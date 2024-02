Horor, který nekončí. A v Bayernu dostali drzý nápad: Alonso místo Tuchela?

„Příští týden s panem Tuchelem normálně počítáme,“ překvapil vzápětí reportéry Jan-Christian Dreesen, ředitel klubu. „Nejsem zastáncem monstrózních prohlášení, která stejně během pár dnů vyprchají. Ale to, že se teď potýkáme s jinými problémy než s budoucností trenéra, je prostě fakt.“

Což zní jako dosti vachrlaté vyjádření důvěry. Nebo jen odložení problému a snaha o odvrácení pozornosti od možných tajných plánů?

Bayern, německý gigant gigantů, se dál zmítá v krizi.

Po víkendovém kiksu v Bochumi, kde navzdory výrazné herní převaze i velkým šancím prohrál 2:3, ztrácí dvanáct kol před koncem bundesligy už osm bodů na vedoucí Leverkusen, který útočí na první mistrovský titul v historii.

Zato bavorský velkoklub po jedenácti triumfech v řadě strádá. Posměváčci na sociálních sítích by vám možná řekli: Bayern vítězil, dokud z Tottenhamu nekoupil Harryho Kanea, který v kariéře nezískal jedinou trofej.

Ale tohle přece není o prokletí jednoho muže...

„Připadám si jako v nekonečném hororovém filmu. Všechno jde teď proti nám,“ pravil odevzdaně reprezentant Leon Goretzka.

Německá média už týdny píší o rozklížené kabině, pošramocených vztazích mezi nejdůležitějšími hráči a realizačním týmem, jež podpořila i nedělní roztržka vystřídaného záložníka Joshuy Kimmicha s asistentem trenéra Zsoltem Löwem.

Emoce v pozadí bublají, neboť Bayern v posledních zápasech přišel o svou tvář. A podle Goretzkových slov dost možná i o část sebedůvěry: „Kdybyste se mě v tuhle chvíli zeptali, jestli ještě můžeme získat titul, musel bych odpovědět: Ne!“

Tohle tady dlouho nebylo. Nejen proto se řada expertů i fanoušků podivuje nad tím, že Tuchel marné období dál přežívá.

V neděli ocenil tým alespoň za bojovnost a nasazení, které mu chybělo v předchozích zápasech s Leverkusenem (0:3) a Laziem Řím (0:1) v úvodním osmifinále Champions League. Chválit však nemohl třeba francouzského stopera Dayota Upamecana, který se podruhé během pěti dnů nechal vyloučit a opět oslabil tápající mužstvo.

„Občas dojedete i na zákon schválnosti,“ krčil Tuchel rameny a argumentoval statistikami, podle nichž měl Bayern protivníka složit.

Místo toho se teď akutně potřebuje zvednout sám – v sobotu hostí Lipsko, s nímž čtyřikrát v řadě neuspěl, a další náraz už si dovolit nemůže.

„Naplno se koncentrujeme na nejbližší utkání,“ přesvědčuje bez dalších detailů boss Dreesen, který chce s padesátiletým Tuchelem na základě zpráv z německého zákulisí dokončit sezonu.

Coby dočasné řešení sice problesklo jméno Hansiho Flicka, jenž s týmem mezi lety 2020 a 2021 vyhrál Ligu mistrů a dalších pět trofejí. Pak se ale znemožnil u reprezentace, kde se údajně nepohodl také s některými hvězdami Bayernu, takže mu část klubového vedení už nedůvěřuje.

Podle serveru The Athletic je proto vysněnou variantou pro Bayern letní příchod Xabiho Alonsa, který v Mnichově v roce 2017 ukončil hráčskou kariéru a nyní obdivuhodně kočíruje rozjetého lídra z Leverkusenu.

Může to možná znít jako fantaskní zpráva nebo snad lehce přidrzlý nápad, ale nedivte se. Nebylo by to přece poprvé, kdy by si Bayern sáhl pro posilu rovnou ke konkurenci. Nejlepší jména dřív rád vyzobával například z Dortmundu, odkud do Mnichova zamířili kanon Lewandowski, šikula Götze a mnozí další.

Vždy to byla hlavně známka moci i silného postavení.

A v případě příchodu obletovaného kouče Xabiho, o něhož s mírnou nadsázkou stojí půlka Evropy – hlavně Liverpool s Real Madrid, by šlo o další křiklavý důkaz, že Bayern německému fotbalu vládne dál.

Ať už s titulem, či bez něj.