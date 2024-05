Snaha byla, ale nic z toho. Trenér Tuchel potvrdil, že v Bayernu opravdu končí

Největší německý klub tak pořád nemá trenéra, který tým povede od příští sezony.

V únoru se Tuchel domluvil s vedením, že ročník dojede a skončí, přestože měl smlouvu ještě na další.

A tak klub začal hledat náhradu.

Nejdřív odmítl Xabi Alonso, strůjce mistrovského Leverkusenu. „Pro mladého a začínajícího trenéra jako jsem já, je Leverkusen to pravé místo,“ řekl Alonso.

Na řadu přišel Tuchelův předchůdce Julian Nagelsmann, který se loni pár měsíců po konci v Bayernu stal trenérem německé reprezentace a smlouvu měl původně jen to letošního Eura. „Rozhodlo srdce. Je pro mě velká čest vést národní tým a naše nejlepší hráče,“ řekl Nageslmann, když kontrakt prodloužil do mistrovství světa 2026.

„Díky za nabídku, ale neberu,“ slyšel Bayern i od Ralfa Rangnicka, kouče rakouské reprezentace. I on bude u národního mužstva pokračovat i po blížícím se mistrovství Evropy v Německu.

Dalším a překvapivým kandidátem byl Oliver Glasner z Crystalu Palace. Rakouský kouč před dvěma lety dovedl Frankfurt k triumfu v Evropské lize, letos v únoru převzal londýnský klub a v Premier League s ním nadchl. „Nedošlo k dohodě mezi kluby,“ znělo oficiální vyjádření.

Padala další jména. Unai Emery z Aston Villy, Robert De Zerbi z Brightonu či Hansi Flick, což by byl pikantní návrat. Ale spíš šlo o spekulace.

A kdo dál?

Thomas Tuchel přece. I když v bundeslize Bayern skončil druhý (titul nezískal poprvé po dvanácti letech), v Německém poháru ostudně vypadl už v druhém kole s třetiligovým Saarbrückenem, tak to vedení znovu zkusilo. Zvlášť když v semifinále Ligy mistrů Bayern sehrál parádní bitvy s Realem Madrid. Fanoušci za jeho setrvání dokonce sepsali petici, za Tuchela se přimlouvali i někteří hráči.

„Zápasy proti Realu byl základem úvah, že bych zůstal. Jednotlivé důvody rozebírat nebudu, to je mezi námi. Ale nic se nezměnilo,“ řekl Tuchel na páteční tiskové konferenci před zápasem na hřišti Hoffenheimu.

„Když naši sezonu shrneme jednou větou, tak prostě byla bez trofejí. To je jednoduché. Když Bayern nezíská ligový titul, nejde říct, že to bylo dobré, i když jsme získali spoustu bodů, které by v jiných ročnících na prvenství stačily. V Lize mistrů až do 88. minuty semifinálové odvety v Madridu to bylo takřka dokonalé. Myslím si, že můžu po patnácti měsících v Bayernu odcházet s hlavou nahoře,“ prohlásil Tuchel.

Tuchel přišel loni na jaře a Bayern dovedl se štěstím k titulu. V současném ročníku však nevyhrál nic. V sobotu se rozloučí ve venkovním zápase proti Hoffenheimu.