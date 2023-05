Místo slavení máme další problém, řekl po titulu Bayernu trenér Tuchel

„Místo slavení máme další problém,“ citovala Tuchela agentura AP. „Věděl jsem o tom od pátku. Ti dva byli důvodem toho, že jsme se na tuto cestu vydali společně. Proto to teď musím zpracovat. Předpokládám ale, že na své cestě v Bayernu budu pokračovat,“ uvedl devětačtyřicetiletý Němec.

Tuchel v polovině března nečekaně nahradil odvolaného Juliana Nagelsmanna. S Bayernem ale hned vypadl ve čtvrtfinále Německého poháru i Ligy mistrů a málem s ním přišel i o německý titul.

Před posledním kolem ztrácel bavorský tým dva body na vedoucí Dortmund. Borussia však doma překvapivě podlehla Mohuči, zatímco Bayern gólem Jamala Musialy v závěru utkání zvítězil v Kolíně nad Rýnem 2:1 a vybojoval 33. titul v klubové historii.

Teprve potřetí v bundesligových dějinách Bayern poskočil na první místo až v závěrečném kole; v roce 1986 na poslední chvíli předčil Brémy a o 14 let později Leverkusen.

Momentka ze zápasu německé Bundesligy mezi Kolínem a Bayernem Mnichov. Fotbalisté Bayernu Mnichov v posledním kole ukořistili ligový titul.

Salihamidžič na rozhodující duel dorazil, další bývalý hráč Mnichovanů Kahn nikoli. „Neuvěřitelné. Patří vám (hráčům) velká poklona a gratulace! Pořád jsem vám to říkal: dávejte do toho všechno až do konce a nikdy se nevzdávejte. Jsem na vás a váš úspěch neuvěřitelně hrdý. Rád bych slavil s vámi, ale bohužel s vámi nemůžu být, protože mi to klub nedovolil,“ napsal na twitteru někdejší brankář. Popřel tím tvrzení klubu, že na utkání neodcestoval kvůli nařízení lékařů.

Kahna na pozici generálního ředitele nahradí místopředseda dozorčí rady Jan-Christian Dreesen, Salihamidžičova nástupce zatím Bayern neoznámil.

„Klub měl pocit, že musel něco udělat. Tak nám to vysvětlili, a proto se tak rozhodli,“ prohlásil třiatřicetiletý ofenzivní univerzál Thomas Müller, jenž s týmem oslavil rekordní dvanáctý titul v kariéře.