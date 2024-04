Perfekcionistu, poctivce, workoholika, sympaťáka a dost možná trenéra budoucnosti.

Je mu dvaačtyřicet, coby excelentní záložník kdysi vyhrál, co se dalo, a od chvíle, kdy začal trénovat, se drží smělého plánu: „Nechci, aby se vzpomínalo na to, co jsem dokázal dřív. Přál bych si, aby se mluvilo o tom, co dělám právě teď.“

Tak tohle klaplo hezky.