Moje přihrávka? Nic výjimečného, řekl Kroos. Bayern může litovat, že ho pustil

„Návrat do Mnichova? Už je to dávno, co jsem tu hrál, byl to prostě další venkovní zápas v dresu Realu,“ pravil Kroos bezprostředně po utkání.

Má přitom veškeré právo cítit obrovský pocit zadostiučinění. Před deseti lety totiž přestupoval za okolností, které se zpětně mohou zdát až úsměvné.

„Plat ti nezvýšíme, nejsi hráč světové kvality,“ řekl mu tehdy šéf klubu Karl-Heinz Rummenigge. A tak se Kroos sbalil a za pouhých 25 milionů eur (zhruba 600 milionů korun) odešel do Realu Madrid, kde si postupně vydobyl pozici klubové legendy a jednoho z nejlepších záložníků na světě.

Vůči Bayernu očividně necítí žádnou zášť, a i kdyby ano, v pozápasovém rozhovoru by se s povahou kliďase do žádných slovních přestřelek nepouštěl. Nechává za sebe mluvit výkony na hřišti.

„Vždyť ta přihrávka nebyla zase tak výjimečná. Vím, že Vini rád dostává balon do běhu a svým náběhem do volného prostoru mi to strašně ulehčil,“ reagoval skromně na pochvalné reakce. Samotný Vinícius se mu v žertu na polovině hřiště poklonil.

Svou asistencí Kroos korunoval skvělý výkon v první půli, analytici mu naměřili 49 přihrávek, zkazil pouze jedinou a pyšnil se 98% úspěšností.

„S jeho pomocí jsme byli silní na balonu a Bayern nás ani nemohl příliš napadat. Naopak my jsme zvládali využívat volných prostorů jako při prvním gólu, výtečná přihrávka i zakončení,“ pochvaloval si trenér Carlo Ancelotti.

Bayern přesto ve druhém poločase utkání otočil, měl převahu a Real nakonec mohl být rád, že Vinícius z penalty vyrovnal na konečných 2:2.

„O přestávce bychom takový výsledek nebrali, ale myslím, že to nakonec odpovídá našemu výkonu. Věřím, že to doma zvládneme. Odveta bude výjimečná, nejdůležitější zápas sezony,“ zhodnotil Kroos. Svůj bývalý tým může v dresu Realu vyřadit už potřetí, povedlo se mu to už v letech 2017 a 2018.

Je mu čtyřiatřicet a rozhodně nepůsobí dojmem hráče, který by měl po konci sezony pověsit kopačky na hřebík. Přesto jeho budoucnost není jistá, smlouvu s Realem totiž stále neprodloužil.

„V téhle fázi sezony není moje rozhodnutí až tak podstatné. Samozřejmě, že o tom přemýšlím, ale ještě jsem se nerozhodl,“ mlžil Kroos.

Kdybyste se však zeptali kohokoliv v klubu, dostanete jednoznačnou odpověď.

„Všichni mu říkáme, ať hraje dál. Nejenom v příští sezoně, ale i v několika dalších. Je to génius, na kterého je radost koukat a užíváme si, že s ním můžeme hrát,“ rozplýval se mladičký křídelník Rodrygo.

V létě Kroose čeká evropský šampionát za německý národní tým, ke kterému se po dvou letech vrátil. A co pak?