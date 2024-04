Bayer vděčí Xabimu: protivná aura je fuč. Důvody? Rarita na trhu a zkušení vpřed

Celý Leverkusen je od neděle na nohou a právě španělský sympaťák Alonso hraje v příběhu naprosto zásadní roli.

„Tento úspěch není zdaleka jen o nás. Patří všem, kdo se celé roky nevzdávali a dělali všechno možné, aby se jednoho dne jejich sen zhmotnil,“ pravil dvaačtyřicetiletý trenér.

Bayer v neděli získal vůbec první titul ve své sto dvacet let dlouhé historii. Zlomil prokletí, které klub roky svíralo.

Leverkusen v bundeslize pětkrát skončil druhý.

Třeba v roce 2000 přišel o titul až v posledním kole, kdy senzačně padl na hřišti průměrného Unterhachingu, mladík Ballack si dal vlastní gól a titul spadl na poslední chvíli do rukou Bayernu. O dva roky později zase místo Bayeru slavil Dortmund, který rivala předstihl v předposledním kole. Leverkusen navíc tehdy prohrál i finále domácího poháru s Schalke a souboj o trofej v Champions League s Realem Madrid.

„Krásné časy, ale bez trofeje,“ vzpomínal trpce pro The Athletic německý záložník Thomas Brdaric, jeden z hráčů základní sestavy.

„Tím, že jsem s klubem v minulosti nebyl spjatý, na mně neležela taková tíha,“ vysvětloval nyní Alonso, jak se mu povedlo zahnat chmurné myšlenky napříč celým městem. Obnovil víru a naději. „Vnímal jsem, že určitá negativní aura tady mohla být, ale nic z toho jsem si nepřipouštěl. V létě jsme navíc začali od nuly, udělali jsme několik skvělých rozhodnutí, poskládali úžasný tým a nastartovali sezonu, kterou si nikdo z nás neuměl představit.“

Zkušení borci, kteří přišli v létě, mladým dravcům v týmu pomohli najít správný směr. Z Granita Xhaky (31 let), který dorazil z Arsenalu, se stal jeden z nejlepších hráčů celé soutěže. Obří přínos mají i Jonas Hofmann (31 let) s Alejandrem Grimaldem (28 let).

Ostatně je raritní, aby klub na přestupovém trhu získal v jednom okně všechna vysněná jména, což se právě Leverkusenu před sezonou podařilo.

„Potřebovali jsme mít v mužstvu větší stabilitu,“ vysvětloval pro Bayer spíše neobvyklé kroky sportovní ředitel a bývalý hráč Simon Rolfes. Třicátníci spojili roztříštěný tým na hřišti i mimo něj.

„Ale z mnoha dílků puzzle, které jsme v téhle sezoně poskládali, je právě největším a nejdůležitějším trenér Alonso,“ pokračoval Rolfes. „Pracant se skvělým know how a mentalitou, kterou zcela nakazil všechny naše hráče.“

Alonso v kádru nedělá rozdíly.

Často zdůrazňuje, že podíl na titulu a úžasné sezoně mají všichni od kapitána a nejlepšího střelce až po posledního náhradníka. Přesto: málokdy se po zisku titulu pozornost tak moc soustředí na jméno trenéra jako právě v případě Leverkusenu.

Alonso jako by se z lavičky stal hlavní hvězdou týmu, který pod jeho vedením až obdivuhodně šlape.

V polovině dubna zůstává i po 43 odehraných zápasech neporažen. Ve čtvrtek ho navíc čeká odveta čtvrtfinále Evropské ligy proti West Hamu a už předminulý týden postoupil také do finále domácího poháru.

„Musím říct, že Xabiho styl mi hodně sedí. Obrovská osobnost. Fotbalem žije a hráčům navíc vždycky přesně vysvětlí, co po nich chce,“ popisoval na podzim český gólman Matěj Kovář. „Jaký byl Xabi hráč, takový je i na trenér.“

A to všechno v první kompletní sezoně na nejvyšší úrovni...

„Pro mě osobně je to celé dost neuvěřitelné,“ uznává sám Alonso. Jako fotbalista patřil mezi absolutní špičku. Jeden z nejlepších středních záložníků své generace. Trofeje sbíral s Liverpoolem, Realem Madrid i Bayernem Mnichov, který teď v roli trenéra paradoxně odstavil od zdánlivě nekonečné šňůry úspěchů. Učil se od výrazných trenérských ikon.

„Nikoho z nás nenapadlo, že získáme titul pět kol před koncem a navíc s takovou bilancí. Drtivou většinu zápasů jsme vyhráli zaslouženě. Jsem pyšný na to, že jsem součástí takového úspěchu,“ pokračoval Alonso, který do Leverkusenu přišel z rezervy Realu Sociedad, s nímž postoupil z třetí do druhé ligy.

Po konci aktivní éry ještě krátce pracoval coby mládežnický kouč v Realu Madrid. V létě by si mohl vybírat z prestižních nabídek, ale místo toho před pár týdny fanoušky i hráče Leverkusenu ujistil: „Zůstávám!“

Prý chce Leverkusenu pomoct dál růst. Ale může snad mimořádnou jízdu s Leverkusenem zopakovat?

Když předloni v říjnu do Německa přišel, Leverkusen byl předposlední. Ale na podrobnější rozbor obdivuhodné cesty bude teprve čas.

„Teď si pojďme hlavně užít oslavy, protože si je všichni v klubu zaslouží,“ nabádal Alonso v neděli večer.

On i hráči si bezprostředně po utkání vystačili s papírovou podobiznou slavného stříbrného talíře, který Leverkusen coby novopečený šampion dostane až na konci sezony. Do té doby bude chtít udržet ligovou neporazitelnost a dotáhnout brilantní jízdu k trofejím i v obou zbývajících soutěžích.

Podaří se?