ji nevyužili, pak by to byla konečná. Nevěděla jsem, jestli ho mám pořád ráda a on mě. Zjistili jsme, že se pořád máme rádi, a to je dobrý. Snažím se být spokojená, ale kdybychom byli pohromadě a všechno fungovalo, tak budu samozřejmě spokojenější.“

Po pár měsících se Mirka ke Kubovi vrátila. Jakub získal novou manažerskou práci a Mirka začala pracovat v komunitním centru. „Mirka je spokojená, přidali mi a bez problémů vyjdeme i se splácením od výplaty k výplatě, ale jsem zas teď trošku nevrlej já. Žiju v práci, pak přečtu dětem pohádku, padnu a ráno znovu,“ posteskl si.

Mirka chodí od šesti ráno do domova seniorů, a tak ranní povinnosti musela přenechat Jakubovi. „Musí zajistit děti, napřed půl věcí zapomínal, teď už se zajel, zvládne i Emilce udělat culík,“ pochvalovala si Mirka a potvrdila, že se mají jakžtakž pořád rádi a chystají se založit lesní mateřskou školku, aby měli kam dávat děti.

Pět let po svatbě

Po pěti letech od svatby zastihla kamera Mirku osamělou. „Komická situace, on je trapný. Udělal něco, co je v učebnicích nevěry. Asistentka z práce!“ Vyprávěla o manželově nevěře a dodala, že to snad sama přivolala. „Já měla úzkostné sny, budila jsem se, že je mi nevěrný. No a přišla první příležitost a vrátil se do věku 23 let, bezstarostnosti, nezodpovědnosti. Jenže máme děti a je to na h... jsou malé a já pro ně chtěla udržet rodinu,“ posteskla si s tím, že nového tatínka pro děti zatím nechce. „Jsem trapně konzervativní, chtěla jsem mít normální rodinu. Se... mě modely střídavé péče a dva tatínkové...“



Jakub se mezitím učí žít v Praze sám. „Učím se sám vstávat, za rodinou jezdím pomalu každý víkend a snažím se každou středu. Na chvíli jsem ztratil hlavu, pak jsem se zaláskoval někde jinde, což není dobré, ale došlo mi, že to bylo chvilkové poblouznění. Cítil jsem, že jsem zamilovanej a nedalo se tomu bránit, pak to vyplavalo na povrch, bohužel o Vánocích, a tak jsem odešel. Chvilku jsem bydlel u přítelkyně, ale uvědomil jsem si, že mi rodina strašně chybí a že zamilovanost rozhodně není láska. Mirka je moje láska, teď se snažím napravit svoje chyby, které jsem udělal,“ vyzpovídal se na kameru.

Mirka byla zklamaná, navíc se dozvěděla i nějaké další věci, o kterých nevěděla: „Zamlčoval mi různé skutečnosti, bylo toho víc a nechci o tom mluvit,“ řekla a dodala, že nevěru by byla schopna přejít. „I já jsem měla známost, ale miluju Kubu. Jen jsem si díky jinému člověku, který funguje, uvědomila, že Kuba moc nefunguje. A i když bych to vše asi ráda vzala zpátky, možná to není vůbec dobrý nápad,“ litovala rozpadu rodiny a nakonec přiznala, že Kuba jí řekl, že už s ní nemůže žít. „Jeho city ke mně umřely, což se o mých k němu stále říct nedá. On je láska mého života, to nejde jen tak zabít, to je proces, takže se teď rozumem snažím zabíjet cit. A ve výsledku, když sem přijede za dětmi, zjistím, že to vůbec nezvládám a vždycky mě to hodí zpátky.“

Jakub udělal za společnými roky tlustou čáru. S Mirkou se rozvedl. „Teď je s 23 letou holkou. Nedal tu roli zodpovědného otce, živitele rodiny, nechal to všechno na mně a myslí si, že je lepší začít s někým jiným znova. To já si nemyslím. To, že zdrhnu, je podle mého nedospělá reakce. Je přece lepší řešit problém a vztah udržet, zvlášť, když jsou tam děti,“ uzavírá jednu svou životní etapu Mirka, která by si přála najít někoho, s kým by ještě mohla žít. „Nechci být sama a jsem ráda, že mám děti.“

Jakub žije s přítelkyní na Slovensku, pracuje v reklamačním centru nadnárodní firmy a věří, že děti časem pochopí, proč jim to s Mirkou nevyšlo. Mirka žije sama s dětmi v jejich domě, zvířata už nemají, a nadále pracuje v sociálních službách.