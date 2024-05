A novým trenérem se stává... Tuchel? Bayern zvažuje otočku, adepti odmítají

Osobnosti Manuel Neuer, Thomas Müller nebo Harry Kane podle německých médií horují za to, aby padesátiletý kouč, který se přitom s klubem už v únoru dohodl na svém letním odchodu, vedl Bayern Mnichov i v příští sezoně.

Je to zvláštní a poměrně nečekaný veletoč.

Vždyť ještě před pár měsíci se zdálo, že vzájemný vztah Tuchel–Bayern se nadobro vyčerpal. Vzpomínáte?

Po únorové sérii porážek, která začala výpraskem 0:3 v Leverkusenu, se mluvilo o definitivní ztrátě důvěry mezi trenérem a hlavními tvářemi týmu. Bulvár psal o pošramocených vztazích a samotní hráči jako by v hlavách tak trochu vzdali boj o bundesligový triumf. „Připadám si jako v nekonečném hororovém filmu. Všechno jde teď proti nám,“ kroutil hlavou opakovaně záložník Leon Goretzka a nejen on.

I proto fanoušci Bayernu či experti s klubem spjatí s nadšením vítali zprávu, že Tuchel v klubu od léta pokračovat nebude.

Tak co se změnilo?

Zaprvé: Tuchel v závěru sezony přes výraznou ztrátu v bundeslize probudil tým aspoň v zápasech vyřazovací fáze Champions League, kde po postupech přes italské Lazio a anglický Arsenal smolně narazil až v semifinále proti Realu Madrid.

A zadruhé, což je v tuhle chvíli mnohem důležitější: Bayern ani po týdnech intenzivního hledání nemůže objevit vhodného nástupce. Seznam těch, kteří odmítli, se totiž každým týdnem rozrůstá o nová jména.

Xabi Alonso? Původně vysněná volba šéfů Bayernu, kteří chtěli kouče Leverkusenu a svého bývalého hráče přetáhnout. On zůstává u konkurence a bude obhajovat titul.

Trenéři Leverkusenu a Bayernu Mnichov Xabi Alonso (vlevo) s Thomasem Tuchelem (vpravo) před vzájemným bundesligovým utkáním.

Julian Nagelsmann? Byl by to zvláštní tah, protože ho před rokem na jaře v Bayernu střídal právě Tuchel. Nagelsmann se mezitím posunul k německé reprezentaci, s kterou nedávno prodloužil smlouvu až do mistrovství světa 2026.

Ralf Rangnick? Také odmítl. I proto, že nechtěl odcházet od rozdělané práce pro změnu u rakouského nároďáku, s nímž se chystá na Euro.

Unai Emery? Bude pokračovat v Aston Ville, kterou v aktuálním ročníku anglické ligy vytáhl do elitní čtyřky.

Neúspěšné byly také námluvy s jiným Španělem Julenem Lopeteguim, někdejším koučem Realu Madrid, který od léta převezme londýnský West Ham. A naposledy rovněž s Rakušanem Oliverem Glasnerem, jenž zkraje roku převzal a výrazně pozvedl jiný anglický klub Crystal Palace.

Možnost převzít fotbalisty Bayernu Mnichov už odmítli i Unai Emery (Aston Villa) a Oliver Glasner (Crystal Palace).

Mimochodem, dle posledních zpráv to nevypadá ani na možný návrat Hansiho Flicka, který s bavorským klubem jako poslední v roce 2020 vyhrál Ligu mistrů, ale reputaci si pošpinil hrubě nevydařeným angažmá u reprezentace.

Veřejným prostorem ještě sem tam prolétne jméno Roberta De Zerbiho, šéfa lavičky anglického Brightonu, všechno nicméně míří spíš k obnově jednání s Tuchelem, který Bayernu ze všech možností vlastně tak trochu zbyl. Důležité je, že Tuchel by prý byl i díky podpoře vlivných členů kabiny ochoten se o svém pokračování v Allianz Areně bavit, byť si ještě před pár týdny takovou možnost nepřipouštěl.

„Z mého pohledu je situace jasná. Jsme dohodnutí na mém konci,“ opakoval novinářům, zatímco v médiích se pomalu spekulovalo jeho možném spojení s Manchesterem United, kde má nahnutou pozici nizozemský trenér Erik ten Hag.

Dostane teď Tuchel další šanci v Bayernu?