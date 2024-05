Finále Ligy mistrů, domácí Euro a pak sbohem. Legendární Kroos ukončí kariéru

Středopolař s výjimečnou kopací technikou, s unikátní myšlenkou, vnímáním hry i její tvůrce.

Mistr světa z roku 2014. Trojnásobný šampion německé bundesligy s Bayernem, čtyřnásobný španělské ligy s Realem. V sobotu může pošesté vyhrát Ligu mistrů.

V červnu Kroosovi v klubu vyprší kontrakt.

„V létě po mistrovství Evropy moje kariéra končí. Jak jsem vždycky říkal, Real Madrid je a bude můj poslední klub,“ prohlásil Kroos.

„Toni Kroos je jedním z nejlepších hráčů v historii Realu Madrid a tento klub bude vždy jeho domovem,“ řekl prezident Florentino Perez.

Své rozhodnutí Kroos fanouškům napsal na Instagramu a také to prohlásil ve svém podcastu „Einfach mal Luppen“.

„Člověk má husí kůži, když něco takového řekne. Fotbal hraju od šesti, to je osmadvacet let, takže pak je to velmi důležité rozhodnutí, proto není jednoduché. Teď už vím, jaký je to pocit. Na jednu stranu být šťastný, na druhou velmi smutný,“ přemítal Kroos v podcastu.

„V posledních dnech jsem došel k závěru, že tahle sezona, tahle nádherná desátá sezona v Realu bude také moje poslední,“ poznamenal.

„Každý, kdo mě v posledních letech pozorně poslouchal, určitě někdy slyšel větu, že až skončím v Realu, skončím definitivně. Žádný Real, žádný fotbal.“

A kdyby ho trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann v březnu nepřemluvil k návratu do národního mužstva s vidinou domácího Eura, Kroose by už čekal jen jeden poslední zápas.

Kroos se totiž po nepovedeném mistrovství Evropy 2021 s reprezentací rozloučil, na světovém šampionátu 2022 v Kataru, které pro německý tým dopadlo rovněž fiaskem, už nebyl.

Za „Nationalelf“ zatím nastoupil je 108 zápasům a dal 17 branek.

S Realem získal celkem 22 trofejí, s Bayernem deset. Je nejlepším německým fotbalistou za rok 2018.

„Načasování po mistrovství Evropy v naší zemi mi přijde ideální. Vždycky jsem chtěl odejít na vrcholu. Vím, že to není snadné, že tento okamžik můžete snadno promeškat.“