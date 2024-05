Roj zdržel zápas MLB o dvě hodiny, zasahující včelař byl pak za hvězdu

„Díval jsem se zrovna na zápas svého šestiletého syna, když mi volali, že potřebují pomoc,“ řekl novinářům po zápase včelař Matt Hilton.

Neváhal, sbalil potřebné propriety a vyrazil na stadion. Včelí roj se usadil na ochranné síti za domácí metou, pouhých pět minut před zahájením duelu.

„Museli jsme to okamžitě vyřešit, jinak by nemohli začít,“ dodal Hilton, jehož k roji nejprve dovezl vozík a poté vynesla plošina. Lidé sedící za zmiňovanou ochrannou sítí museli na několik minut svá místa opustit.

Diváci se pak při včelařově činnosti náramně bavili, podporováni skladbou Holding out for a hero od Bonnie Tyler, která zněla z reproduktorů.

Celá akce měla šťastný konec, včelař roj vysál a bylo po problému. Ze včelaře Hiltona se v ten večer stala celebrita, vysloužil si ovace ve stoje a dokonce mu nabídli, aby provedl čestný nadhoz. Neváhal.

„Nečekal jsem to. Myslel jsem, že udělám to svoje a pojedu. Ale byla to legrace,“ dodal včelař.

Stadion v Phoenixu jindy používá zatahovací střechu. Pro tenhle zápas ji ale pořadatelé nechali stáhnout.

Arizona nakonec svého soupeře porazila 4:3 až v nastavené směně.