Stratég Tuchel málem vyzrál na Real a po remíze ví: Chtělo to přidat třetí gól

Právě Tuchel by přitom v případě výhry nejspíš slyšel chválu ze všech stran.

O poločase poslal do hry Raphaela Guerreira, aby posílil kraje hřiště, a navíc nechal talentovaného Jamala Musialu hrát na Lucase Vázqueze, který při defenzivní činnosti není nejjistější. Opakovaně mladému křídelníkovi nestačil a v 57. minutě právě faulem na Musialu vyrobil penaltu. Tou Harry Kane dovršil bleskový obrat na 2:1.

Bayern sice do druhé půle nevstoupil nejlépe, ale jakmile se změny v sestavě projevily, Real velmi rychle pocítil, kde má slabá místa. A Tuchel jich svou pohotovou reakcí zvládl využít a oživit mužstvo, které po skvělém nástupu pomalu upadalo.

„Do zápasu jsme vstoupili výtečně a klidně jsme mohli vést. Jenže pak jsme se přestali držet našeho plánu, vůbec jsem nepochopil proč,“ kroutil hlavou Tuchel. Šance postupně zahodili Leroy Sané, Kane i Jamal Musiala. Na druhé straně se pak z první střely na bránu prosadil Vinícius Júnior.

Když se zdálo, že Real hru kontroluje, v 53. minutě si Sané z pravé strany navedl míč až k vápnu a přesnou ránou k bližší tyči vyrovnal.

„Po obdržené brance to bylo hodně těžké, ale ve druhé půli se náš výkon zlepšil. Byli jsme byli mnohem odhodlanější. Výsledek jsme otočili a vytvořili si další šance, měli jsme přidat třetí gól. Je to zvláštní, oni dali ze dvou příležitostí dva góly. To dělají každému,“ doplnil s trpkým úsměvem.

Vyrovnání zařídil hráč zápasu Vinícius, který bezpečně proměnil pokutový kop. Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, nebýt chyb stopera Kim Min-čeho. Ten u prvního gólu špatně vystoupil a pak zavinil rozhodující penaltu...

„Bereme si z toho zápasu hodně pozitivního i negativního. Klidně jsme mohli vyhrát, nehráli jsme špatně, ale Real si zkrátka dovede vytvářet šance z ničeho. Ten výsledek je hořký,“ procedil Musiala před mikrofonem televize beIN Sports. „Šance na postup jsou za mě pořád 50 na 50, uvidíme, co se stane v Madridu,“ doplnil Tuchel.

Bayern bude za týden hrát nejenom o šanci zachránit jinak nevydařenou sezonu – vždyť v německé lize po dlouhých jedenácti letech nezíská mistrovský titul, ale také o stylovou rozlučku s trenérem Tuchelem, který v létě z klubu odejde.

„V téhle soutěži hrajeme o všechno, příští týden to musíme zvládnout. Bude to těžké, ale věříme si a půjdeme si pro postup,“ prohlásil po utkání Kane. „Stále je to daleko, ale pokud se nám povede uspět v Lize mistrů, bude to nakonec úžasná sezona.“