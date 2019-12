Po porodu mě Viktor seřval a pomohlo to, přiznala Petra v dokumentu

„A ona mi v SMS napsala, jak že se poznáme...,“ pokračoval Viktor, který v té době pracoval v reklamní agentuře. „A tys věděl, že jdeš na rande s učitelkou a myslel sis, že budu mít tvídový kostýmek, drdol a ukazovátko,“ dodala Petra (33) .

„Rozhlížel jsem se a tys byla hned první na ráně, ale říkal jsem si, že ta to není, ta má nějakou červenou hlavu a tlustou bichli a pivo. Podívala se na mě, zaklapala tu knihu a začala se smát, tak jsme si řekl, že to bude asi ona,“ popsal Viktor moment seznámení.



Petra vysvětlila, že se pro svatbu rozhodli z praktických důvodů. Hlavním impulzem bylo, že otěhotněla. „Zaujalo mě, že jsme si oba dost podobní. Že dokážeme být okouzlující, když chceme, ale taky dost nesnesitelní. Líbí se mi, že Viktor dokáže zastávat názor třeba i proti většině a umí ho říct nahlas a nestydí se za to. A taky je to hezký chlap,“ přiznala Petra.

Když Viktora propustili z práce, rozhodl se odstěhovat do chalupy v Kostelním Vydří, kde se narodil jeho táta. Rok za ním Petra jezdila o víkendech a hledala si práci. Když ji našla, přestěhovala se za ním. „Po roce a půl se tu cítím doma,“ přiznala a vysvětlila, že učí na gymnáziu v nedalekém městě.



Jsme milionáři, kterým občas dojdou peníze

I Viktorovi se po dvou letech podařilo sehnat práci. „Jsem dokumentátor-fotograf. Místo mi našla Petra na internetu, a je to první práce, která mě baví. V reklamce je vše po termínu, na všechno se spěchá...a navíc je to taková lež na lidi. Najednou jsem zjistil, že od malička mě bavily památky, tak jsem se tu našel,“ řekl Viktor, ale posteskl si, že má práci jen na záskok ve státní správě za mateřskou a nevydělá si dost peněz.



„Jak neměl práci, bylo to drsný,“ vylíčila Petra. „Seděl doma a vymýšlel, jak by se dalo ušetřit. Měl přesné představy, kolik máme třeba dávat vody do rychlovarné konvice, jak dlouho by se měl člověk sprchovat, tak jsem si říkala, ať už si najde tu práci a dá mi s tím pokoj.“ Kritické období však pár překonal a jejich vztah to posílilo, pochvalovali si.

Proti zimě v patře, kde se netopí si pořídili vyhřívací láhve do postele, Petra je zvyklá, prošla si totiž skautskou průpravou, ale velké téma dvojice jsou peníze. „Oba jsme docela finančně negramotní, když peníze jsou, tak je utratíme, a když nejsou, tak se bez nich obejdeme,“ řekla Petra. „Ale nejsme bez prostředků. Já mám v Brně byt, který pronajímám, a Viktor má tuhle nemovitost, takže jsme vlastně milionáři, kteří třeba občas na konci měsíce řeší, za co nakoupit, ale peníze pro nás nejsou zdroj konfliktů.“

Petřino těhotenství, o němž mluvila na svatbě, zřejmě nedopadlo dobře, protože o něm už později nepadlo ani slovo. Zato ani ne rok od svatby - a pět let od seznámení - se pár pochlubil, že dítě je na cestě. „Já ty úplně malý děti moc nemusím, ani u porodu to nemusím vidět, i když je to dneska móda,“ přiznal Viktor s trochou obavy, zatímco Petra si odjakživa plánovala aspoň čtyři děti. „Ale začala jsem dost pozdě, tak nevím, jak to dopadne.“

Oba přiznali, že se občas hádají. „Petra mlátí dveřma, já řvu a nadávám,“ popsali. Podle Petry se hádají docela často. „Viktor má výbuchy vzteku, ale já asi taky. Za chviličku je to zas pohoda, ale jsou to spíš maličkosti. Viktorovi třeba zásadně záleží na věcech, pro mě zas tolik neznamenají, ale když se něco rozbije, on má hned oheň na střeše.“

Petra přestala učit na gymnáziu, zato se přihlásila na vysokou školu k dálkovému studiu angličtiny. Do toho sháněli výbavičku pro miminko, které se má co nevidět narodit. „Jsme sami na sebe zvědaví, zda obstojíme v závazku používat látkové pleny. Částečně z ekonomických a částečně z ekologických důvodů,“ vysvětlila Petra a popsala Viktorovu představu o společném bydlení s miminkem: „Dole budu mít stanoviště já a miminko a on nahoře. Beru to jako hotovou věc, ale myslím, že ho zima vyžene dolů,“ popsala a dodala, že ví, co se narodí a ví také, co si Viktor přeje, aby se narodilo. „Uvidíme, jak to dopadne.“

Na poporodní splín zabral křik

Po půl roce pár navštívila dokumentaristka Třeštíková znovu. „Změnila se jedna věc, která změnila všechno,“ smála se Petra, která přivedla na svět dceru Viktorku. „S pracíma plínkama to docela zvládám, i když je to časově náročné, ale je to náš malý příspěvek přírodě.“

Viktorka se narodila císařským řezem, protože se ve 39. týdnu otočila zadečkem napřed. „Těšila jsem se na ten iniciační zážitek, na kolektivní ženskou zkušenost, a tak to třeba přijde příště,“ svěřila se a dodala, že iniciační to bylo i tak, protože předtím na žádné operaci nikdy nebyla. Dodala i to, že prožila pohodové těhotenství a nebyla připravena na ten poporodní hormonální koktejl. „O poporodní depresi jsem neslyšela, a tak jsem doma seděla a tekly mi slzy,“ vylíčila a oba dva ocenili, že jí pomohla její maminka, která se k nim po narození dcery na týden přestěhovala.

I Viktor podle Petřiných slov pomohl. Když už měla po zdravotních problémech, vybuchl, ať se vzpamatuje. „Pak jsem si četla, jak je tohle období důležité a citlivé a je třeba pomoc láskyplného partnera, ale on byl schopen mě akorát seřvat. Ale je fakt, že mi to pomohlo,“ zavzpomínala mezitím, co se Viktor pochlubil zastřešením terasy a popsal svou tabulku, do níž si už několik let zapisuje, kolik vypije piv a vykouří cigaret. „Loni to bylo 419 piv a 397 cigaret, předloni 427 piv a 211 cigaret, předloni 500 piv a 559 cigaret.“

Viktor byl před porodem dcery přesvědčený, že budou mít kluka. „Byl jsem trochu zklamaný, ale občas jsem pak i lehce zamáčkl slzu.“ První měsíce prožíval prý čítankový pocit, že je odstrčený. I Petra připustila, že na jednu stranu je Viktorka sbližuje, ale na druhé rozděluje. „Máme daleko míň času jeden na druhého. A do toho ještě dělám tu školu a učím se po večerech, takže čas není na manželské souznění, atmosféra houstne a nervíčky tečou.“

Posteskla si, že prožívají něco jako „poučovací období“. „Dneska ráno jsem se dozvěděla, jak mám Viktorce správně stříhat nehty do obloučku, učit ji samostatnosti, nerozmazlovat. To mě dokáže vytočit a občas třísknu dveřma,“ řekla a přiznala, že pár zraňujících hádek už bylo.

„Když se Viktorka narodila, začal jezdit na nákup nebo vozit obědy ze školní jídelny a najedou měl pocit, že ho jen úkoluju,“ vyprávěla. „Poprosila jsem ho, jestli by nám mohl na ráno nachystat dřevo, abych jen zatopila, až se Viktorka vzbudí. Nachystal ho na druhý den, ale ten další už připravené nebylo. Zeptala jsem se ho na to a on mi řekl: ‚Tak jsem o tom přemýšlel a myslím si, že je to jen další povinnost, kterou mě úkoluješ, a já to dělat nebudu.‘ To mě hodně zasáhlo. Jela jsem pak na dva týdny na návštěvu ke svým rodičům a Viktor tu měl nějaké kamarády... Když jsem se vrátila, tak už pak dřevo chystal na každé ráno,“ vylíčila.

Láska je aktivní péče

Viktor začal pěstovat rajčata, vysázel na zahradě stromy a svěřil se, že by si rád pořídil ještě větší pozemek, spíš sad. Petra zas uvedla, že zatímco ve městě měla nejraději podzim, tady jí končící léto a chladná rána připomenou nepříjemně dlouhé tmavé a studené večery. A čas na lásku? „Nejvíc času řešíme, co mám nakoupit a kdy co kdo zařídí,“ řekl Viktor a dodal, že je už presuje Petřina škola. „Občas si říkám, jestli to stojí za to, protože na podobných věcech někdy padají lidské vztahy a manželství.“

Roky plynou, Viktorce jsou už tři roky a Petra začala po večerech doučovat. „Dva měsíce to nebyl problém, ale pak přišla nabídka na zaměstnání, takže teď je to logisticky náročné. Nějaké večery doučuju a některé dny ještě chodím do práce,“ vysvětlila Petra.

A jejich manželství? „Teď docela dobrý, docela v klidu,“ řekla Petra, ale Viktor to viděl jinak. „No v klidu to moc není... Jsem věčný zavírač dveří a zdvihač prstu: neplýtvejte teplou vodu, šetřte. Vždycky se vytočím do červených kvůli úplným zbytečnostem. Je zajímavé, jak se zamilovanost vytratí, a do toho přijdou ještě ti vysavači i dodavači energie,“ koukl na malou Viktorku. „A na žádnou lásku už pak není čas,“ řekl, a Petra jeho zpověď usměrnila: „Mně se líbí definice psychologa Ericha Fromma, že láska je péče (‚láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme‘). A tak to my máme, že o sebe pečujeme.“

Pár by si přál další dítě, ale zatím se jim nedaří. „Poznali jsme se pozdě, občas Petře říkám, že mě mrzí, že jsme se nepotkali dřív.“ Petra a Viktor spolu dál žijí v Kostelním Vydří, nyní podstupují umělé oplodnění.