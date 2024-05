Nevíte, kde sledovat Real? Dřív jen fandil, teď Joselu zajistil finále Ligy mistrů

Koho by napadlo, že zrovna tenhle (ne)obyčejný fanoušek o dva roky později zachrání pro Real další finále?

Říkejte tomu třeba zázrak. Nebo klidně odměna - za všechno, co musel José Luis Mato Sanmartín alias Joselu překonat. Fotbal zase jednou vykouzlil příběh, který nevymyslíte. Nebo jste snad věřili, že dlouho opomíjený chlapík, který naběhl na trávník deset minut před koncem za stavu 0:1, dvěma góly rozpláče Bayern Mnichov a otočí bláznivé semifinále Ligy mistrů?

Vždyť je mu už čtyřiatřicet. „Odmalička jsem o něčem takovém snil. Ale když se to opravdu stalo, bylo to daleko krásnější, než byl ten sen,“ dojalo ho po středeční půlnoci. Real se ve finále postaví proti Dortmundu a Joselu zřejmě v sestavě nebude, což mu nevadí.

V Realu se napoprvé nechytil, před třinácti lety odehrál jediný zápas, pak se toulal po Evropě. V Německu nezářil. V Anglii se mu posmívali. Až když se těsně před třicítkou vrátil do Španělska, začalo mu to střílet. Real celou dobu sledoval na dálku. Když kopal v Hoffenheimu, na sociálních sítích fanoušky prosil, jestli by mu neposlali odkaz na stránku, kdy by mohl na zápasy milovaného týmu koukat live. Teď pro změnu žádají oni jeho: „Zůstaň!“

Abyste chápali, Joselu je v Madridu jen na hostování. Když loni v létě spadl s Espanyolem, trenér Ancelotti si ho vyhlédl jako užitečného pracanta, který zaskočí, pokud si bude bomber Benzema potřebovat orazit. Jenže Benzema frnkl za penězi do Arábie a Joselu se vcelku nenápadně prodral kupředu.

Celkem ve všech soutěžích posbíral sedmnáct gólů, kvalitně se chytil v reprezentaci a středeční magická desetiminutovka z něj stvořila legendu. Stačilo, aby se potetovaný čahoun dvakrát bleskově zorientoval v šestnáctce.

Fotbalisté Realu v čele s Joselem se radují z gólu proti Bayernu.

Nejdřív využil ojedinělý kiks neprůstřelného gólmana Neuera, kterému vypadl míč z náručí.

Pak si na hraně ofsajdu počkal na centr stopera Rüdigera, pohodlně nastavil nohu a mohl se po kolenou sklouznout pod bouřící tribunu. „Joselu je dokonalým odrazem toho, jaký Real vlastně je. I hráči, kteří hrají méně, než by chtěli, neztrácejí sebevědomí a přispívají velkým dílem,“ chválil Carlo Ancelotti.

Liga mistrů zase jednou zapsala do kroniky působivou kapitolu o nečekaném hrdinovi. Tentokrát měl na zádech napsáno Joselu. Ve finále 2005 nesl jedenáctku, přitom byl přesvědčený, že do Istanbulu přiletěl jen jako kompars. Půl sezony marodil a trenér Benítez mu suše oznámil, že nová smlouva nebude. K poslednímu utkání ligové sezony Vladimíra Šmicera nevzal ani mezi náhradníky, což slušňák neunesl a na kouče vyjel: „Zklamal jste mě!“ Vůbec nepočítal, že by proti AC Milán vyběhl na hřiště, nakonec byl ve finále hlavním esem při slavném obratu z 0:3. Dal gól i penaltu v rozstřelu.

Rok poté rozčísl finále brazilský pravý obránce Juliano Belletti, svým jediným gólem na tříleté štaci v Barceloně.

Anebo: čekali byste loni, že mezi hvězdnými střelci Manchesteru City bude za hlavní eso Španěl Rodri? Střední záložník s kvantem pohybu a chytrých přihrávek? Přesto se právě on opřel do míče a trefil svatý grál.

Že se zásadními personami Ligy mistrů stanou Ronaldo, Messi, Inzaghi, Raúl nebo Milito, s tím se tak nějak počítá. Méně už se to předpokládalo od Nora Solskjaera, Belgičana Origiho nebo Francouz Comana. A už vůbec ne u madridského náhradníka Joselua. Fotbal holt umí překvapit.