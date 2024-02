Terčem rasismu kvůli vyloučení. Takové chování je nepřípustné, napsal Bayern

„Důrazně odsuzujeme rasistické komentáře na adresu Dayota, které se objevují na sociálních sítích,“ napsal Bayern pár minut po utkání s Laziem (0:1). „Každý, kdo používá podobná nenávistná slova, není fanouškem našeho klubu. Všichni stojíme za tebou, Upo!“

Frustrace stoupá. Bayern kromě toho, že prohrál druhé důležité soutěžní utkání v řadě, podruhé zároveň ani neskóroval.

FC Bayern Munich @FCBayernEN FC Bayern strongly condemn the racist comments being directed towards Dayot Upamecano on social media. Anyone who comments hateful words such as these is no fan of our club. We’re all behind you, Upa! oblíbit odpovědět

V lize si nechal utéct vedoucí Leverkusen, v Lize mistrů teď po jedenácti letech nezvládl úvodní osmifinálové utkání.

„Od klubu naší kvality se očekává, že v takových chvílích budeme držet pospolu,“ zdůraznil v pozápasovém rozhovoru pro streamingovou platformu DAZN útočník Thomas Müller.

Ten už zaujal bouřlivým interview právě po zmíněné sobotní porážce v Leverkusenu (0:3), kdy tým burcoval a stěžoval si zejména na přístup, kterým se „profesionálové v takovém celku nemůžou prezentovat.“

Zlepšení ale nepřišlo. Aspoň ne výsledkově. „V prvním poločase jsem cítil, že jsme se poučili. Určitě se nám mělo podařit skórovat, ale co se týče reakce na sobotu, podle mě to nebylo špatné. Samozřejmě výsledek hovoří opačně, to je bohužel klíčový konečný ukazatel, ale stále se musíme zaměřovat na náš přístup,“ vysvětloval čtyřiatřicetiletý německý záložník.

Zklamaný Thomas Müller z Bayernu během utkání s Laziem.

„Víme, že budeme bojovat do poslední sekundy. Na to musí být naši soupeři připravení. Uvidíme, na co to nakonec bude stačit. Ne že bych byl optimista, to není správné slovo, ale stále věřím. Jsem si jistý, že to v sobě stále máme, přestože jsme tentokrát kvalitu neukázali. A kdo říká, že to za tři týdny nemůže vypadat úplně jinak,“ nadhodil Müller.

Už se totiž mnohokrát potvrdilo, že Bayern nakonec umí zabrat a vrátit se na vlnu, kdy je nezastavitelný. Není náhoda, že má teď bavorský klub neuvěřitelných jedenáct bundesligových titulů v řadě.

„Z porážky jsme frustrovaní a naštvaní. Nemyslím si, že by nás Lazio porazilo, spíš my jsme si zápas prohráli,“ doplnil kouč Thomas Tuchel. „Netuším, proč jsme se ve druhé půli tak vzdali. Přitom jsem viděl spoustu věcí, na kterých se dá stavět. Nakonec zbývá ještě odveta, naděje sice s přihlédnutím k posledním výsledkům nevypadají dobře, ale my se budeme snažit.“

Na zlepšení má teď Bayern dlouhé tři týdny. V nich bude hrát v Bochumi, s Lipskem a ve Freiburgu. V domácí soutěži už si ale vzhledem k formě Leverkusenu, který zatím v této sezoně nepoznal porážku, moc ztrát dovolit nemůže.