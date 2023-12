Pomoc pro Němce před Eurem? Kroos se prý chce vrátit, reakce jsou ale smíšené

Němce čeká za několik měsíců úvodní duel domácího mistrovství Evropy a ani pod novým koučem se jim zatím v přípravných duelech nedaří. Posila v podobě zkušeného záložníka by mohla pomoct nejenom ze sportovního, ale také z psychologického hlediska.

„Kroos je skvělý fotbalista a jeho kariéra v Realu Madrid je výjimečná. Byl jsem s ním v kontaktu už v minulosti, je jedním z hráčů, se kterými se můžete s naprostou důvěrou bavit úplně o čemkoliv. Diskuse s ním je vždycky zajímavá,“ nešetřil chválou kouč německého výběru Julian Nagelsmann, který v září nahradil Hansiho Flicka.

Samotný návrat však nepotvrdil. „Je to určitě zajímavá myšlenka. Pokud bude nadále hrát na nejvyšší úrovni, možná mu zavolám.“

Určitě však moc dobře ví, že Kroos může být pro národní tým nesmírně platný. I ve 33 letech si drží stabilní výkonnost a patří k oporám Realu Madrid. Navzdory příchodům mladých hráčů je jeho vliv zálohu i hru celého týmu nenahraditelný.

„Pokud se opravdu vrátí, Německo bude mít jednoho z nejlepších záložníků i hráčů na světě,“ vyjádřil se trenér španělského celku Carlo Ancelotti. „Ptám se ho na to každý den, fotbalista jako on by neměl v národním týmu chybět,“ doplnil pro televizi DAZN německý stoper Antonio Rüdiger.

Německý záložník Toni Kroos se prochází po hřišti během osmifinálového střetnutí s Anglií.

Ačkoliv od spoluhráčů, trenérů i fanoušků madridského celku slýchá Kroos jenom slova chvály, sám je v plánování své budoucnosti velmi opatrný. V roce 2021 odešel po vypadnutí s Anglií v osmifinále Eura, jelikož se chtěl naplno věnovat rodině a klubu. Pečlivě zvažuje také ukončení kariéry. Chce se rozloučit na vrcholu a spekuluje se, zda to nebudu už příští léto.

Návrat k národnímu týmu by proto byl sice nečekaný, ale zároveň pochopitelný. Možnost zahrát si evropský šampionát v rodné zemi láká snad každého fotbalistu. Trofej mistrů Evropy navíc Kroosovi v jeho bohaté sbírce chybí.

„Rüdiger se mě na návrat opravdu několikrát ptal. Napoprvé mě zachytil nepřipraveného, vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Později jsem mu odpověděl, ale zatím vám k tomu nemůžu říct víc,“ vysvětlil Kroos po utkání Ligy mistrů s Unionem Berlín.

Ačkoliv se tento nápad může zdát jako logický krok, německá fotbalová veřejnost o tom přesvědčená není. V anketě, kterou na svém webu zveřejnil deník Bild, by si ho zpátky v reprezentaci přálo pouhých 54 procent čtenářů.

Neshodnou se ani bývalí reprezentanti.

„Akorát by se tím vyvolaly další diskuse. Kdyby uměl zahrát v obraně, tak ano. Ale zálohu opravdu řešit nemusíme. Útočných středopolařů máme dost a Kroos nenabízí nadstavbu směrem dozadu,“ má jasno legendární záložník Lothar Matthäus.

„Řekl jsem to i kdysi a stojím si za tím. Kdyby hrál za Španělsko, v první řadě by nikdy neodešel. Mám pocit, že si ho tady někteří vůbec neváží. Jeho výkony jsou vynikající, dal bych cokoliv za to, abych ho viděl hrát na domácím mistrovství Evropy,“ oponuje někdejší středopolař Sami Khedira.

Toni Kroos (vpravo) bojuje o míč v utkání proti Villarealu.

Uli Hoeness, prezident mnichovského Bayernu, zase prohlásil, že by se nejednalo o koncepční řešení. „Vyslali bychom tím smutný signál, reprezentace by pak připomínala potápějící se Titanic. Kroos je skvělý fotbalista, ale myslím, že německý fotbal spasit nedokáže.“

Jeho návrat by opravdu byl pouze dočasným řešením. Ale v současné situaci Němci možná potřebují přesně tuhle sázku na jistotu. A třeba by se nakonec vyplatila víc, než leckdo čeká.