Ještě tři měsíce a sbohem. Trenér Tuchel a Bayern se dohodli, že trápení ukončí

Informaci klub přinesl ve středu dopoledne na svém webu.

„Dohodli jsme se, že po skončení sezony spolupráci ukončíme. Do té doby budeme s mým trenérským týmem samozřejmě i nadále dělat všechno, co je v našich silách, abychom s týmem maximálně uspěli,“ prohlásil Tuchel.

Tuchel má smlouvu sice do léta 2025, ale Bayern pod ním vrávorá. Hrozí mu, že poprvé od roku 2012 nevyhraje bundesligu, protože na výborně hrající Leverkusen ztrácí osm bodů.

Dávno už vypadl z Německého poháru, když nestačil na třetiligový Saarbrücken. V Lize mistrů úvodní osmifinálový duel v Římě proti Laziu prohrál 0:1.

O víkendu v bundeslize podlehl podprůměrné Bochumi 2:3, což byla v součtu třetí porážka za sebou.

„V létě přijde nový trenér. Do té doby je každý jednotlivec v klubu výslovně vyzván, aby udělal maximum pro úspěch v Lize mistrů i v bundeslize. Především v Lize mistrů jsme přesvědčeni, že i navzdory porážce v prvním zápase postoupíme do čtvrtfinále,“ prohlásil klubový šéf Jan Christian Dreesen.

Média spekulují, že Tuchel nemá na své straně některé důležité hráče. Zmiňují Goretzku, Kimmicha, Gnabryho či De Ligta, kteří v poslední době jsou často mezi náhradníky.

Bayern pod Tuchelem nebaví a klopýtá. Klubový šéf Dreesen však dosud jakékoli úvahy o odvolání kouče odmítal. Dohoda o předčasném ukončení spolupráce po letošním ročníku je první konkrétní výstup co se pozice trenéra týče.

„Po intenzivních diskuzích v posledních dnech se Bayern rozhodl na konci sezony ukončit spolupráci s Thomasem Tuchelem. Po mnoha problémech na hřišti i mimo něj bylo odpovědným lidem jasné, že takhle to dál nejde,“ píše účet Bayern and Germany, který má obvykle přesné zákulisní informace. „Za současný stav jsou zodpovědní i hráči. A letošní výsledky by se právě okamžitou výměnu trenéra omlouvaly.“

Po oficiálním sdělení se vedení Bayernu může v klidu soustředit na hledání nového trenéra. Favoritem je Xabi Alonso, jenž si náramně vede s Leverkusenem, který v současném ročníku ještě neprohrál. Míří k titulu, v Evropské lize neztratil ani bod a v Německém poháru je v semifinále.

Padesátiletý Tuchel je v Bayernu od loňského března. Tenkrát nahradil Juliana Nagelsmanna, pod nímž Bayern rovněž nezářil, ale rozhodně nevypadal tak nudně a bezradně jako nyní.

Vedení Tuchela angažovalo především proto, že byl volný a byl považován za momentálně nejlepšího německého trenéra. Navíc s Nagelsmannem nebylo spokojeno. Kdyby čekalo s výměnou kouče do léta, Tuchel by už nemusel být dostupný.

Bayern nakonec se štěstím získal titul, který si však spíš Dortmund prohrál nečekaným kolapsem v závěrečném dějství proti Mohuči. V Champions League nestačil ve čtvrtfinále na Manchester City.

Letos vážně hrozí, že Bayern zažije nejhorší sezonu za posledních víc než deset let.