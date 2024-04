Bayern při hledání trenéra oslovil Rangnicka. Chci to vůbec? reagoval

Rangnick řeší, jak na Euru v Německu s rakouským týmem překvapit favorizovanou Francii s Nizozemskem, třetím soupeřem ve skupině je outsider Polsko.

Do toho však přemýšlí o nabídce Bayernu, která se už nikdy nemusí opakovat.

„O Bayernu nám řekl. My jsme mu dali najevo, že by nám bylo velmi líto, kdyby odešel,“ citoval Krone Zeitung sportovního ředitele rakouské fotbalové asociace Petera Schöttela.

„Víme, že je u nás spokojený, že se mu práce líbí. Chceme, aby zůstal. Ale taky chápeme, že když se ozve Bayern, tak je logické, že o tom musíme přemýšlet.“

Pětašedesátiletý Rangnick si jméno kdysi udělal v Hannoveru, který v létě 2002 dovedl do bundesligy. Další sezonu ho v ní celkem v pohodě zachránil, ale tu následující už byl pro špatné výsledky odvolán. V Česku je známý i proto, že pod ním v klubu působili Jan Šimák, Jiří Štajner a Jiří Kaufman.

Pak byl v Schalke, stojí za vzestupem Hoffenheimu z regionální ligy až mezi elitu. V létě 2012 ho angažoval Dietrich Mateschitz, majitel nápojového giganta Red Bullu, který si vzal pod sebe kluby v Salcburku a poté v Lipsku.

Rangnick v obou nejdřív pracoval jako sportovní ředitel. Byl nositelem koncepce, v níž se sázelo na mladé hráče, kteří se zlepšovali a pak přestupovali do velkých klubů. Postupně se Salcburk i Lipsko staly špičkovými kluby.

Salcburk je od roku 2012 permanentně rakouským mistrem, posledních pět let se pravidelně účastní Champions League.

S Lipskem už jako trenér postoupil na jaře 2016 do bundesligy, klub se okamžitě zařadil mezi německou elitu a i on pravidelně hraje Ligu mistrů. Rangnick tam byl koučem ještě v ročníku 2018/2019, další rok šéfoval klubům pod hlavičkou Red Bullu ve Spojených státech, následně se vrátil do Lipska.

Podzim 2021 strávil jako sportovní ředitel v Lokomotivu Moskva, od prosince 2021 byl dočasným koučem Manchesteru United, v Premier League s ním obsadil šestou příčku.

Rangnick se za léta vyprofiloval jako schopný sportovní ředitel v klubech, kde se z mladých a málo známých hráčů stali fotbalisté žádaní pro velkokluby. Ale když měl dát dohromady United, moc se to nepovedlo. I proto pro někoho může být nabídka z Bayernu překvapivá.

„Bayern mě kontaktoval a já jsem o tom informoval svaz. Náš vztah je založen na maximální důvěře,“ řekl Rangnick serveru 90 Minuten.at.

„Soustředím se především na reprezentaci a na mistrovství Evropy. U rakouského týmu se cítím velmi příjemně a nemám důvod se intenzivně a konkrétně zabývat Bayernem.“

V Bayernu po sezoně skončí Thomas Tuchel, přestože původně měl smlouvu do léta 2025.

Byl dalším vysněným koučem, ale stejně jako jeho předchůdce Julian Nagelsmann se příliš nepředvedl. Když ho loni v březnu nahradil, čekaly se od něj velké věci.

Jenže hned vypadl z Německého poháru i z Ligy mistrů, titul vyhrál se štěstím jen díky kolapsu Dortmundu v posledním kole. V letošní sezoně Bayern poprvé od roku 2012 není první, triumf už pět kol před koncem oslavil Leverkusen.

Mnichovský tým je však pořád ve hře v Lize mistrů. Vyřadil Lazio Řím i Arsenal, v semifinále ho čeká Real Madrid.

Když koncem února Tuchel a Bayern dopředu oznámily rozchod, hlavním kandidátem pro šéfy Bayernu byl Xabi Alonsko z Leverkusenu. Španělský kouč však koncem března potvrdil, že v Bayeru zůstane.

Bayern začal sondovat situaci kolem Nagelsmanna, jenž se loni v září stal trenérem u rozklížené německé reprezentace. Smlouvu podepsal původně jen do letošního Eura. Ale minulý týden se dohodl na nové pro další období, čímž byl Bayern zaskočen.

Německý trenér Julian Nagelsmann a manažer národního mužstva Rudi Völler při losu Eura v Hamburku.

A tak přišla řada na Rangnicka, který tak trochu zbyl. S rakouským svazem má smlouvu až do mistrovství světa 2026. „Pokud bych měl odejít, ​​nejdřív to proberu se svazem. Peníze nehrají roli, mám jiné priority,“ zdůraznil Rangnick.

Jaké?

„Můžu něco změnit? Je šance tým rozvíjet a být úspěšný? To je to hlavní, co mě žene,“ řekl Rangnick.

Bayern je kolos spojený s obřím tlakem na trenéry. Velký vliv v klíčových sportovních otázkách mají klubové legendy, přísný a nekompromisní Uli Hoeness a odměřený Karl-Heinz Rummenigge.

Rangnick tvrdí, že konkrétní nabídku ještě neobdržel. „Ve chvíli, kdy mi Bayern řekne, že mě chce, já se musím zeptat sám sebe: Chci to vůbec já?“ poznamenal.

Bayern nemá moc prostoru pro manévrování, nervózní je i rakouský svaz. „Je důležité, aby se všichni zúčastnění rozhodli co nejdřív. Do týdne do dvou bychom chtěli mít jasno,“ prohlásil sportovní ředitel svazu Schöttel.