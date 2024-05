Gól v závěru je důležitý pro psychiku hráčů, tvrdí budějovický kouč Lerch

Tlačili na soupeře. Od začátku ho chtěli dostat pod tlak, což se jim i dařilo. Jenže budějovičtí fotbalisté zahazovali šance, a tak si první duel baráže s Táborskem notně zkomplikovali. Soupeř totiž po sporné penaltě Dordičem otevřel skóre a Dynamo mělo problém.

„Podle záběrů, co jsme viděli ze záznamu na střídačce, to vypadalo, že to bylo před vápnem. Ale rozhodčí to pískl, nedá se nic dělat,“ komentoval Lerch souboj stopera Králika s útočníkem Šašinkou.

Podobně diskutabilní moment se odehrál krátce po startu druhé půle i na druhé straně. Po střetu obránce Nováka s forvardem Ondráškem sudí Pechanec také ukázal na penaltový puntík. „Slyšel jsem, jak o sebe pleskly kopačky. Ale to jsem ještě ani neviděl,“ dodal krátce po utkání Lerch.

Suchan z penalty vyrovnal, ale Dynamo chtělo víc. Síly docházely oběma týmům, a tak tlak prvoligového favorita moc nestoupal. „Na klukách vidím, že toho mají už plné zuby. Program je nabitý, hrajeme to ve dvanácti třinácti hráčích. Ale musím pochválit i ty střídající, protože nám pomohli,“ přidal kouč.

Pomohli a někteří dost výrazně. Hrdinou se stal obránce Matouš Nikl, který má na hřišti zpravidla jiné než ofenzivní úkoly. Ve čtvrté minutě nastavení však po rohovém kopu stál tam, kde měl být, a zajistil Dynamu do odvety jednobrankový náskok. „V první chvíli jsem ani nevěděl, že to byl Niklas, jaká byla ve vápně mela. Ale jsem rád i za něj, střídání nám vyšlo,“ radoval se Lerch.

Matouš Nikl slaví gól, kterým Budějovicím vyhrál úvodní barážové utkání s Táborskem.

Nedělní odveta zůstává otevřená, ale Budějovičtí se díky trefě v závěru značně přiblížili udržení prvoligové příslušnosti. „Ještě není hotovo. Udělali jsme krůček k našemu cíli. Víme, že jsme teprve v poločase. Ale věřím, že v Táboře neprohrajeme,“ měl jasno.

Možná ještě víc než výsledek ovlivní rozdílový gól psychiku hráčů obou týmů. „Hodně nám to pomůže. Soupeře musím pochválit, dobře bránil a byl blízko remíze. Teď ale hru budou muset trochu otevřít, což nám bude vyhovovat,“ předpověděl budějovický trenér.