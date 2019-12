Jen láska a zábava k udržení rodiny nestačí, zjistil pár z dokumentu

Poslední z pětice párů, které viděli televizní diváci v rámci cyklu Manželské etudy – nová generace, tvoří Zuzana (33), která pracuje jako ředitelka marketingu, a mistr zvuku Lukáš (35). „Jsem šťastnej a myslím, že budu šťastnej, těším se na dalšího syna, budeme mít k Matoušovi Šimona,“ řekl v den svatby a těhotná Zuzana vysvětlila za něj: „Lukáš má syna, který není můj, ale tráví s námi docela dost času.“

Měsíc po svatbě panovala u nich doma pohoda. „Já vždycky dělám ráno snídani,“ popsal ji Lukáš. Zuzaně zbývalo jen pár týdnů do porodu a vyprávěla o své práci i o představě, až se dítě narodí. Mám ve firmě na starost marketing pro čtyři země. Myslím, že jsem schopná sladit práci a rodinu, teď jsme domluveni, že budu mít dva tři měsíce úplně klid. Potom mám nějaké projekty, které bych měla dodělat. Je dobré, že si můžeme dovolit mít chůvu, máme v Praze obě babičky, a tak to zvládneme,“ věřila.

Práci řešila Zuzana i o dva měsíce později, když byl Šimon šest týdnů na světě. „Šéf chce, abych buď nedělala nic, anebo nastoupila na plný úvazek, což se mi ještě úplně nechce,“ svěřila se Zuzana a přemýšlela, že bych si rozjela nějaký vlastní byznys. „Lukáš vůbec nechce, abych byla doma,“ přiznala a její manžel připustil, že si ji vybral jako osobnost a rád by sledoval její růst, a ne aby jen utírala zadky a vařila.

Lukáš si v té době plánoval už druhou dovolenou bez Zuzany, jen s kamarády. „Nejsem z toho nadšená, raději bych byla, kdyby byl se Šimonem, ale...holt dodělá film, pak pojede na jachtu a pak už to bude dobrý,“ utěšovala se a později zavedla klukům alespoň jeden klučičí den, kdy ona se věnuje podnikání a stará se o automaty se zdravými potravinami.

Jen doma s dětmi totiž nechce být ani Zuzana. „Jsou ženský, které na to mají, ale já myslím, že já ne. Být zavřená doma a každý den to samý, případně chodit s kočárkem, to mě teda vůbec nebaví,“ přiznala. Lukáš vysvětlil, že jsou unaveni, protože spí daleko méně než dřív.

„Jsme domluveni, že já si trošku přispím v sobotu, a v neděli zas já chodím s kamarády a jejich dětmi v devět ráno na snídani, a vyspat se tak může Zuzka,“ popsal. Zuzana podle něj zásadně změnila vztah k jeho nejstaršímu synovi Matoušovi. „Je zpruzená, když je u nás doma, ani se s ním nechce moc bavit a říká, že je nevychovanej. V tom se neshodneme, ale to já jí říkal na začátku, že si nebere mě, ale nás jako balíček, že jsme dva.“

Už měsíc se mnou nepromluvila

Lukášovi se v té době extrémně daří v práci, jak opakuje. „Zato rodina se nám nějak strašně komplikuje. Bojím se, že problém je v komunikaci na straně Zuzany. Často se uprostřed řešení urazí, přestane mluvit a odejde. Vyústilo to v to, že už se mnou přes měsíc nemluví, ale fakt nemluví: ani nepozdraví, když přijdu domů. Chodí kolem mě a tváří se pohrdavě,“ vysvětlil.

I Zuzana byla z manželství nešťastná. „Vztah mi připadá náročnější než děti, máme těžkou krizi,“ přiznala a vyjmenovala, v čem se neshodnou: výchova dětí, kolik času rodině věnovat, jak s nimi čas trávit. „Stačí láska, pokud je to to jediné, co ve vztahu je?“ ptala se sebe sama.

Byznys s automaty na zdravé potraviny zkrachoval, krize v páru se ještě prohloubila. „Myslím, že Zuzana prochází velkou frustrací, že se musí hodně starat o Šimona a nemůže se nijak realizovat v práci. Ještě v kontextu toho, jak mně se vedle ní daří,“ uvažoval Lukáš nahlas.

Ale ani když se Zuzana vrátila zase do práce a oba čekali, že se jak mávnutím kouzelného proutku zlepší i jejich vztah, ten se nelepšil. Naopak se zdálo, že si chtějí od sebe odpočinout a dát si na čas „pauzu“.

Krize podle Lukáše vznikla, protože spolu nemluvili a málo se sobě věnovali. „A já byl furt v práci. Pak jsem odjel surfovat a vrátil jsem se se seznamem témat k řešení a Zuzana to přivítala,“ připomněl nedávné události, ale Zuzana nespokojeně připomněla, že zatím vyřešili jen asi tak čtyři sporné body ze čtrnácti. „Zatím je problém si najít čas.“

V době, kdy nastoupil Lukášův prvorozený syn Matouš poprvé do školy, čekala Zuzana druhé dítě a prozradila, že to bude holčička. I když pár vypadal spokojeně, přece jen stále řešil práci a peníze. „Nechce na mně být finančně závislá, ale stejně tu rodinu celou živím. Já ji určitě miluju, ale ona si to asi neuvědomuje.“

Dva a půl roku po svatbě už je na světě Eliška. „Vztah je hodně technickej,“ konstatoval Lukáš a Zuzana potvrdila, že opravdu není v dobré kondici. Najednou měla pocit, že by bylo lepší se malým dětem věnovat naplno alespoň pár měsíců, ne-li let. Jenže stále bojovala s finanční závislostí na Lukášovi. „Jsem zvyklá mít svoje peníze a nechci se nikomu zpovídat, za co kdy utrácím. Na druhou stranu si asi člověk děti nepořídil, aby jim platil chůvu a vychovával je někdo jinej.“

Lukáš si usmyslel, že svůj byt propojí s vedlejším a udělá si doma studio, ale nechápal, proč je Zuzana poslední dobou pořád nespokojená. „Neshodli jsme se ani na tom, jestli má už jít pracovat. Jsem určitě pro, aby měla něco svého, ale nevím, jestli je to správnej timing, když máme pětiměsíční dceru. Myslím, že ne, že by mohla počkat,“ podotkl a myslel si, že Zuzana je doma nespokojená i vzhledem k tomu, že on pracovně roste a nůžky mezi nimi se rozevírají. Lukáš sám začal chodit ke „cvokařce“, jak říkal, a našel si i svého kouče.

Tátu jsem pořídila, partnera ne

Zuzana nastoupila do práce. Nejspíš proto, že nedokázali sdílet peníze tak, aby z toho neměla nepříjemný pocit. „Můj příjem z půl úvazku pokryje moje potřeby a částečně rodinné. Když se v manželství rozhodne, že jeden zůstane doma, tak to asi někde nějak funguje, ale v našem případě to prostě nefunguje,“ vysvětlila. Jako otce si ale Lukáše pochvalovala. „Táta je to dobrej. Nechtěli bychom to rozpustit, ale máme na spoustu věcí úplně opačný názory. Pořídila jsem svým dětem tátu, ale už ne sobě partnera.“



Tři roky po svatbě se Zuzana i s dětmi od Lukáše odstěhovala do podnájmu. „Už to nešlo dál, furt jsme se hádali i před dětma, už jsem chtěla odejít několikrát předtím, ale definitivně jsem se rozhodla, když nebyl doma. Nechtěla jsem děti vystavovat dalším scénám,“ řekla s tím, že kupodivu se cítí docela dobře a nelituje.

Následoval soud o péči o děti. „ Předpokládám, že bude chtít obě děti do střídavé péče týden a týden, jako má Matouše, a je ochotnej kvůli tomu o spoustě věcí lhát,“ uvedla Zuzana. Lukáš opravdu požádal o svěření dětí do střídavé péče a kamera dvojici zastihla v soudním sporu o děti i po dalších šesti měsících.



„Chtěl bych, aby se mnou děti vyrůstaly,“ přál si Lukáš a líčil, jak se Zuzana domáhá u soudu peněz. „Chce, abych jí platil 45 tisíc měsíčně, a do toho píše urážlivé maily na mě, na Matouše a moji mámu. To, co udělala, mně o ní tolik povědělo, že láska je zapomenutá,“ konstatoval a na kameru ukázal jejich svatební fotografii zezadu, kam izolepou přilepil snubní prstýnek.

Lukáš si uvědomil, že si asi pro svoji rodinu nevybírá ty správné ženy. Asi bych si neměl hledat ty ambiciózní. „Přítelkyni mám, ale jak jsem z těch partnerských vztahů nejistej, tak se bojím něco začít.“



„Jestli náš rozchod někomu výrazně prospěl, tak určitě Matoušovi, protože to pro něj musí být totální vysvobození,“ připustila Zuzana a dodala, že mají každý jiný názor na výchovu dětí a výchova nevlastního dítěte se řeší daleko hůř. „Pro mě je důležitá ve vztahu upřímnost, což v našem manželství nebylo,“ řekla. Teď mám co dělat, abych děti uživila. Lukáš mi nedává vůbec peníze,“ končí sedm let života v dokumentu Hany Třeštíkové. „Docela často si vzpomenu, jak jste točili na začátku proč si ho beru a já říkala, že je s ním zábava. Jenže to nestačí! Bavit jsme se uměli, ale vyřešit spolu jakýkoli problém bylo nereálné,“ přiznala Zuzana.

Zuzana a Lukáš se rozvedli, děti byly svěřeny do péče Zuzany, Lukáš je vidí každý druhý týden od středy do neděle.